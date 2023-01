CES 2023 : sentir, toucher au centre du métaverse

LAS VÉGAS –

Le métaverse est-il plus proche qu’on ne le pense ?

Cela dépend de qui vous demandez au CES, où les entreprises présentent des innovations qui pourraient nous immerger plus profondément dans la réalité virtuelle, autrement connue sous le nom de VR.

Le métaverse – essentiellement un mot à la mode pour les communautés virtuelles en trois dimensions où les gens peuvent se rencontrer, travailler et jouer – était un thème clé lors du rassemblement technologique de quatre jours à Las Vegas qui se termine dimanche.

Le géant taïwanais de la technologie HTC a dévoilé un casque VR haut de gamme qui vise à concurrencer le leader du marché Meta, et un grand nombre d’autres entreprises et startups ont vanté les lunettes de réalité augmentée et les technologies sensorielles qui peuvent aider les utilisateurs à se sentir – et même à sentir – dans un environnement virtuel. environnement.

Parmi eux, OVR Technology, basé au Vermont, a présenté un casque contenant une cartouche avec huit arômes primaires qui peuvent être combinés pour créer différents parfums. Il devrait être publié plus tard cette année.

Une version antérieure, axée sur les affaires, utilisée principalement pour commercialiser des parfums et des produits de beauté, est intégrée aux lunettes de réalité virtuelle et permet aux utilisateurs de sentir n’importe quoi, d’un lit de roses romantique à une guimauve rôtie sur un feu dans un camping.

La société affirme qu’elle vise à aider les consommateurs à se détendre et commercialise le produit, qui est livré avec une application, comme une sorte de spa numérique mélangé à Instagram.

“Nous entrons dans une ère où la réalité étendue stimulera le commerce, le divertissement, l’éducation, les liens sociaux et le bien-être”, a déclaré le PDG et co-fondateur de la société, Aaron Wisniewski, dans un communiqué. “La qualité de ces expériences sera mesurée par leur degré d’immersion et d’engagement émotionnel. Le parfum les imprègne d’un pouvoir inégalé.”

Mais les utilisations plus robustes et immersives du parfum – et de son proche cousin, le goût – sont encore plus éloignées sur le spectre de l’innovation. Les experts disent que même les technologies VR qui sont plus accessibles en sont aux premiers jours de leur développement et trop chères pour que de nombreux consommateurs puissent les acheter.

Les chiffres montrent qu’il y a un intérêt décroissant. Selon la société de recherche NPD Group, les ventes de casques VR, qui ont trouvé une utilisation populaire dans les jeux, ont diminué de 2% l’année dernière, une note amère pour les entreprises qui parient gros sur une plus grande adoption.

Pourtant, de grandes entreprises comme Microsoft et Meta investissent des milliards. Et bien d’autres se joignent à la course pour conquérir une part de marché dans les technologies de support, y compris les appareils portables qui reproduisent le toucher.

Les clients, cependant, ne sont pas toujours impressionnés par ce qu’ils trouvent. Ozan Ozaskinli, un consultant technique qui a voyagé plus de 29 heures depuis Istanbul pour assister au CES, s’est équipé de gants jaunes et d’un gilet noir pour tester un produit dit haptique, qui relaie les sensations par des bourdonnements et des vibrations et stimule notre sens du toucher .

Ozaskinli tentait de taper un code sur un clavier qui lui permettait de tirer un levier et de déverrouiller une boîte contenant une pierre précieuse brillante. Mais l’expérience a été la plupart du temps décevante.

“Je pense que c’est loin de la réalité en ce moment”, a déclaré Ozaskinli. “Mais si j’envisageais de remplacer les réunions Zoom, pourquoi pas ? Au moins, vous pouvez ressentir quelque chose.”

Les partisans affirment que l’adoption généralisée de la réalité virtuelle profitera finalement à différentes parties de la société en libérant essentiellement la capacité d’être avec n’importe qui, n’importe où et n’importe quand. Bien qu’il soit trop tôt pour savoir ce que ces technologies peuvent faire une fois qu’elles sont pleinement matures, les entreprises qui cherchent à offrir aux utilisateurs les expériences les plus immersives les accueillent à bras ouverts.

Aurora Townsend, directrice du marketing chez Flare, une société qui devrait lancer une application de rencontres VR appelée Planet Theta le mois prochain, a déclaré que son équipe construisait son application pour incorporer plus de sensations comme le toucher une fois que la technologie sera plus largement disponible sur le marché grand public.

“Être capable de sentir le sol lorsque vous marchez avec votre partenaire ou de lui tenir la main pendant que vous faites cela … les façons subtiles dont nous engageons les gens changeront une fois que la technologie haptique sera totalement immersive en VR”, a déclaré Townsend.

Pourtant, il est peu probable que bon nombre de ces produits soient largement utilisés dans les prochaines années, même dans les jeux, a déclaré Matthew Ball, un expert du métavers. Au lieu de cela, il a déclaré que les pionniers de l’adoption seront probablement des domaines qui ont des budgets plus élevés et des besoins plus précis, tels que les unités anti-bombes utilisant l’haptique et la réalité virtuelle pour aider dans leur travail et d’autres dans le domaine médical.

En 2021, les neurochirurgiens de Johns Hopkins ont déclaré avoir utilisé la réalité augmentée pour effectuer une chirurgie de fusion vertébrale et retirer une tumeur cancéreuse de la colonne vertébrale d’un patient.

Et la technologie optique de Lumus, une société israélienne qui fabrique des lunettes AR, est déjà utilisée par les soudeurs sous-marins, les pilotes de chasse et les chirurgiens qui souhaitent surveiller les signes vitaux ou les IRM d’un patient pendant une procédure sans avoir à regarder plusieurs écrans, a déclaré David Goldman, vice-président du marketing de l’entreprise.

Pendant ce temps, Xander, une startup basée à Boston qui fabrique des lunettes intelligentes qui affichent des sous-titres en temps réel des conversations en personne pour les personnes malentendantes, lancera le mois prochain un programme pilote avec l’administration américaine des vétérans pour tester certaines de ses technologies, a déclaré Alex Westner, co-fondateur et PDG de la société. Il a déclaré que l’agence permettra aux anciens combattants qui ont des rendez-vous pour une perte auditive ou d’autres problèmes audio d’essayer les lunettes dans certaines de leurs cliniques. Et si tout se passe bien, l’agence deviendra probablement un client, a déclaré Westner.

Ailleurs, de grandes entreprises de Walmart à Nike ont lancé différentes initiatives en réalité virtuelle. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ils peuvent bénéficier des premiers stades de la technologie. La société de conseil McKinsey affirme que le métaverse pourrait générer jusqu’à 5 billions de dollars américains d’ici 2030. Mais en dehors des jeux, une grande partie de l’utilisation actuelle de la réalité virtuelle reste un amusement marginal, a déclaré Michael Kleeman, stratège technologique et chercheur invité à l’Université de Californie à San Diégo.

“Quand les gens font la promotion de cela, ils doivent répondre : où est la valeur là-dedans ? Où est le profit ? Pas ce qui est amusant, ce qui est mignon et ce qui est intéressant.”