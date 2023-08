Ces 2 styles parentaux élèvent des adultes narcissiques

Le Dr Ramani Durvasula estime qu’elle a traité 50 narcissiques au cours de sa vie. Ils avaient tous une chose en commun, dit-elle : « Tous les 50 étaient des enfants difficiles. Il existe deux styles parentaux qui conduisent un enfant à devenir narcissique, dit Durvasula. Et curieusement, ils sont opposés l’un à l’autre. « Il y a le parcours du style d’attachement traumatisé, négligé et pauvre, et puis il y a le parcours de l’enfant gâté et gâté », dit-elle.

Les enfants apprennent en voyant

Les enfants apprennent en voyant. Si une personne grandit dans un foyer où ses sentiments n’ont jamais été reconnus, elle a appris qu’il n’est pas nécessaire de reconnaître ou de respecter les sentiments et les besoins des autres. D’un autre côté, les enfants qui ont été gâtés ou à qui l’on a dit que tout ce qu’ils faisaient et ressentaient était valable développent une estime de soi exagérée. « Les gens disent à leurs enfants qu’ils sont les plus spéciaux et qu’ils méritent tout – non, ce n’est pas le cas », dit Durvasula. « À l’ère des réseaux sociaux où les enfants sont des accessoires, où les gens dépensent 10 000 $ pour un concert de Taylor Swift, qu’est-ce que ça veut dire à un enfant ? » Les deux environnements renforcent une sorte d’existence égocentrique, dans laquelle l’enfant apprend que ce qui se passe avec les autres n’est pas aussi important que ce qui se passe avec eux. Et les deux conduisent à de mauvaises capacités de régulation émotionnelle, explique Durvasula.

Les enfants peuvent désapprendre les comportements toxiques