Ces 15 facteurs sont liés au risque de démence précoce, selon une étude majeure : ScienceAlert

Bien que la démence soit beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées, des centaines de milliers de personnes reçoivent un diagnostic de démence. démence à début précoce (YOD) chaque année – et une étude approfondie apporte un éclairage considérable sur les raisons pour lesquelles.

La plupart recherches antérieures Dans ce domaine, l’équipe a étudié la génétique transmise de génération en génération, mais ici, elle a pu identifier 15 facteurs de style de vie et de santé différents associés au risque de YOD.

« Il s’agit de l’étude la plus vaste et la plus solide de ce type jamais réalisée », dit l’épidémiologiste David Llewellyn de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, lorsque les résultats ont été publiés en décembre.

« Il est passionnant de constater que, pour la première fois, nous pouvons peut-être prendre des mesures pour réduire le risque de cette maladie invalidante, en ciblant une série de facteurs différents. »

L’équipe de recherche a analysé les données recueillies auprès de 356 052 personnes âgées de moins de 65 ans au Royaume-Uni. Faible statut socio-économique, isolement social, déficience auditiveaccident vasculaire cérébral, diabèteles maladies cardiaques et dépression étaient tous associés à un risque plus élevé de YOD.

Vitamine Une carence en vitamine D et des niveaux élevés de protéine C-réactive (produite par le foie en réponse à une inflammation) signifiaient également un risque plus élevé, tout comme la présence de deux variantes du gène ApoE4 ε4 (un scénario génétique déjà présent). lié à la maladie d’Alzheimer).

Les chercheurs ont décrit la relation entre l’alcool et le YOD comme « complexe ». abus d’alcool conduit à un risque accru, la consommation modérée à élevée est corrélée à un risque réduit – peut-être parce que les personnes de ce deuxième groupe sont généralement en meilleure santé en général (il faut garder à l’esprit que ceux qui s’abstiennent de boire de l’alcool le font souvent pour des raisons médicales).

Des niveaux plus élevés de éducation formelle et une fragilité physique moindre (mesurée par une force de préhension plus élevée) étaient également associées à un risque YOD plus faible. Tout cela contribue à combler certaines des lacunes dans les connaissances sur YOD.

« Nous savions déjà, grâce aux recherches menées sur les personnes qui développent une démence à un âge avancé, qu’il existe une série de facteurs de risque modifiables », dit neuroépidémiologiste Sebastian Köhler de l’Université de Maastricht aux Pays-Bas.

« Outre les facteurs physiques, la santé mentale joue également un rôle important, notamment en évitant le stress chronique, la solitude et la dépression. »

Bien que les résultats ne prouvent pas que la démence est causée par ces facteurs, ils aident à dresser un tableau plus détaillé. Comme toujours dans ce type de recherche, en savoir plus sur les causes peut aider à développer de meilleurs traitements et mesures préventives.

Bon nombre de ces facteurs sont modifiables, ce qui offre plus d’espoir à ceux qui s’efforcent de trouver des moyens de les modifier. vaincre la démence Au final, la démence peut être une maladie dont nous pouvons réduire le risque en adoptant une vie plus saine.

« La démence à début précoce a des conséquences très graves, car les personnes concernées ont généralement encore un emploi, des enfants et une vie bien remplie », dit Stevie Hendriks, neuroscientifique de l’Université de Maastricht.

« On suppose souvent que la cause est génétique, mais pour de nombreuses personnes, nous ne savons pas exactement quelle est la cause. C’est pourquoi nous avons également voulu étudier d’autres facteurs de risque dans cette étude. »

La recherche a été publiée dans JAMA Neurologie.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois en janvier 2024.