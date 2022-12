Ces 10 meilleurs films en hindi vous prendront sûrement un mauvais jour

Le film récemment sorti de l’actrice populaire sud-indienne Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, a reçu une critique mitigée de la part des critiques ainsi que des internautes. Le film est sorti en salles le 11 novembre et est devenu l’un des plus grands succès commerciaux. Plusieurs fans ont loué et adoré la performance de Samantha dans le film. Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour tous les fans de Samantha. Yashoda est maintenant prêt à être diffusé sur OTT. Oui, tu l’as bien lu!

Samantha avec Yashoda sortira sur Amazon Prime Video le 9 décembre. Le mardi 6 décembre, la plateforme OTT a annoncé que le film de Samantha sortira en télougou, tamoul, télougou, hindi, malayalam et kannada. Le tweet disait: “démêlez ce piège si mystérieux avec yashoda” #YashodaOnPrime, 9 décembre #yashoda #yashodamovie @Samanthaprabhu2,. (sic)’

Jetez un œil au tweet d’Amazon Prime Video –

En parlant de Yashoda, c’est un film d’action-thriller qui met en vedette Samantha Ruth Prabhu jouant le rôle d’une infirmière enceinte avec un secret. Le film de Yashoda met également en vedette Varalaxmi Sarathkumar, Unni Mukundan, Rao Ramesh, Murali Sharma, Sampath Raj et Priyanka Sharma dans des rôles clés. Le film met en scène Sam dans le rôle d’une « infirmière enceinte » avec un secret. Il est réalisé et produit par Sivalenka Krishna Prasad, sous la bannière Sridevi Movies. L’histoire du film parle de Yashoda, une femme qui accepte de devenir une mère porteuse par désespoir de retrouver sa sœur disparue. Les choses lui échappent lorsqu’elle apprend à se rapprocher de l’établissement de maternité de substitution.

Sur le plan personnel, Samantha a révélé qu’elle souffrait de myosite. En parlant de son travail, Samantha tient à jouer le rôle d’un flic dur à cuire dans la franchise HIT.