CES 2023 : D’un nouvel acteur des voitures électriques à la prochaine génération de VR – à quoi s’attendre du plus grand événement technologique au monde | Actualités scientifiques et techniques

Peu importe la résidence d’Adele, ce sont les gadgets du futur qui prendront d’assaut Las Vegas cette semaine.

Deux miles sur la route d’où la vedette britannique est ancré dans une série de représentations de quatre mois au Caesars Palace Hotel, des milliers de passionnés se familiariseront avec les dernières technologies.

Le Consumer Electronics Show (CES) au Las Vegas Le centre de congrès sera à pleine capacité pour la première fois depuis avant la pandémie lors de son lancement jeudi, ce qui suscite l’anticipation de ce que les goûts de Samsung, Amazone et Sony pourrait se montrer.

Voici un guide de ce que vous pouvez attendre du plus grand événement technologique grand public au monde.

C’est quand ?

Le salon du CES ouvre officiellement jeudi et se poursuivra jusqu’à dimanche, mais de nombreuses annonces seront annoncées via des conférences de presse organisées par les principaux participants mercredi.

Des entreprises comme LG, Sony et Samsung diffuseront leurs événements en direct sur leurs chaînes YouTube.

Qui sera là?

La plupart des plus grands noms de la technologie seront représentés, notamment Amazon, LG, Microsoftet Samsung.

Cependant, il convient de noter que Pomme n’est jamais au CES, car il préfère faire des annonces lors de ses propres événements.

C’est également vrai pour Samsung et Google en ce qui concerne les mises à jour annuelles de leurs smartphones, attendez-vous donc à ce que le premier donne la priorité aux téléviseurs et aux appareils ici, tandis que la présence du second sera probablement axée sur la maison intelligente.

Cela signifie qu’il y a beaucoup de place pour les petites entreprises et les start-ups pour faire leur marque parmi les quelque 3 000 entreprises présentes, avec un accent cette année sur la durabilité et les gadgets de santé.

Le CES est également toujours empilé avec des fabricants d’ordinateurs comme Intel, Nvidia et AMD, qui mériteront d’être surveillés étant donné lutte avec les approvisionnements en puceset des constructeurs automobiles comme BMW et Mercedes.

Image:

Les technologies de la santé et du fitness, comme ce stand de robotique de massage, sont les piliers du CES



A quels types de produits doit-on s’attendre ?

Des milliers de produits seront exposés au centre des congrès, et les veilles familières comme les téléviseurs, les moniteurs, les drones et les appareils de cuisine occuperont beaucoup d’espace au sol.

Asus taquine un ordinateur portable avec un écran 3D – et Samsung a déjà dévoilé un four équipé d’une caméra qui peut reconnaître les aliments et même diffuser en direct la vue de l’intérieur sur les réseaux sociaux (prenez ça, MasterChef).

Au-delà de ceux-ci, voici quelques domaines clés à surveiller :

Voiture électrique

Sony est surtout connu pour ses appareils photo, ses téléviseurs et sa division PlayStation, mais son annonce la plus intrigante au CES est liée à sa première aventure dans les voitures électriques.

Le géant japonais de la technologie a conclu un partenariat avec son compatriote constructeur automobile Honda l’année dernière et a pratiquement confirmé que les fruits de cet accord – presque certainement un véhicule autonome – seront présentés cette semaine.

Stellantis, qui possède Peugeot, Vauxhall et Fiat, aura une présence majeure au salon, et BMW accueillera également une keynote.

Santé et remise en forme

Il n’y a pas de meilleur moment que le début d’une nouvelle année pour lancer de nouveaux produits de fitness attrayants devant les gens, et les exposants apporteront probablement beaucoup de gadgets de santé au salon.

Parmi eux se trouvent la bague Evie – un portable destiné aux femmes qui peut surveiller la fréquence cardiaque et respiratoire, et offrir un suivi des règles et de l’ovulation.

Les organisateurs affirment que le salon soulignera également “l’importance de la connectivité à distance pour des soins de santé accessibles”, ce qui résonnera probablement ici au Royaume-Uni au milieu d’une pression sans précédent sur le NHS.

Image:

La PlayStation VR2 sera présentée avant son lancement en février. Photo : Sony



Maison intelligente

Un bouleversement majeur du marché de la maison intelligente à la fin de 2022 est peut-être passé sous votre radar, mais a ouvert la porte à un déluge potentiel de nouveaux appareils.

Matter a été lancé en novembre – il s’agit d’une nouvelle norme de maison intelligente qui permet essentiellement à tous les différents écosystèmes (Alexa d’Amazon, Google Home, etc.) de se parler, ce qui signifie théoriquement que vous pouvez contrôler chaque appareil intelligent de votre maison via la plate-forme choisie.

Les entreprises, grandes et petites, devraient en profiter et présenter leurs produits au CES, de la sécurité domestique aux appareils de cuisson, Samsung promettant une “expérience nouvelle et élargie” pour sa gamme SmartThings.

Réalité virtuelle

Bien que le CES ne soit pas traditionnellement axé sur les jeux, il serait négligent de la part de Sony de ne pas consacrer une partie de son discours d’ouverture à PlayStation VR2, qui sera lancé dans un mois à peine.

D’autres acteurs de l’espace pourraient également chercher à attirer l’attention, HTC devrait annoncer un concurrent à Meta’s Quest 2, qui était l’un des gadgets les plus recherchés pendant la saison des achats de Noël.

Ne pariez pas sur Meta lui-même ayant des annonces, mais il espère que CES encouragera les parieurs à jeter un second regard sur son casque premium Quest Pro, qui a été lancé avec des critiques mitigées à 1 499 £ en octobre.