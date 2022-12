Ces 10 participations du Club ont été les plus gros acheteurs de leurs propres actions

Les entreprises qui rachètent vigoureusement des actions pourraient alimenter la prochaine hausse de Wall Street. C’est le message que Jim Cramer a fait passer à la maison dans sa chronique du dimanche soir pour les membres de l’Investing Club, ce qui nous a incités à examiner l’activité de rachat d’actions de nos participations. La plupart des sociétés du Jim’s Charitable Trust, le portefeuille que nous utilisons pour le Club, rachètent des actions d’une manière ou d’une autre. Afin d’obtenir un aperçu standardisé des entreprises qui rachètent le plus, nous avons examiné le dernier exercice financier de chaque entreprise. Nous avons compilé le montant total en dollars que chaque nom de club a dépensé en rachats – couvrant à la fois les rachats d’actions ordinaires et tout rachat d’actions privilégiées – au cours de leur dernier exercice, selon FactSet, notre service de données financières incontournable. Nous avons ensuite divisé cela par la capitalisation boursière moyenne de chaque entreprise tout au long de cette même période. Cela nous a donné un pourcentage que nous pouvions comparer entre les entreprises, atténuant la réalité selon laquelle Apple – avec sa valeur marchande de plus de 2 billions de dollars – dépenser 1 milliard de dollars en rachats n’est pas la même chose qu’une petite entreprise comme Constellation Brands dépense 1 milliard de dollars pour racheter des actions . Ces 10 actions ont dépensé le plus en rachats au cours de leur dernier exercice complet par rapport à leur capitalisation boursière moyenne au cours de la même période de quatre trimestres. Wells Fargo (WFC) : 11,77 % Morgan Stanley (MS) : 7,32 % Meta Platforms (META) : 4,91 % Starbucks (SBUX) : 3,76 % Cisco Systems (CSCO) : 3,73 % Apple (AAPL) : 3,46 % Devon Energy (DVN ) : 3,22 % Constellation Brands (STZ) : 3,22 % Alphabet (GOOGL) : 3,03 % Linde (LIN) : 3,02 % À retenir : cet exercice comporte des limites, à savoir sa nature rétrospective. Notre dépendance aux exercices complets les plus récents signifie que pour certaines entreprises, nous comptons sur des fenêtres de quatre trimestres qui étaient entièrement en 2021. D’un autre côté, une entreprise comme Apple vient de terminer son exercice en septembre, tandis que Starbucks l’a fait donc début octobre. Cependant, nous avons estimé qu’il était important d’examiner une période de plusieurs trimestres pour brosser un tableau plus détaillé de l’activité de rachat des entreprises. Nous fournirons un contexte supplémentaire sur les dernières informations disponibles sur les rachats dans les dépôts réglementaires ou sur les conférences téléphoniques récentes. 1. Rachat de Wells Fargo : 21,14 milliards de dollars (14,46 milliards de dollars d’actions ordinaires) au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Capitalisation boursière moyenne : 179,6 milliards de dollars au cours de cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 11,77 % Alors que le plus gros rachat en pourcentage de capitalisation boursière, le rythme des rachats d’actions de Wells Fargo a ralenti cette année alors que les inquiétudes montaient quant à une éventuelle récession. Au cours des deuxième et troisième trimestres, Wells Fargo n’a racheté aucune action ordinaire. “Je pense que lorsque vous regardez en quelque sorte l’environnement dans lequel nous nous trouvons … nous voulons continuer à être prudents quant à la manière et au moment de procéder à des rachats”, a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo lors de l’appel sur les résultats du troisième trimestre de Wells Fargo. Wells Fargo a cependant la possibilité de racheter plus d’actions. À la fin de son troisième trimestre, il disposait d’environ 250,5 millions d’actions à racheter dans le cadre d’un plan de rachat d’actions de 500 millions approuvé par son conseil d’administration en janvier 2021. Les actions de Wells Fargo ont clôturé mardi à 42,62 dollars chacune pour une capitalisation boursière actuelle de 162,4 milliards de dollars. 2. Rachat de Morgan Stanley : 12,08 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Capitalisation boursière moyenne : 164,9 milliards de dollars sur cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 4,91 % Contrairement à Wells Fargo, Morgan Stanley a récemment racheté des actions, dépensant 2,6 milliards de dollars sur les rachats au troisième trimestre pour porter son total depuis le début de l’année à 8,2 milliards de dollars. Fin juin, le conseil d’administration de la firme de Wall Street a approuvé un nouveau plan de rachat d’une valeur pouvant atteindre 20 milliards de dollars. Il a commencé au troisième trimestre et n’a pas de date d’expiration définie. Les actions de Morgan Stanley ont clôturé à 92,71 dollars chacune mardi, portant la valeur marchande de la société à 156,7 milliards de dollars. 3. Rachat de méta-plateformes : 44,54 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 Capitalisation boursière moyenne : 906,3 milliards de dollars au cours de cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 4,91 % La société mère Facebook et Instagram a racheté pour 21,02 milliards de dollars d’actions en ses trois premiers trimestres de l’exercice 2022. Meta a environ 17,8 milliards de dollars restants sur son plan de rachat d’actions qui a débuté en janvier 2017. Malgré l’activité de rachat, l’année a été difficile pour l’ensemble des actions de Meta. Les actions ont clôturé la séance de mardi à 120,15 dollars chacune, donnant à la société de médias sociaux une capitalisation boursière de 304,16 milliards de dollars. 4. Rachat de Starbucks : 4,01 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 2 octobre 2022 Capitalisation boursière moyenne : 106,73 milliards de dollars sur cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 3,76 % Starbucks est quatrième sur cette liste malgré le rachat d’actions uniquement au cours du premier semestre son exercice 2022 qui s’est terminé le 2 octobre. Howard Schultz a suspendu le programme de rachat en avril lorsqu’il est revenu en tant que PDG par intérim, affirmant qu’il souhaitait investir davantage les bénéfices de la chaîne de café “dans nos employés et nos magasins”. Cependant, les rachats ont repris au premier trimestre de l’exercice 2023, selon un dossier réglementaire. Starbucks avait une valeur marchande de 117,2 milliards de dollars. sur la base du cours de clôture de mardi de 102,11 $ par action. 5. Rachat de Cisco Systems : 8,38 milliards de dollars (7,689 dollars d’actions ordinaires) au cours de l’exercice clos le 30 juillet 2022 Capitalisation boursière moyenne : 224,45 milliards de dollars au cours de cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 3,73 % Cisco Systems a racheté 500 millions de dollars au premier trimestre a pris fin le 29 octobre, laissant 14,7 milliards de dollars restants sur son autorisation de plan de rachat. Cette autorisation n’a pas de date d’expiration définie. Les actions de la société de réseaux informatiques ont clôturé à 49,64 dollars chacune mardi, avec une capitalisation boursière de 203,93 milliards de dollars. 6. Rachat d’Apple : 89,4 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 24 septembre 2022 Capitalisation boursière moyenne : 2 500 milliards de dollars sur cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 3,46 % Apple a dépensé le plus en rachats en dollars purs de toutes les actions du Club au cours de sa dernier exercice financier. Au 24 septembre, il lui restait 60,7 milliards de dollars sur son autorisation de rachat. Les actions du fabricant d’iPhone ont terminé à 145,47 dollars chaque mardi pour porter la valeur marchande de l’entreprise à 2,3 billions de dollars. 7. Devon Energy Buyback : 589 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Capitalisation boursière moyenne : 18,27 milliards de dollars au cours de cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 3,22 % Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société, le 2 novembre, directeur financier Jeffrey Ritenour a déclaré que les rachats de Devon avaient totalisé 1,3 milliard de dollars entre le 30 septembre 2021 et le 30 septembre de cette année. Il a noté que l’activité avait ralenti ces derniers mois “en raison de nos récentes acquisitions complémentaires dans Williston et Eagle Ford”. “Cependant, avec ces transactions désormais clôturées et avec environ 700 millions de dollars restant sur notre autorisation, nous pouvons être des acheteurs plus actifs de nos actions lorsque les opportunités de marché se présentent”, a-t-il déclaré. Les actions de Devon Energy ont clôturé mardi à 61,98 dollars par action, donnant à la société une capitalisation boursière de 40,52 milliards de dollars. 8. Rachat de Constellation Brands : 1,39 milliard de dollars au cours de l’exercice clos le 28 février 2022 Capitalisation boursière moyenne : 43,14 milliards de dollars Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 3,22 % Les rachats de Constellation Brands au cours des six premiers mois de cet exercice ont déjà dépassé ses quatre précédents -total du trimestre. La société a racheté pour 1,4 milliard de dollars d’actions jusqu’au 31 août, selon un récent dossier réglementaire. Toujours au 31 août, il restait à Constellation 1,163 milliard de dollars sur une autorisation de rachat de janvier 2021. Les actions des marqueurs Corona et Modelo se sont terminées mardi à 240,86 dollars chacune, donnant à la société une valeur marchande de 44,43 milliards de dollars. 9. Rachat d’Alphabet : 50,27 milliards de dollars au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021 Capitalisation boursière moyenne : 1,66 billion de dollars au cours de cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 3,03 % Alphabet a dépensé 43,9 milliards de dollars en rachats d’actions au cours des neuf premiers mois de sa exercice 2022, selon les dépôts réglementaires. Au 30 septembre, la société disposait de 43,5 milliards de dollars restants sur son programme de rachat de 70 milliards de dollars, qui a été autorisé par le conseil d’administration en avril. Les actions Alphabet ont clôturé la séance de mardi à 95,63 dollars chacune, portant la capitalisation boursière du géant de la technologie à 1,24 milliard de dollars. 10. Rachat de Linde : 4,6 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Capitalisation boursière moyenne : 152,81 milliards de dollars sur cette période Montant du rachat par rapport à la capitalisation boursière : 3,02 % Linde a intensifié son programme de rachat cette année, rachetant pour 4,45 milliards de dollars de ventes au 30 septembre, contre 3,2 milliards de dollars à la même période en 2021. Au 30 septembre, Linde avait encore 6 milliards de dollars sur son autorisation de rachat de 10 milliards de dollars approuvée par son conseil d’administration en février. Les actions de Linde ont clôturé mardi à 342,65 dollars chacune, donnant à la société de gaz industriels une valeur marchande de 169,3 milliards de dollars. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 