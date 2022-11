Ces 10 personnes rendent le monde meilleur à leur manière

CNN

—



Les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir le plus grand impact sur le monde, et ces 10 hommes et femmes en sont de brillants exemples.

Ils font partie des 10 meilleurs héros CNN de cette année et chaque lauréat recevra un prix de 10 000 $. Leur voyage a commencé avec des nominations envoyées par le public de CNN et vous pouvez voter pour aider à décider qui sera nommé Héros CNN de l’année 2022 et recevoir 100 000 $ supplémentaires pour leur cause.

Tous les lauréats recevront une subvention ainsi qu’un soutien organisationnel et de renforcement des capacités de la Fondation du prix Elevate. Ils participeront également au sommet annuel Make Good Famous de la fondation à Miami.

Le héros CNN de l’année sera révélé en direct lors de “CNN Heroes: An All-Star Tribute”, animé par Anderson Cooper et Kelly Ripa le dimanche 11 décembre, à partir de 20 h HE.

En savoir plus sur chacun des 10 meilleurs héros CNN de cette année, ci-dessous :

Héros de CNN : Carie Broecker

Lorsque Carie Broecker a découvert que de nombreux propriétaires de chiens vieillissants avaient du mal à s’occuper de leurs animaux de compagnie, elle a créé Peace of Mind Dog Rescue, offrant des services bénévoles qui leur permettent de rester ensemble ou de trouver de nouvelles maisons pour toujours à ces membres bien-aimés de la famille.

En savoir plus sur Carie Broecker et son travail

Héros de CNN : Richard Casper

Hanté par ses expériences en Irak, le vétéran de la Marine Richard Casper a découvert le pouvoir thérapeutique de la création artistique et musicale. Maintenant, lui et son organisation à but non lucratif, CreatiVets, aident d’autres anciens combattants à guérir en partageant leurs histoires dans le cadre de programmes d’art visuel et d’écriture de chansons immersifs.

En savoir plus sur Richard Casper et son travail

Après avoir grandi dans la pauvreté au Kenya, Nelly Cheboi a trouvé sa passion dans l’informatique. Aujourd’hui, elle et son organisation, TechLit Africa, recyclent des ordinateurs pour enseigner des compétences technologiques et briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle pour une nouvelle génération.

En savoir plus sur Nelly Cheboi et son travail

Héros de CNN : Nora El-Khouri Spencer

Nora El-Khouri Spencer et son organisation à but non lucratif, Hope Renovations, forment des femmes de Caroline du Nord à des carrières bien rémunérées dans la construction tout en offrant des modifications gratuites qui permettent aux personnes âgées de vieillir en toute sécurité dans leur maison.

En savoir plus sur Nora El-Khouri Spencer et son travail

Héros de CNN : Tyrique Glasgow

Après avoir passé cinq ans en prison pour trafic de drogue, Tyrique Glasgow est retourné dans son quartier du sud de Philadelphie – longtemps confronté à la pauvreté et à la violence armée – et est devenu une force du bien. Aujourd’hui, il offre sécurité et opportunité à toute sa communauté.

En savoir plus sur Tyrique Glasgow et son travail

Ambulancier paramédical et infirmière d’Alaska, Teresa Gray et son organisation à but non lucratif, Mobile Medics International, dirigent des équipes de bénévoles lors de catastrophes naturelles et humanitaires, offrant des soins médicaux gratuits et un soutien vital à ceux qui en ont besoin.

En savoir plus sur Teresa Gray et son travail

Héros de CNN : Meymuna Hussein-Cattan

Meymuna Hussein-Cattan et sa Fondation Tiyya fournissent des ressources et un soutien essentiels qui aident les réfugiés et les immigrants à réussir leur transition vers la vie aux États-Unis, tandis que son restaurant partage leur culture avec la grande communauté de Los Angeles.

En savoir plus sur Meymuna Hussein-Cattan et son travail

Aidan Reilly a cofondé The Farmlink Project et a réuni un réseau national de jeunes volontaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire et l’insécurité – en sauvant des tonnes de produits excédentaires des fermes et en les distribuant aux personnes dans le besoin à travers les États-Unis.

En savoir plus sur Aidan Reilly et son travail

Debra Vines a eu du mal à trouver du soutien et des ressources lorsque son fils Jason a reçu un diagnostic d’autisme. Maintenant, elle et son organisation à but non lucratif, The Answer Inc., fournissent aux familles noires et brunes des communautés mal desservies de la région de Chicago les services, le soutien et l’éducation dont elles ont besoin pour prospérer.

En savoir plus sur Debra Vines et son travail

Bobby Wilson et sa ferme urbaine du métro d’Atlanta nourrissent et guérissent sa communauté en apprenant à des milliers de personnes comment planter, cultiver et préparer leur propre nourriture saine.

En savoir plus sur Bobby Wilson et son travail