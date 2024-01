Ces 11 sénateurs soutiennent la résolution de Sanders sur les violations des droits de l’homme par Israël

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le sénateur Bernie Sanders devant la salle du Sénat le 12 décembre 2023. Bonnie Jo Mount/Le Washington Post via Getty Images

Le sénateur Bernie Sanders a forcé un vote en salle sur une résolution sur Israël et Gaza.

Il aurait fallu que le Département d’État dise si Israël viole les droits de l’homme.

Mais cela a facilement échoué, la grande majorité des sénateurs votant pour bloquer la résolution.

Mardi soir, seuls 11 sénateurs ont soutenu l’avancée d’un résolution du sénateur Bernie Sanders, cela aurait considérablement intensifié la surveillance par le Congrès de l’aide militaire américaine à Israël.

Soixante-douze sénateurs, dont presque tous les républicains, ont voté en faveur du dépôt d’une motion visant à faire avancer la résolution ; 17 sénateurs ont manqué le vote.

Le vote intervient alors que le nombre de morts à Gaza dépasse les 24 000, selon le ministère de la Santé de Gaza. Israël a mené une campagne militaire brutale sur ce territoire densément peuplé depuis les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre.

La question continue de diviser les démocrates, certains législateurs progressistes appelant à un cessez-le-feu tandis que d’autres, en particulier Sanders, poussent à imposer des restrictions sur les milliards de dollars d’aide militaire que les États-Unis fournissent chaque année à l’État juif.

En vertu d’une disposition relativement obscure de la loi américaine, la résolution aurait obligé le Département d’État à fournir au Congrès un rapport sur les violations des droits de l’homme par Israël.

“Nous voterons sur une question très simple : êtes-vous d’accord pour demander au Département d’Etat si des violations des droits de l’homme ont pu avoir lieu en utilisant l’équipement ou l’assistance américaine dans cette guerre ?” Sanders a déclaré lors d’un discours la semaine dernière. “J’espère qu’il n’est pas controversé de se demander comment les armes américaines sont utilisées.”

Mais les républicains étaient presque unanimes dans leur opposition – le sénateur Rand Paul du Kentucky était le seul à soutenir la résolution.

“La résolution présentée par le sénateur Sanders n’est guère plus qu’une politique performative de gauche”, a déclaré le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, dans un discours prononcé mardi. “Israël mérite le ferme soutien de l’Amérique pour éliminer les terroristes et restaurer sa sécurité.”

Et même la plupart des démocrates – y compris ceux qui se disent préoccupés par la situation humanitaire à Gaza – n’ont pas voté en faveur de la résolution.

Le sénateur Chris Coons du Delaware, membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré dans un communiqué qu’il voterait contre la résolution parce qu’il ne soutient pas « le risque de suspendre toute l’aide américaine ou de réprimander publiquement Israël d’une manière qui pourrait enhardir ses ennemis. »

“Cela permet de démarrer des conversations significatives”

En vertu de l’article 502B(c) du Loi sur l’aide étrangèrela Chambre ou le Sénat peuvent demander un rapport du Département d’État sur les pratiques en matière de droits de l’homme de tout pays recevant une aide des États-Unis.

Mardi, c’était la première fois que les sénateurs procédaient à un vote sur cette disposition.

Si le Département d’État ne fournissait pas de rapport dans les 30 jours, alors l’aide américaine à Israël serait interrompue – une possibilité à laquelle le sénateur Coons a fait allusion dans sa déclaration contre la résolution.

Il serait toutefois très inhabituel que le Département d’État ne réponde pas à une demande de surveillance du Congrès.

“Ne pas fournir de rapport en réponse à une demande d’une majorité de sénateurs constituerait une rupture assez importante avec les normes”, a déclaré John Ramming Chappell, chercheur et chercheur en droit au Center for Civilians in Conflict.

Malgré l’échec du vote, il offre la vision la plus claire de la position des démocrates, en particulier, sur la question – et les défenseurs des droits de l’homme espèrent également qu’il marque le début d’un débat plus large, non seulement sur Israël, mais aussi sur la surveillance par le Congrès de l’aide américaine en général.

“Pour la première fois depuis le 7 octobre, il est très important que des députés s’expriment sur cette question”, a déclaré Chappell. “Cela permet d’entamer des conversations significatives, et c’est une condition préalable à la surveillance.”

Dans les semaines et les mois à venir, l’aide militaire américaine à Israël risque de faire l’objet d’un examen plus approfondi.

chez Sanders résolution note plusieurs façons dont les États-Unis sont impliqués dans la situation actuelle à Gaza, notamment en fournir au moins 15 000 bombes et 57 000 obus d’artillerie au pays alors qu’il mène une guerre qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de civils.

Au-delà des 3,8 milliards de dollars d’aide militaire que les États-Unis fournissent chaque année, le Congrès envisage une aide supplémentaire de 14 milliards de dollars à Israël dans le cadre d’un projet de loi plus large sur la sécurité nationale qui fournirait également une aide à davantage d’Ukraine.

Les sénateurs démocrates ont présenté deux amendements différents liés à l’aide à Israël, notamment un du sénateur Tim Kaine de Virginie et un autre du sénateur Chris Van Hollen du Maryland, exigeant que les transferts d’armes soient conformes au droit international.

“Cela devrait être le début d’un processus plus large de surveillance des droits de l’homme”, a déclaré Chappell. “Il n’a jamais été aussi urgent qu’aujourd’hui d’examiner les transferts d’armes américains vers Israël.”

Voici les 11 sénateurs qui a soutenu la résolution de Sanders :