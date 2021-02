Ces 11 cadeaux mandaloriens sont hors de cette galaxie

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Laissez-nous vous montrer le chemin du plus cool Mandalorien merch dans la galaxie!

L’émission Disney + incroyablement populaire est maintenant une série nominée aux Golden-Globe! Et pour célébrer Le mandalorienNomination de la meilleure série dramatique télévisée avant les Golden Globes ce dimanche, nous avons rassemblé les cadeaux parfaits pour les fans. De Robes bébé Yoda à t-shirts graphiques à jeux de société et Ensembles Lego, il n’a jamais été aussi facile d’incorporer votre amour pour la franchise dans votre vie de tous les jours.

Voir ci-dessous pour le Mandalorien cadeaux que nous ajoutons à notre panier!