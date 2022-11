Ces 10 voitures d’occasion ont le plus conservé leur valeur

“La rareté relative des modèles récents de voitures d’occasion en raison des perturbations de la production de voitures neuves liées à la pandémie a maintenu la valeur des voitures d’occasion à un niveau élevé pendant plus d’un an”, a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars.

Les trois voitures les plus appréciées au cours des cinq dernières années sont la Jeep Wrangler, qui a affiché la moins forte dépréciation (7 %), suivie de la Jeep Wrangler Unlimited (8,7 %) et de la Porsche 911 (14,6 %), selon à l’analyse iSeeCars.

Le rapport a également montré que certaines voitures de 3 ans ont conservé leur valeur au point de se vendre au-dessus de leur prix affiché. Cette courte liste est dominée par la Porsche 911, qui s’est appréciée de 5,7 % et le Toyota RAV4 hybride, dont la valeur a augmenté de 2,5 % au cours des trois dernières années.

Alors que les prix des voitures d’occasion commencent à se détendre, ils restent 2 % plus élevés qu’il y a un an, selon le dernière lecture de l’inflation du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.