Ces 14 démocrates ont voté pour une résolution du Parti républicain dénonçant la « politique d’ouverture des frontières » de Biden.

Quatorze démocrates ont voté mercredi avec les républicains pour dénoncer la « politique d’ouverture des frontières » du président Biden, délivrant une rare réprimande législative au chef de leur parti sur la question politiquement épineuse de la politique d’immigration et des frontières.

La résolution menée par le GOP – qui exhorte également Biden à « mettre fin aux politiques d’ouverture des frontières de son administration » – a approuvé la chambre par 225 voix contre 187, avec le soutien de tous les républicains.

Les votes « oui » démocrates sont venus des représentants Colin Allred (Texas), Yadira Caraveo (Colo.), Angie Craig (Minn.), Henry Cuellar (Texas), Don Davis (NC), Jared Golden (Maine), Vicente Gonzalez ( Texas), Greg Landsman (Ohio), Susie Lee (Nevada), Jared Moskowitz (Floride), Wiley Nickel (NC), Mary Peltola (Alaska), Marie Gluesenkamp Perez (Wash.) et Eric Sorensen (Illinois).

« La plupart d’entre nous comprennent que les nations ont besoin de frontières, que ces frontières doivent être sécurisées et que nous devons appliquer les lois en vigueur sur l’immigration. La plupart d’entre nous comprennent également que ceux qui cherchent à entrer dans notre pays méritent un processus d’immigration ordonné et prévisible. À l’heure actuelle, nous avons des problèmes sur les deux fronts », a déclaré Golden.

« L’immigration illégale menace notre sécurité nationale et mine les emplois américains. Il est temps que le Congrès et l’administration Biden s’unissent et adoptent une législation pour résoudre de manière significative les problèmes à la frontière. Cela devrait être une priorité absolue à Washington, tout comme c’est le cas dans la plupart des États-Unis. »

Nickel, qui ne se présente pas aux élections en 2024, a déclaré à The Hill dans un communiqué : « Le moment est venu d’agir de manière décisive à la frontière sud. »

«Il est regrettable que l’extrême droite et l’extrême gauche continuent d’en faire une question politique au lieu de se réunir autour de la table pour trouver un consensus et un terrain d’entente. Je reste concentré sur le travail bipartisan pour sécuriser la frontière et faire adopter une réforme globale de l’immigration par le Congrès. Je travaillerai avec n’importe qui pour aider à sauver des vies, à améliorer la sécurité à la frontière sud et à rendre nos communautés plus sûres », a-t-il ajouté.

La Colline a également contacté les autres législateurs pour obtenir des commentaires sur leurs votes.

La législation – qui s’étend sur trois pages – vise la décision de l’administration Biden de mettre fin aux protocoles de protection des migrants et d’arrêter la construction d’un mur le long de la frontière sud, et l’accuse « d’abuser de l’autorité de libération conditionnelle ». Il accuse également l’administration d’avoir des politiques d’immigration et de contrôle des frontières « laxistes ».

La Chambre a approuvé la résolution alors que les Républicains démarrent la nouvelle année en mettant davantage l’accent sur les questions frontalières. Le président Mike Johnson (R-La.) a conduit un groupe d’environ 60 républicains à la frontière plus tôt ce mois-ci, et les républicains du comité de sécurité intérieure de la Chambre des représentants tiennent une série d’auditions sur la destitution du secrétaire Alejandro Mayorkas.

Ce blitz survient alors que l’immigration et la sécurité des frontières s’avèrent être des questions importantes pour les électeurs lors du cycle électoral de 2024 et qu’elles apparaissent comme un point faible pour Biden. Un sondage CBS News publié plus tôt ce mois-ci a révélé que 68 % des Américains désapprouvent la façon dont Biden gère la situation à la frontière, avec seulement 32 % d’approbation.

Mis à jour à 21h10