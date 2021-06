Ces 10 pays vous permettront de conduire avec un permis de conduire indien

Conduire peut être une activité de loisir et peut également vous amener au travail à l’heure. Surtout, pendant les vacances, conduire dans des pays étrangers, découvrir la beauté des paysages et du terrain peut être assez passionnant. Voici donc une liste des pays étrangers qui permettent de conduire avec un permis de conduire indien :

1. Allemagne

Vous pouvez conduire en Allemagne pendant 6 mois avec un permis indien. Cependant, gardez à l’esprit que les fonctionnaires voudront une copie allemande ou anglaise de votre licence.

2. Royaume-Uni

Avec un permis de conduire indien, vous pouvez voyager au Royaume-Uni pendant un an. Conduire avec un permis indien est autorisé dans les trois pays : Écosse, Angleterre et Pays de Galles.

3. Australie

Vous pouvez conduire en Australie avec un permis de conduire indien, mais la durée est limitée à trois mois et le permis doit être en anglais. De plus, la conduite en Australie se fait du côté gauche de la route, comme c’est le cas en Inde.

4. Nouvelle-Zélande

Le petit pays du Pacifique possède de belles routes de conduite et permet aux touristes de conduire pendant un an avec le permis de leur pays d’origine. Vous êtes également limité au type de véhicule pour lequel votre permis est valide.

5. Suisse

Les visiteurs titulaires d’un permis de conduire valide sont autorisés à conduire dans la magnifique campagne pendant un an. Conduire une voiture de location en Suisse est possible à condition d’avoir une copie anglaise de votre permis de conduire indien.

6. Afrique du Sud

Conduire avec votre permis indien vous permettra de découvrir les jolies villes et paysages d’Afrique du Sud. La clé est de vérifier que la licence est à jour, qu’elle est imprimée en anglais et qu’elle comprend votre photo et votre signature.

7. Suède

Pour conduire une voiture en Suède, vous devez avoir un permis de conduire dans l’une des langues suivantes : anglais, suédois, allemand, français ou norvégien, ce qui vous permet de vous rendre à votre destination avec votre propre voiture.

8. Singapour

Ce pays permet aux touristes de traverser le pays en utilisant leur permis de conduire international. Pendant un an, vous pouvez conduire avec un permis de conduire indien.

9. Hong-Kong

Avec un permis de conduire indien, vous pouvez légalement conduire une voiture à Hong Kong pendant un an et profiter de l’appartenance ethnique de la nation.

10. Malaisie

Pour pouvoir conduire sur les routes malaisiennes, le permis de conduire indien doit être en anglais ou en malais. L’ambassade indienne en Malaisie doit approuver le document.

Mots clés:

Pays étrangers, Conduire, Permis de conduire indien, Liste, Allemagne, Royaume-Uni, Écosse, Angleterre, Pays de Galles, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Afrique du Sud, Suède, Singapour, Hong Kong, Malaisie

