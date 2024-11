Ces 17 restaurants ouverts dans la région de Sacramento en octobre

Un bar à cocktails chic dans le R Street Corridor. Burgers d’antan à Curtis Park. Construisez vos propres bols de vermicelles dans un lieu moderne d’Asie du Sud-Est du comté de Placer.

Ces 17 restaurants ont ouvert leurs portes dans la région de Sacramento en octobre, de Davis à El Dorado Hills.

Açaï frais (431 rue G, Davis) : Yaourt aux baies de Yolo Le nouveau concept surgelé du propriétaire Lee Pflugrath crée une base à partir de baies d’açai biologiques et de jus de pomme, puis termine les bols avec des fraises, des graines de chia, du granola et d’autres garnitures.

Pizza Bollywood (6601, boulevard Folsom, bureau 100, Sacramento) : Le poulet tandoori, le malai paneer et d’autres saveurs indiennes garnissent les tartes de cette pizzeria avant-gardiste, qui a ouvert ses portes le 1er octobre près de l’État de Sacramento.

Chick-Fil-A (1490, boulevard Blue Oaks, Roseville) : Le franchisé Ben Lavin a ouvert son deuxième Chick-Fil-A à Roseville le 3 octobre, ajoutant ainsi la populaire chaîne de sandwichs au poulet au développement en croissance rapide de West Roseville.

Houmous extrême (2320, boulevard Sunrise, Rancho Cordova) : Le deuxième emplacement Extreme Hummus de Farid et Shahnaz Akbarpour (l’original ouvert à Citrus Heights il y a dix ans) sert des brochettes et des gyros ainsi que des tartinades de pois chiches extravagantes à base d’artichauts, de pesto et de jalapeños.

Salon Bonne Chance (1421 rue R, Sacramento) : As de pique’ un bar à cocktails attenant a ouvert ses portes le 4 octobre dans le R Street Corridor avec des ailes de poulet d’inspiration coréenne, des frites de patates douces chargées et d’autres bouchées de bar pour accompagner les boissons sur le thème de la ruée vers l’or.

Le Good Luck Lounge à l’intérieur d’Ace of Spades présente des murs vert émeraude, des tabourets en velours céruléen et une décoration inspirée du jeu de hasard.

Glace maison de Haendel (8055, avenue Madison, Citrus Heights) : Cet ancien glacier fondé en 1945 – il a été mis à jour pour servir des friandises glacées adaptées aux chiens – a ouvert son sixième emplacement le 8 octobre dans le centre commercial Almond Orchard.

Lucky’s Drive-In (2565, boulevard Franklin, Sacramento) : Le bar à hamburgers rétro de Michael Feagins et Willow Eskridge, ouvert pour la première fois à Washington en 2015, a inauguré son deuxième emplacement le 3 octobre à Curtis Park.

Cuisine savoureuse (4789, promenade Granite, Rocklin) : La configuration rapide et décontractée des frères Kai, Lai et Lo Saechao demande aux clients de concevoir leurs propres bols de riz, de vermicelles ou de salade, ou de créer du banh mi avec des protéines telles que du porc à la citronnelle ou de la poitrine dans une sauce barbecue thopezay (pâte de soja fermentée Iu Mien).

Cabane Shabu (606 L St., Sacramento) : Vous partez pour le Golden 1 Center lors d’une fraîche soirée d’automne ? Arrêtez-vous dans ce repaire de fondues japonaises, qui a ouvert son quatrième emplacement le 20 octobre au rez-de-chaussée de l’édifice Frédéric.

Bar Tiki des naufragés (1510 16e rue, bureau 300, Sacramento) : Université de la bière les propriétaires Melissa et Nate Yungvanitsait a lancé son concept de bar tiki à Davis l’année dernière; l’itération « Paradise Island » au centre-ville de Sacramento comprend des plats tels que des huîtres en demi-coquille, des brochettes de crevettes jerk et des frites ondulées servies avec de l’aïoli à l’huile de truffe blanche.

Côté ensoleillé (1221 19e rue, Sacramento) : Le brunch de Midtown prend une dimension fusion asiatique au Sunny Side, qui sert du poulet et des gaufres avec du sirop d’érable gochujang, du saumon Benedict avec une hollandaise au yuzu épicé et des faux-filet vieillis à sec de Koji.

Grill biologique au suif (3905 Park Drive, bureau 100, El Dorado Hills) : Ce restaurant axé sur le bien-être, ouvert le 18 octobre, n’utilise ni huiles de graines, ni gluten ni ustensiles de cuisine en plastique pour préparer des bols de barbacoa élevés au pâturage ou des tacos à trois pointes.

Taqueria La Puerta (4391, boulevard Gateway Park, bureau 650, Sacramento) : Les tacos règnent en maître dans ce restaurant Cali-Mex décontracté du nord de Natomas, du poisson à la Baja à la quesabirria avec consommé.

Pot savoureux (707 2e rue, Davis) : Le cinquième emplacement de cette chaîne de hot pot de style taïwanais a apporté des ragoûts centrés sur les boulettes de kimchi, le tofu puant, le porc au curry et bien plus encore au centre-ville de Davis.

La fonte (2070, boulevard Fair Oaks, Sacramento) : Cet avant-poste Campus Commons situé dans le centre commercial Boulevard, ouvert le 3 octobre, marque le deuxième emplacement autonome de Melt pour les cheeseburgers, les sandwichs au fromage grillé, les macaronis au fromage et tout ce qui est ringard.

Wabune Sushi (4040, boulevard Sunrise, bureau 140, Rancho Cordova) : Un menu complet avec des boîtes à bento, des rouleaux de sushi et des spécialités telles que des pétoncles géants poêlés dans une sauce à la crème de mangue ont attiré les clients au centre commercial Sunridge Plaza depuis l’ouverture de Wabune.

Wienerschnitzel (4855, promenade Granite, Rocklin) : Le franchisé Bal Son a apporté le la plus grande chaîne de hot-dogs au monde (connu pour ses chiens au chili et au fromage en particulier) à Rocklin le 17 octobre.