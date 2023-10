C’est le moment idéal pour être un athlète professionnel.

Avec des revenus en plein essor dans le sport, les joueurs utilisent leurs gains pour réinvestir dans d’autres ligues en devenant propriétaires minoritaires de différentes équipes.

L’ailier défensif des Cleveland Browns Myles Garrett a été la dernière star à rejoindre un groupe de propriété, acheter une participation mercredi contre les Cleveland Cavaliers de la NBA.

Outre Garrett, voici 20 athlètes actuels et anciens qui possèdent des équipes professionnelles :

Patrick Mahomes : Royals de Kansas City (MLB), Sporting Kansas City (MLS), Kansas City Current (NWSL), Alpine F1 Team (F1)

Le MVP en titre de la NFL et le MVP du Super Bowl ont un large portefeuille. Il a planté son drapeau à Kansas City, rejoignant les groupes de propriété des équipes MLB, MLS et NWSL de la ville. Le quart-arrière des Chiefs a récemment rejoint Alpine F1 Team en tant qu’investisseur aux côtés de Travis Kelce, Rory McIlroy et Ryan Reynolds.

LeBron James : Red Sox de Boston (MLB), Penguins de Pittsburgh (LNH), Liverpool FC (EPL), RFK Racing (NASCAR)

James, 38 ans, est déjà bien préparé pour sa carrière d’après-joueur. Le 19 fois NBA All-Star a rejoint Fenway Sports Group en tant que partenaire en 2021, ce qui a fait de lui un copropriétaire des entreprises de FSG dans les domaines du baseball, du hockey, du football et des courses de stock-cars.

Michael Jordan : Charlotte Hornets (NBA), 23XI Racing (NASCAR)

En 2006, Jordan est devenu propriétaire minoritaire des Charlotte Hornets de la NBA (alors Bobcats). Il est devenu actionnaire majoritaire des Hornets en 2010 avant de céder sa participation majoritaire en 2023, tout en conservant une part minoritaire. Ailleurs, His Airness a fait ses débuts en tant que propriétaire d’une équipe NASCAR en 2021 et est depuis devenu un pilier sur les pistes de course pour soutenir ses deux voitures.

Magic Johnson : Los Angeles Dodgers (MLB), Washington Commanders (NFL), Los Angeles Sparks (WNBA), Los Angeles FC (MLS)

Johnson est l’un des visages du sport à Los Angeles après avoir joué pour les Lakers. Aujourd’hui, il est copropriétaire des Dodgers de la MLB, des Sparks de la WNBA et du LAFC de la MLS. En 2023, le quintuple champion NBA a investi 240 millions de dollars dans un groupe dirigé par Josh Harris pour racheter les Washington Commanders.

Tom Brady : Las Vegas Aces (WNBA), Birmingham City FC (Championnat EFL)

Depuis qu’il a pris sa retraite après la saison 2022 de la NFL, Brady a rapidement constitué son portefeuille. Il s’est associé à Mark Davis pour devenir propriétaire minoritaire des Las Vegas Aces, qui ont ensuite remporté leur deuxième titre WNBA consécutif. Il est également devenu propriétaire minoritaire et président du Birmingham City FC, qui se situe actuellement un niveau en dessous de la Premier League. Brady devrait également acheter une participation dans les Raiders de Las Vegas une fois que d’autres propriétaires de la NFL auront approuvé l’accord.

Serena Williams : Dolphins de Miami (NFL), Angel City FC (NWSL)

Williams, récemment retraitée, détient une participation minoritaire dans les Dolphins de Miami avec sa sœur Venus depuis 2009. En 2020, elle a été annoncée comme faisant partie d’un groupe d’investissement massif dans une nouvelle équipe de la NWSL, Angel City FC. Parmi les autres athlètes impliquées dans le club de football féminin figurent Candace Parker, Mia Hamm, Abby Wambach, Julie Foudy et Billie Jean King, entre autres.

Kevin Durant : Union de Philadelphie (MLS), NJ/NY Gotham FC (NWSL)

KD mise à fond sur le football aux États-Unis. Il a acheté une participation de 5 % dans l’Union de Philadelphie en 2020, puis a rejoint le Gotham FC en 2022 en tant qu’investisseur. La franchise NWSL, comme Angel City FC, compte un certain nombre d’investisseurs de renom : Durant, Sue Bird, Carli Lloyd et Eli Manning, entre autres.

Alex Rodriguez : Minnesota Timberwolves (NBA), Minnesota Lynx (WNBA)

Rodriguez et Marc Lore sont en train de devenir propriétaires majoritaires des équipes professionnelles de basket-ball de Minneapolis. Ils possèdent actuellement 40 % des clubs. Cela s’est produit après une tentative infructueuse d’acheter les Mets de New York de la MLB.

Aaron Rodgers : Milwaukee Bucks (NBA)

Même s’il ne joue plus dans le Wisconsin, Rodgers est toujours connecté à l’État. En 2018, il a acheté une participation minoritaire dans les Milwaukee Bucks de la NBA.

Giannis Antetokounmpo : Brasseurs de Milwaukee (MLB)

Alors que Rodgers possède une partie des Bucks, la plus grande star des Bucks possède une partie des Brewers. Antetokounmpo a rejoint le groupe de propriété des Brewers en 2021.

David Beckham : Inter Miami CF (MLS)

La star du football anglais à la retraite a développé le sport en Amérique depuis sa signature avec le LA Galaxy en 2007. Beckham, avec Jorge et Jose Mas, ont fondé l’Inter Miami CF en 2018 et ont fait la une des journaux en signant Lionel Messi en 2023.

Dwayne Wade : Utah Jazz (NBA)

Wade a acheté une participation dans l’Utah Jazz en 2021, rejoignant le nouveau propriétaire de l’équipe Ryan Smith. Le Hall of Famer a assisté à un certain nombre de matchs à Salt Lake City depuis l’achat.

James Harden et Oscar De La Hoya : Houston Dynamo (MLS), Houston Dash (NWSL)

Voilà un duo improbable. Harden, MVP de la NBA et De La Hoya, champion du monde de boxe, ont rejoint ces groupes de propriété à différents moments. Harden a rejoint le groupe en 2019, tandis que De La Hoya est impliqué depuis 2007.

Marshawn Lynch : Seattle Kraken (LNH)

La nouvelle franchise de la LNH compte deux propriétaires minoritaires emblématiques de Seattle. Lynch, un ancien porteur de ballon des Seahawks de Seattle, et le musicien Macklemore ont été annoncés comme propriétaires minoritaires en 2022 après la première saison du Kraken.

Naomi Osaka : Courage de Caroline du Nord (NWSL)

Osaka, quadruple champion du Grand Chelem en simple, est un autre propriétaire célèbre de la NWSL. La star du tennis japonais a rejoint le groupe de propriété de North Carolina Courage en 2021.

JJ Watt : Burnley FC (EPL)

Quelques mois après avoir pris sa retraite de la NFL, Watt et son épouse Kealia Ohai sont devenus propriétaires minoritaires du Burnley FC. Le club a reçu une promotion en Premier League pour la saison 2023-24.

Mario Lemieux : Penguins de Pittsburgh (LNH)

Deux ans après avoir pris sa retraite en tant que Penguin, Lemieux a acheté le club en 1999. Il en a été le principal propriétaire et est revenu sur la glace en tant que joueur de 2000 à 2005, avant de vendre sa participation majoritaire à Fenway Sports Group en 2021. Lemieux conserve toujours participation minoritaire dans le club.

Steve Nash : Whitecaps de Vancouver (MLS)

Alors qu’il jouait encore dans la NBA en 2011, Nash s’est joint à un groupe d’investisseurs pour fonder le club MLS dans sa Colombie-Britannique natale. Il occupe toujours un rôle au sein du club, qui s’est qualifié six fois pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS au cours de son histoire.

Warrick Dunn : Falcons d’Atlanta (NFL)

Dunn, porteur de ballon vétéran de la NFL depuis 12 ans, a acheté une participation minoritaire dans les Falcons d’Atlanta en 2009, un an après avoir pris sa retraite.