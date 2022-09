Ces 2 femmes canadiennes ont changé de nom pour honorer leurs racines

Jour 69h50Ces 2 femmes canadiennes ont changé de nom pour honorer leurs racines

Lorsque vous entrez dans le salon d’Ashante Infantry, il est difficile de manquer l’écriture sur le mur. De grandes lettres en forme de brindilles, conçues par l’artiste canadien Roisin Cadieux, épellent le nom complet de l’infanterie.

L’infanterie a grandi à Brampton, en Ontario, après que ses parents ont immigré au Canada de la Jamaïque.

Il y a environ 30 ans, la journaliste chevronnée a changé de nom pour refléter son ascendance africaine.

“J’ai vraiment essayé de configurer quelque chose qui était un clin d’œil à l’héritage africain, mais qui était aussi unique pour moi”, a-t-elle déclaré.

L’infanterie dit que le nom d’Ashante lui est venu à cause de la relation entre la tribu Ashanti d’Afrique de l’Ouest et les Marrons de la Jamaïque d’où est originaire sa famille.

De grandes lettres en brindilles, conçues par l’artiste canadien Roisin Cadieux, épellent le nom d’Ashante Infantry et sont affichées sur son mur. (Soumis par Ashante Infanterie)

Bien qu’il y ait une volonté de décoloniser les noms des institutions canadiennes, comme l’Université métropolitaine de Toronto, par exemple, l’infanterie fait partie d’un groupe de Canadiens qui adoptent une approche plus personnelle.

Elle a fréquenté l’Université McMaster en 1989 et dit qu’elle est arrivée sur le campus en pensant qu’elle était “assez bien lue” en ce qui concerne l’histoire des Noirs.

Cependant, l’infanterie dit qu’elle a rapidement réalisé à quel point elle en savait peu sur certains problèmes lorsqu’une poussée politique a commencé pour que l’école diversifie ses avoirs de l’Afrique du Sud en raison de la ère de l’apartheid – quelque chose dont elle ne savait rien.

“Quand j’ai pensé à ce que je pouvais faire en tant qu’individu pour récupérer des aspects de l’identité africaine, le nom était le numéro un et les cheveux étaient le numéro deux”, a déclaré Infantry. “J’ai arrêté de me lisser les cheveux parce que je voulais me débarrasser de toute réflexion sur ce qui était considéré comme des notions eurocentriques acceptables de la beauté.”

Certaines personnes sont un peu juvéniles et profitent de l’occasion pour m’appeler par mon nom ou faire référence à mon vrai nom, ce que je trouve un peu offensant. Alors je préfère garder ça pour moi. – Infanterie Ashante

Elle dit qu’elle avait un “genre de nom Susan, Linda, Debra, Lisa” très générique qui n’aurait en aucun cas été désigné comme étant noir ou afrocentrique. Et c’était une sorte de nom typique de l’époque.

L’infanterie dit qu’elle n’a pas ressenti le même besoin de changer son nom de famille parce qu’il n’existait pas en tant que “nom d’esclave, pour ainsi dire”, ajoutant que mettre Ashante et Infanterie ensemble, c’était comme si elle avait atteint un caractère unique, mais aussi un clin d’œil à l’héritage africain.

“Au fil des ans, il y a eu différentes raisons pour lesquelles je n’aime pas dire aux gens mon nom d’origine. Certaines personnes sont un peu juvéniles et profitent de l’occasion pour m’appeler par mon nom ou faire référence à mon vrai nom, que je trouve un peu offensant. Alors je préfère juste garder ça pour moi.

Zahra Bakhsh porte son nom depuis environ trois ans maintenant.

L’officiante de mariage et photographe a grandi à Toronto, et ses parents ont immigré de l’Inde et ont pris des noms coloniaux.

Bakhsh a grandi sous le nom de Cynthia Phillip et dit qu’elle avait l’impression de faire semblant d’être quelque chose qu’elle n’était pas près d’être.

“Je pense que la première fois que j’ai réalisé que j’avais un nom hors contexte, c’était quand j’avais 12 ans, quand je portais un saris pour une fête”, a-t-elle déclaré. “C’était ma première grande fête à côté d’avoir une identité dans ma culture. Je me souviens à quel point c’était étrange. Mes tantes sont là, mes oncles sont là, d’autres membres de la famille et des amis de mes parents – et ils ont tous ces Des noms indiens, mais comment se fait-il que je sois Cynthia ? C’était bizarre. C’était étrange. C’était séparé.”

Au début de la trentaine, Bakhsh a déclaré qu’elle était mariée et que son nom de famille avait été changé en ukrainien.

“Les questions ont recommencé. ‘Oh, tu es italien’ ou ‘Tu dois être grec.’ J’ai toujours été déplacé culturellement, et il y avait toujours le choc et l’incrédulité. Donc, avec le temps, cela a définitivement érodé mon sentiment d’identité.

Cela me fait me sentir belle. Cela me donne l’impression d’appartenir à mon peuple. – Zahra Bakhsh

Finalement, Bakhsh a reçu la bénédiction qu’elle espérait, de son père, de changer son nom en quelque chose de plus représentatif des racines de leur famille.

“J’ai l’impression que lorsque je me présente, ce qui revient est si différent. Maintenant, c’est juste qu’il n’y a pas de questionnement. Cela en soi a été la plus grande liberté pour moi. J’ai l’impression que je n’ai rien à prouver. Je n’ai rien à expliquer.”

Elle dit qu’elle a choisi le nom de Zahra Bakhsh parce qu’il sonne puissant et la fait se sentir incroyablement forte et attachée à son identité de femme brune.

“Cela me fait me sentir belle. Cela me donne l’impression d’appartenir à mon peuple.”

L’année dernière, le gouvernement canadien a annoncé qu’il permettre aux Autochtones dont le nom a été changé par le système des pensionnats de récupérer leur nom d’origine gratuitement sur les documents fédéraux officiels.

Tom Freda est le directeur national de Citoyens pour une République canadienne un groupe qui s’oppose au rôle de la monarchie au Canada.

Il dit qu’il y a un intérêt croissant pour la décolonisation qui a sensibilisé les Canadiens aux implications de nos symboles monarchiques.

“Je pense que c’est une excellente opportunité [with the Queen passing away] réévaluer la façon dont nous nous définissons en tant que Canadiens, qui nous devrions respecter en nommant les lieux et les institutions, et être conscient qu’il y avait des gens ici avant notre arrivée », a déclaré Freda. beaucoup de Canadiens se demandent. Et je pense qu’il est grand temps que nous le fassions.”

