Il y avait peut-être eu du vrai amour là-bas, mais ce n’était pas suffisant pour maintenir la relation à long terme.

Les Américains qui sont tombés amoureux de petites voitures comme la Honda Fit, la Chevrolet Sonic et la Toyota Yaris ont eu quelque chose de réel pendant un certain temps. Pourtant, les voitures particulières sont tombées en disgrâce parmi la plupart des gens, ce qui a entraîné une désagréable rupture. La Fit, Sonic et Yaris font partie d’une série de voitures qui ont été abandonnées par les constructeurs automobiles en 2020.

Bien que certains soient encore disponibles sur les lots des concessionnaires jusqu’en 2021, chaque véhicule de la liste abandonnée de cette année a soit mis fin à la production en 2020, soit sa disparition a été annoncée en 2020.

À de très rares exceptions près, ce sont toutes des voitures particulières – un signe des temps, car environ 3 véhicules sur 4 vendus sont désormais des SUV ou des camionnettes.

«Les voitures sont – surprise, surprise – en train de disparaître lentement mais sûrement de notre nouveau marché automobile automobile», a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif sur le site de vente de véhicules iSeeCars. «Si vous êtes un fan de voiture ou que vous êtes nostalgique de voitures, alors c’est un peu déprimant, mais on ne peut nier la réalité en termes de demande du marché.»

Les rapports des consommateurs:Ce sont les 10 voitures, camions et VUS 2021 les plus et les moins fiables

Etude de l’IIHS:Les mauvais phares sont un problème depuis des années, mais ils s’améliorent

Les véhicules arrêtés en 2020 ont affiché des ventes de près de 559000 unités en 2019, soit moins d’un modèle sur 20 vendu aux États-Unis, selon le site de recherche automobile Edmunds. C’était en baisse par rapport à 1,02 million en 2013.

«C’étaient en fait des véhicules importants à un moment donné», a déclaré Ivan Drury, directeur principal des connaissances d’Edmunds.

Voici quelques-uns des principaux véhicules abandonnés en 2020:

Chevrolet Sonic

Lors de sa sortie il y a près de dix ans, la Chevy Sonic a été présentée comme un exemple de la capacité de Detroit à fabriquer des voitures petites et jeunes.

GM a présenté la voiture sous-compacte dans une publicité du Super Bowl 2012 dans une cascade de parachutisme sur l’air de la chanson du groupe Fun « We Are Young ».

Soutenu par l’effort de marketing axé sur les jeunes, le Sonic a attiré une base d’acheteurs de la génération Y à une époque où les prix de l’essence étaient encore suffisamment élevés pour que les Américains s’intéressent aux véhicules plus petits.

Mais comme la plupart des voitures sous-compactes, son style de carrosserie a tout simplement évolué en décalage avec les préférences de l’acheteur moyen de voitures neuves. Le fait que les prix de l’essence aient chuté de plus de 4 $ alors que le Sonic volait haut n’a pas aidé.

Toyota Yaris

Les versions à hayon et berline de la Toyota Yaris disparaissent après l’année modèle 2020.

Toyota reste attachée aux voitures de tourisme les plus populaires comme la Camry intermédiaire et la Corolla compacte. Mais Toyota réduit sa gamme de petites voitures depuis plusieurs années. La société a abandonné sa marque Scion en 2016 et a récemment abandonné la Prius C, une version plus petite de la principale Prius hybride.

Les ventes de la Yaris étaient étroitement corrélées aux prix du gaz, a déclaré Drury. Lorsque les prix de l’essence ont baissé, la Yaris a également baissé.

Honda Fit

Parlez de disparaître dans la nuit. La Honda Fit a souvent été saluée comme le symbole de la capacité de Honda à séduire les jeunes acheteurs. Mais la voiture a été arrêtée tranquillement en 2020, la plaçant dans le même bateau que la Yaris et Sonic.

Ce sont tout simplement les dernières d’une série de voitures sous-compactes qui ont été éliminées ces dernières années, y compris la Ford Fiesta et la Fiat 500.

Honda tente de faire passer les acheteurs de Fit au HR-V, un multisegment compact. Mais certains fans ont été déçus.

«Il a un quasi-culte», a déclaré Drury.

Cadillac CT6

Les petites voitures ne sont pas le seul style de carrosserie à disparaître. Les grosses voitures aussi ont du mal.

Les acheteurs de luxe affluent vers les VUS, et c’était une mauvaise nouvelle pour la Cadillac CT6, qui n’a jamais gagné du terrain malgré de bonnes critiques. Le CT6 était « super bien exécuté », a déclaré Brauer.

General Motors était si fière de la CT6 qu’elle a choisi le véhicule pour la première utilisation de son système de conduite semi-automatisé sur autoroute Super Cruise. Ce système survivra au CT6.

Lincoln Continental

Le Continental, concurrent direct de la CT6, connaît un sort identique.

Lorsque Ford, qui fabrique la marque Lincoln, a décidé de relancer la Continental, les fans de la plaque signalétique héritée espéraient qu’elle reprendrait pied sur le marché du luxe.

« C’était l’épine dorsale de leur gamme de voitures », a déclaré Brauer.

Mais une version spéciale avec des soi-disant «portes suicides» était la seule variante de cette grosse voiture qui a eu beaucoup de succès, a déclaré Drury.

Chevrolet Impala

GM a annoncé la disparition de l’Impala, ainsi que l’arrêt d’autres voitures comme la Chevy Volt et la Chevy Cruze, en 2018. Mais la production de l’Impala s’est poursuivie au début de 2020.

Cette grande berline occupait autrefois une place de choix dans le paysage automobile américain. Malgré une refonte acclamée par la critique au début de cette décennie, il n’a pas pu surmonter la disparition du segment des voitures de grande taille.

L’un de ses seuls concurrents, le Ford Taurus, a également été récemment abandonné.

Dodge Grand Caravan

La fourgonnette n’est pas morte. Mais c’est en train de perdre du terrain au profit des SUV.

Cela signifie qu’il ne reste plus autant de place pour les traînards comme la Grand Caravan, qui n’avait pas été redessinée depuis des lustres. Fiat Chrysler, qui a fait le modèle, a pris une décision stratégique il y a plusieurs années de se tourner vers la nouvelle Chrysler Pacifica.

Il a gardé la Grand Caravan sur le marché pendant quelques années supplémentaires comme une pièce de théâtre. Mais ses jours sont enfin terminés.

Dodge Journey

L’époque où Dodge offrait quelque chose pour pratiquement tout le monde – des petites voitures aux SUV familiaux comme le Journey – est révolue depuis longtemps. Fiat Chrysler a fait pivoter la marque pour se concentrer sur des modèles de performance comme le Challenger.

Cela laissait peu de place pour le voyage plus axé sur la famille, a déclaré Brauer.

Ford Fusion

La disparition de la Ford Fusion a été annoncée il y a des années, mais elle n’a été officiellement supprimée qu’en 2020.

La Fusion a connu une course réussie en compétition avec d’autres voitures intermédiaires comme la Camry, la Honda Accord et la Nissan Altima. Mais ses ventes ont baissé ces dernières années alors que le marché des voitures particulières se tarissait et que Ford se concentrait sur les VUS et les camionnettes.

« C’était un excellent vendeur pendant un certain temps », a déclaré Drury. « Ils le hachent quand ils en ont besoin. »

BMW i8

Cette voiture sert de récit édifiant pour les constructeurs automobiles: être une marque de luxe ne suffit pas pour réussir dans les véhicules électriques.

La BMW i8 a ses fans, en partie à cause de son style décalé. Mais excentrique n’est peut-être pas ce que les acheteurs de BMW recherchent. Et Tesla, du moins jusqu’à présent, a largement accaparé le marché des véhicules électriques de luxe.

BMW «espérait faire plus de bruit» avec l’i8, a déclaré Drury.

Les autres modèles majeurs arrêtés en 2020 comprennent:

Acura RLX

Ford Mustang Shelby GT350 / GT350R

Honda Civic Coupé

Jaguar XE

Lexus GS

Lincoln MKZ

Suivez le journaliste d’USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.