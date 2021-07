Ces 10 États sont les pires endroits où vivre aux États-Unis en 2021

Les gens font la queue pour voter au parc des expositions du comté de Gwinnett le 30 octobre 2020 à Lawrenceville, en Géorgie. Justin Sullivan | Getty Images

Plus d’un an de quarantaine nous a tous rappelé l’importance de la maison. Et alors même que la pandémie s’atténue, certaines entreprises repensent leurs politiques en matière de travail à distance. Cela aide à expliquer pourquoi les États vantent de plus en plus leur qualité de vie dans les emplacements aux entreprises. De plus, les entreprises qui recherchent des travailleurs en période de pénurie veulent être dans un état où les travailleurs voudront résider. Cette compétitivité accrue sur la qualité de vie désavantage certains États. En chiffres, ce ne sont tout simplement pas de bons endroits où vivre. La définition change aussi. Nous savons maintenant à quel point les systèmes de santé publique et la capacité hospitalière peuvent être importants. Les États inclusifs valorisent tous leurs citoyens et les protègent de la discrimination. Et les entreprises américaines ont parlé haut et fort, ainsi que discrètement dans les coulisses, contre les lois de vote restrictives. L’étude America’s Top States for Business de CNBC prend tout cela en compte, ainsi que des mesures de base de la qualité de vie telles que les taux de criminalité et la qualité de l’environnement, dans notre catégorie Vie, santé et inclusion. D’après notre méthodologie, cette catégorie vaut 15 % du total des points d’un État. Certains États obtiennent des scores élevés en tant que lieux de vie, ou plus précisément, en tant que lieux de travail à distance. Si l’un de ces dix états est votre domicile, vous pouvez être d’un avis différent. Mais d’après les données, ce sont les pires endroits où vivre en Amérique.

10. Indiana

L’État de Hoosier se classe au 48e rang du financement de la santé publique par habitant, selon le Fondation unie pour la santé, dépensant 55 $ dérisoires par personne en 2020. Cela n’a pas été utile pour traverser la pandémie. Alors que les hôpitaux étaient généralement adéquats, les taux de vaccination de l’Indiana contre le Covid-19 ont pris du retard, selon Les données des Centers for Disease Control. La loi de l’État sur les logements publics ne couvre pas la discrimination fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En avril, l’État modifié sa loi de vote déjà restrictive pour imposer de nouvelles limites au vote par correspondance. Score Vie, Santé et Inclusion 2021 : 130 sur 375 points (Top States Grade : F) Force: Ressources hospitalières Faiblesses: Financement de la santé publique, droits de vote, inclusivité, qualité de l’air

9. Louisiane

8. Arkansas

Voter L’Arkansas n’était déjà pas un pique-nique. Cette année, l’État a rendu la tâche encore plus difficile avec une législation Arkansas ACLU appelé « l’attaque la plus dangereuse contre le droit de vote depuis l’ère Jim Crow ». Il comprend de nouvelles restrictions radicales sur le vote par correspondance et par correspondance, des exigences d’identification plus strictes et des interdictions de fournir de la nourriture ou de l’eau aux électeurs faisant la queue. L’Arkansas souffre également d’un taux de criminalité élevé et d’un faible taux de vaccination contre le Covid-19. Score Vie, Santé et Inclusion 2021 : 124 sur 375 points (Top States Grade : F) Forces: Qualité de l’air, ressources hospitalières Faiblesses: Droits de vote, inclusion, santé, criminalité

7. Alabama

L’Alabama a le deuxième taux de vaccination Covid-19 le plus bas du pays, après le Mississippi. Cela a conduit à préoccupations que l’État pourrait devenir un vecteur de variantes plus contagieuses du virus. Et l’État de Yellowhammer a de graves problèmes de santé au-delà de Covid, avec l’un des taux de décès prématurés les plus élevés du pays, le deuxième taux de maladies cardiovasculaires et le troisième taux de diabète le plus élevé du pays. Selon la Conférence nationale des législatures des États, l’Alabama est l’un des cinq États sans protection juridique contre la discrimination pour ses citoyens non handicapés. Score Vie, Santé et Inclusion 2021 : 123 sur 375 points (Top States Grade : F) Forces: Qualité de l’air, financement de la santé publique, ressources hospitalières Faiblesses: Vaccinations contre le Covid, inclusion, santé, criminalité

6. Géorgie

Les nouvelles restrictions de vote radicales de la Géorgie ont donné le ton à une législation similaire à travers le pays – et pour le contrecoup commercial qui a suivi, la Major League Baseball retirant le All-Star Game de cette année d’Atlanta. L’État se classe 49e dans un indice de difficulté de vote calculé par des chercheurs de Université de l’Illinois du Nord. Les partisans de la nouvelle loi notent que l’État de Peach autorise le vote par correspondance sans excuse, contrairement à l’État d’origine du président Joe Biden, le Delaware. Mais la vaste répression de la fraude électorale présumée – malgré l’absence de preuve qu’une fraude s’est produite en 2020 – a suscité un mépris généralisé dans le monde des affaires. La Géorgie n’a pas non plus de protection à l’échelle de l’État contre la discrimination. Score Vie, Santé et Inclusion 2021 : 119 sur 375 points (Top States Grade : F) Force: Qualité de l’air Faiblesses: Vaccinations Covid, droit de vote, ressources hospitalières

5. Tennessee

3. (cravate) Missouri

Selon le Centre d’innovation et de recherche électorales, le Missouri est l’un des six États qui n’autorisent pas le vote universel anticipé. L’État est également à la traîne dans le financement de la santé publique, et il a l’un des taux de criminalité les plus élevés du pays, les cambriolages et les voies de fait graves étant parmi les plus répandus dans le dernier FBI. statistiques sur la criminalité. Score Vie, Santé et Inclusion 2021 : 112 sur 375 points (Top States Grade : F) Force: Ressources hospitalières Faiblesses: Droits de vote, criminalité, financement de la santé publique

3. (cravate) Nevada

Aucun État ne dépense moins pour la santé de ses citoyens que Le Nevada le fait – seulement 50 $ par personne pour la santé publique. L’État se classe également au dernier rang des médecins de soins primaires par personne. La qualité de l’air dans le désert est mauvaise et la criminalité est élevée. Mais contrairement à de nombreux États figurant sur cette liste, le Nevada étend les droits de vote, le gouverneur Steve Sisolak ayant signé un ensemble de lois en juin pour étendre le vote par correspondance, rationaliser l’enregistrement et mettre fin au système de caucus hésitant de l’État en faveur des primaires présidentielles. Score Vie, Santé et Inclusion 2021 : 112 sur 375 points (Top States Grade : F) Forces: Droits de vote, inclusion Faiblesses: Financement de la santé publique, ressources hospitalières, qualité de l’air

2. Texas

1. Arizona

La beauté naturelle est abondante dans l’État du Grand Canyon, tout comme l’ozone, en particulier dans le comté de Maricopa, très peuplé, qui abrite Phoenix et l’une des pires qualités de l’air du pays, selon le Association pulmonaire américaine. L’Arizona est avare en matière de financement de la santé publique et manque de médecins et de prestataires de soins de santé mentale. Même s’il n’y a aucune preuve de fraude électorale en Arizona – et non faute d’avoir essayé de le trouver – les législateurs de l’État ont adopté de nouvelles restrictions sur le vote par correspondance cette année. Score Vie, Santé et Inclusion 2021 : 91 points sur 375 (Top States Grade : F) Force: L’Arizona a obtenu de mauvais résultats dans toutes les mesures Faiblesses: Qualité de l’air, financement de la santé publique, criminalité, inclusion

