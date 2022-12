Ces 10 voitures ont la plus grande durée de vie potentielle

Alors que le prix de transaction moyen des voitures neuves atteignait un estimé à 45 872 $ en novembre – le plus élevé jamais enregistré, selon une prévision conjointe de JD Power et LMC Automotive – l’âge moyen des voitures sur la route a également atteint un niveau record de 12,2 ans en 2022 un rapport séparé d’IHS Markit trouvé.

Les voitures neuves deviennent de plus en plus chères. Mais ils sont également plus durables qu’auparavant, ce qui signifie que les conducteurs ont de meilleures chances d’en avoir pour leur argent.

Parmi les modèles avec la plus grande durée de vie potentielle, le Toyota Sequoia arrive en tête de liste, avec la capacité de parcourir près de 300 000 milles, suivi du Land Cruiser, selon un récent Etude iSeeCarsqui a analysé plus de 2 millions de voitures au cours des 20 dernières années pour voir quels véhicules pourraient durer le plus longtemps.

Dans l’ensemble, les VUS et les camions sont les types de véhicules les plus courants à se classer dans le top 10, tandis que les voitures particulières plus économes en carburant, y compris la Prius et l’Avalon, ont obtenu deux places sur la liste.