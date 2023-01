[CES 2023 Highlights From Samsung’s Booth] Présentation d’un avenir durable réalisé par la connectivité – Samsung Global Newsroom

Le stand de Samsung Electronics au Consumer Electronics Show (CES) 2023 introduit une toute nouvelle ère de connectivité inter-appareils qui met l’accent sur le maintien des utilisateurs connectés à l’environnement.

Au CES, le plus grand salon mondial de l’électronique grand public et des technologies de l’information qui s’est tenu à Las Vegas à partir du 5 janvier, heure locale, Samsung présente sa toute nouvelle expérience connectée optimisée par SmartThings, ainsi que toutes les dernières informations sur la manière dont l’entreprise combine innovation et durabilité via des initiatives éco-responsables pour un avenir meilleur pour tous.

Si vous ne parvenez pas à vous rendre à Las Vegas en personne cette année, assurez-vous de lire la suite pour en savoir plus sur la façon dont Samsung donne vie à son stand, réuni sous le thème «Apporter le calme à notre monde connecté».

1. Vers un avenir durable : innovation éco-responsable pour les personnes et les produits

Samsung a annoncé sa nouvelle stratégie de gestion de l’environnement en septembre de l’année dernière, dans laquelle la société a présenté son approche pour lutter contre la crise climatique grâce à des technologies innovantes, notamment des semi-conducteurs à très faible consommation d’énergie et le développement de produits respectueux de l’environnement, ainsi que son objectif d’atteindre neutralité carbone d’ici 2050.

Au CES de cette année, Samsung démontre une fois de plus son engagement à agir pour lutter contre le changement climatique, notamment les derniers efforts de l’entreprise pour stimuler la circulation des ressources et les produits et innovations qu’elle a développés pour créer un écosystème technologique respectueux de l’environnement.

2. La plate-forme SmartThings évoluée : offrir des expériences hyper-connectées à tous

SmartThings, la plate-forme de maison intelligente exclusive de Samsung, est devenue plus qu’une simple solution de maison connectée — c’est une marque d’expérience intégrée. Réunissant la plate-forme SmartThings, qui connecte les produits et autres objets de la maison intelligente, Bixby, qui fournit des services d’IA au-delà des simples commandes vocales, et Knox, qui gère et protège en toute sécurité les informations personnelles des utilisateurs, l’offre Samsung est présentée au CES à travers un total de six expériences de connexion quotidiennes.

Chacune des technologies innovantes présentées dans SmartThings, Knox et Bixby est conçue pour améliorer la connectivité, la contrôlabilité et la personnalisation des appareils de l’utilisateur pour une vie connectée plus holistique. En intégrant les trois plates-formes, Samsung vise à mieux enrichir la vie des gens dans tous les aspects de leur mode de vie, en présentant sa vision 2023 pour une nouvelle ère de vie connectée.

Améliorez la sécurité à domicile avec la surveillance à domicile SmartThings

Les soins familiaux simplifiés avec les appareils Galaxy

Expériences de divertissement immersives au simple toucher d’un bouton

Prenez le contrôle de votre santé et de votre bien-être avec Samsung Health

Créez un environnement de « travail intelligent » dans votre bureau à domicile

Un écosystème SmartThings remanié offre des possibilités de connexion infinies

La nouvelle stratégie de gestion environnementale de Samsung est un concept qui va au-delà de la simple protection de l’environnement, englobant à la fois des stratégies environnementales et une gestion éthique à travers les chaînes de valeur et d’approvisionnement pour aider à construire un avenir meilleur pour tous.

Samsung continuera d’agir selon sa volonté de réaliser une véritable durabilité, sous toutes ses formes, afin de créer des écosystèmes sains, durables et connectés d’appareils connectés.

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour en savoir plus sur le stand de Samsung au CES 2023 et sur les innovations connectées qui vont transformer la vie quotidienne cette année et au-delà.