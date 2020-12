Dépendance aux opioïdes. Thomas Cromwell. Un groupe de rock britannique fictif des années 60. L’apocalypse réelle. Ce sont des sujets avec peu de points communs, sauf qu’ils ont fait l’objet de certains des meilleurs livres publiés cette année.

Ce n’est plus une nouveauté de noter que 2020 a été en quelque sorte un incendie de benne à ordures. Ce qui est roman, c’est combien de bons romans (et mémoires, recueils d’essais et autres livres valables) sont arrivés sur les étagères et nous ont aidés à traverser l’ennui de l’isolement social.

Alors que nos critiques ont vanté les dizaines de livres en 2020, seuls 13 d’entre eux ont obtenu la plus haute distinction: parfait ★★★★ (sur quatre) critiques.

Voici ce que nous avons le plus aimé lire cette année.

« Laisse le monde derrière » par Rumaan Alam «Laissez le monde derrière», par Rumaan Alam Ecco Des visiteurs inattendus interrompent les vacances d’une famille dans une maison isolée au cours d’un long week-end qui a mal tourné dans une histoire pleine de suspense qui examine les complexités de la race et de la classe. Notre critique l’a qualifié de «manège à sensations fortes parfaitement conçu qui est aussi un roman d’idées» et a déclaré qu’il «combine une prose habile, une vision impitoyable de la culture de consommation et quelques moments vraiment choquants».

«L’ère des illusions: comment l’Amérique a gaspillé sa victoire dans la guerre froide» par Andrew Bacevich «L’ère des illusions: comment l’Amérique a gaspillé sa victoire dans la guerre froide», par Andrew Bacevich. Livres métropolitains Qu’est-ce que les États-Unis se sont trompés après la guerre froide? Beaucoup, selon Bacevich. Notre critique a écrit: «À travers tous les détails convaincants et les commentaires perspicaces de son livre, l’auteur garde une vue d’ensemble à portée de main. Il presse le lecteur de réfléchir à des questions existentielles telles que: «Que signifie être Américain?» »

«Florence Adler nage pour toujours» par Rachel Beanland « Florence Adler Swims Forever » par Rachel Beanland Simon et Schuster Notre critique a qualifié le premier roman de Beanland de lecture estivale parfaite, écrivant qu’il « tisse les traumatismes, les romances, les victoires et les histoires d’une famille à travers trois générations à partir de 1934, l’oasis d’été du New Jersey, Atlantic City, en commençant par la perte de Florence, les Adlers. ‘fille cadette. «

«Royaume transcendant» par Yaa Gyasi « Transcendent Kingdom », par Yaa Gyasi. Knopf Gyasi a suivi son best-seller de 2016 «Homegoing» avec une histoire intime d’une famille ghanéenne en Alabama et ses luttes contre la dépendance aux opioïdes, la dépression et le chagrin. C’est un «roman furtivement dévastateur de famille, de foi et d’identité qui est aussi philosophique que personnel».

«Vols Vesper» par Helen Macdonald «Vesper Flights», par Helen Macdonald. Grove Press Le fauconnier et écrivain du mémoire à succès «H is for Hawk» est revenu avec une superbe collection d’essais sur le monde naturel. Selon notre critique, «maintenant, alors qu’une pandémie pousse tant d’entre nous à vivre plus intérieurement, Macdonald’s est une voix d’introspection qui semble parfaitement adaptée au deuil mondial.

«Le miroir et la lumière» par Hilary Mantel «Le miroir et la lumière», par Hilary Mantel. Henry Holt Le dernier livre de la trilogie historique de Mantel retraçant l’ascension et la chute de Thomas Cromwell à la cour du roi Henri VIII a été nominé pour un Booker Prize. « Chaque page est riche en perspicacité, la caractérisation profonde de l’âme et la compétence d’observation de coupe qui font de la trilogie de Mantel un accomplissement si singulier », a écrit notre critique.

«Utopia Avenue» par David Mitchell «Utopia Avenue», par David Mitchell. Maison aléatoire L’auteur de «Cloud Atlas» et «The Bone Clocks» emmène les lecteurs à l’âge d’or de la musique rock pour raconter l’histoire du groupe britannique fictif Utopia Avenue. Notre critique a appelé le fun read « un road trip rock ‘n’ roll de 592 pages dont les personnages et le récit deviennent la chanson qui reste coincée dans votre tête. »

« La météo » par Jenny Offill «Météo», par Jenny Offill Knopf Le dernier d’Offill est à la fois une satire et une critique précise de ce que signifie vivre à cette époque, où chaque jour nous sommes assiégés par les pires scénarios, selon notre critique. « Les résultats sont glorieux, vertigineux, déconcertants et souvent hystériques à rire aux éclats, dans tous les sens de ce dernier mot. »

«À la maison avant la nuit» par Riley Sager «Home Before Dark» est le quatrième roman de l’auteur à succès Riley Sager. Gracieuseté de Dutton La décoratrice d’intérieur Maggie Holt hérite d’un domaine victorien effrayant dans les bois du Vermont. Elle ne croit pas aux histoires de fantômes – pas même à celles de son propre père – mais cela ne veut pas dire que la maison n’est pas hantée. Notre critique a écrit: « Le roman de Sager est rempli du suspense attendu teinté d’horreur, de frayeurs littéraires et de plus d’un rebondissement. »

«Memorial Drive» par Natasha Trethewey «Memorial Drive», par Natasha Trethewey. Ecco La lauréate du prix Pulitzer et ancienne poète lauréate américaine tente de donner un sens au meurtre brutal de sa mère par son beau-père. « Un mémoire élégiaque délicieusement écrit qui raconte l’histoire de la mère charismatique mais condamnée de Trethewey, née Gwendolyn Ann Turnbough, et tente de rendre compte de son second mariage désastreux et de sa mort violente », a écrit notre critique.

«Les Cold Millions» par Jess Walter L’auteur de «Beautiful Ruins» est revenu avec l’histoire de deux frères orphelins impliqués dans le mouvement ouvrier du début du XXe siècle. Selon notre critique, « C’est un travail formidable, un roman historique vivant, propulsif avec une toile de fond politiquement explosive qui résonne à travers le nôtre: le Spokane indiscipliné du début des années 1900, lorsque les clochards, les ouvriers et les syndicats se sont battus avec des millionnaires miniers, un gouvernement corrompu. et une force de police brutale et voyou. »

«White Ivy» par Susie Yang «White Ivy», par Susie Yang. Simon et Schuster Adolescente, Ivy Lin était une voleuse et une menteuse – et amoureuse de Gideon Speyer, le fils d’or d’une famille riche et politiquement importante. Ses parents l’ont envoyée en Chine, brisant ses rêves, mais elle revient des années plus tard, déterminée à obtenir tout ce qu’elle a toujours voulu – jusqu’à ce qu’un fantôme de son passé ressurgisse. Notre critique a écrit: « Il n’y a rien de mieux qu’un roman avec une intrigue imprévisible … Le premier roman de Susie Yang est exactement cela. »

«La nouvelle carte» par Daniel Yergin «La nouvelle carte: énergie, climat et choc des nations», par Daniel Yergin. Presse de pingouin L’expert mondial de l’énergie cartographie l’état de l’énergie, du climat et de la géopolitique avec une analyse précise. « A une époque où les faits solides et les arguments raisonnés sont en recul, Daniel Yergin va à la rescousse. L’auteur lauréat du prix Pulitzer et économiseur d’énergie est armé jusqu’aux dents avec suffisamment de statistiques révélatrices pour couler un pétrolier », a écrit notre critique.

Meilleurs livres de 2020 à ce jour: Ce que les critiques de USA TODAY ont adoré lire