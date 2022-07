Ces 10 États sont les meilleurs endroits où vivre en Amérique en 2022

Les travailleurs américains sont aux commandes d’une manière qu’ils n’ont pas été depuis des années. C’est parce qu’il n’y en a pas assez pour combler plus de 11 millions d’offres d’emploi. Ainsi, les travailleurs peuvent de plus en plus nommer leurs propres termes. Le calcul va bien au-delà de l’argent. C’est pourquoi l’étude annuelle de CNBC sur les meilleurs États américains pour les affaires a toujours mesuré la qualité de vie, et pourquoi elle est particulièrement importante dans la méthodologie de cette année. Notre catégorie Vie, santé et inclusion prend en compte des facteurs tels que les taux de criminalité, la qualité de l’environnement et les soins de santé. Pour la première fois en 2022, nous prenons également en compte la disponibilité des services de garde d’enfants, que la Chambre de commerce américaine trouvé reste un obstacle majeur pour les parents qui cherchent à réintégrer le marché du travail à mesure que la pandémie s’atténue. Au cours des dernières années, nous avons également pris en compte l’inclusivité des lois des États dans des domaines tels que la protection contre la discrimination et le droit de vote. Ce n’est pas de la politique, c’est du business. La dernière enquête annuelle de Deloitte auprès de la génération Z et de la génération Y a révélé que près de deux personnes sur cinq sont prêtes à refuser une mission si elle ne correspond pas à leurs valeurs. Si vous voulez attirer des travailleurs, il est utile d’être dans un endroit où ils veulent aller. De plus, la moitié des répondants au dernier sondage de la Conseil mondial des directeurs financiers CNBC ont convenu qu’il est important de faire des affaires dans un État où les lois sont aussi ouvertes et inclusives que possible. Nous avons constaté que certains États ne sont pas à la hauteur. Mais ces 10 États ouvrent la voie en matière de vie, de santé et d’inclusion.

10. Iowa

Les fans saluent les enfants de l’hôpital pour enfants de la famille Stead de l’Université de l’Iowa pendant le match de football de l’Iowa au stade Kinnick à Iowa City, Iowa. Matthieu Holst | Getty Images

8. (cravate) Oregon

Vue aérienne de la côte pittoresque et de l’autoroute 101, par l’épaule ouest de la montagne Neah-Kah-Nie, dans l’Oregon, aux États-Unis. Photographie Feng Wei | moment | Getty Images

L’inclusivité est un mode de vie dans Beaver State, avec de solides lois anti-discrimination. En 2000, l’Oregon est devenu le premier État à organiser toutes ses élections par courrier, rendant le vote facile et sécurisé. Aujourd’hui, le système électoral de l’Oregon est considéré comme l’étalon-or, avec le meilleur score dans un “indice du coût du vote” développé par des chercheurs de la Northern Illinois University. L’Oregon est également un État favorable aux familles, se classant au 3e rang des garderies agréées par habitant. Score Vie, Santé et Inclusion 2022 : 232 points sur 325 (Top States Grade : B) Forces: Inclusivité, droit de vote, garde d’enfants Faiblesses: Ressources en santé, Qualité de l’air

8. (cravate) New Jersey

Les gens marchent et roulent le long de la promenade la veille du week-end du Memorial Day, le début officieux de l’été, dans la communauté côtière de Wildwood le 28 mai 2021 à Wildwood, New Jersey. Spencer Platt | Getty Images

À quel point sont complets Les lois sur les logements publics du New Jersey ? Selon le Conférence nationale des législatures des États, c’est l’un des cinq seuls États à interdire la discrimination fondée sur la grossesse et l’accouchement. Le Garden State est également l’un des plus sûrs d’Amérique en termes de crimes violents par habitant. Score Vie, Santé et Inclusion 2022 : 232 points sur 325 (Top States Grade : B) Forces: Inclusivité, droits de vote, taux de criminalité Faiblesses: Garde d’enfants, Qualité de l’air

7. Nébraska

Chevaux courant dans le champ près de Valentine, Nebraska. Diana Robinson Photographie | moment | Getty Images

6.Washington

Jenny Goff, à droite, tend la main à un enfant du Central Park Child Care Centre à Vancouver, Washington. Ariane Kunze | Le colombien via AP

L’Evergreen State est un chef de file en matière de garde d’enfants, et il est devenu encore plus abordable et accessible avec le passage de la Loi sur le départ équitable pour les enfants. L’État compte déjà plus de 5 400 garderies agréées desservant une population de 7,7 millions d’habitants. C’est l’un des meilleurs ratios au pays. Score Vie, Santé et Inclusion 2022 : 239 points sur 325 (meilleure note des États : B+) Forces: Garde d’enfants, lois anti-discrimination. Faiblesses: Ressources en santé, Qualité de l’air

Les chirurgiens effectuent une procédure de greffe du foie à la clinique Mayo. Source : La clinique Mayo

Le légendaire Clinique Mayo est basé à Rochester, mais ce n’est qu’un élément de l’un des meilleurs environnements de soins de santé du pays. Le Minnesota se classe parmi les dix premiers fournisseurs de soins de santé par habitant et a l’un des taux de décès prématurés les plus bas. Score Vie, Santé et Inclusion 2022 : 245 points sur 325 (Top States Grade : B+) Forces: Santé, Inclusion La faiblesse: Garde d’enfants

4. Dakota du Nord

Pierre Beck | Getty Images

Le Peace Garden State s’est attaqué à la toxicomanie en supprimant la stigmatisation entourant le traitement de la toxicomanie. L’effort d’éducation semble fonctionner. Les taux de toxicomanie et de décès liés à la drogue sont faibles. UN enquête commanditée par l’état de plus de 2 000 Dakotans du Nord l’année dernière ont constaté que 74% conviennent que la dépendance est une maladie plutôt qu’un choix, contre 63% en 2018. Et 87% ont déclaré qu’ils étaient prêts à avoir quelqu’un en convalescence comme voisin. Score Vie, Santé et Inclusion 2022 : 256 points sur 325 (Top States Grade : B+) Forces: Qualité de l’air, Santé La faiblesse: Crime

3. Hawaï

Rainbow Falls, parc d’état d’Iao Needle, Hawaï Obturateur | Chambre | Getty Images

L’esprit Aloha est bel et bien vivant ici, avec un environnement vierge, de bons soins de santé et une faible criminalité. Mais Hawaï glisse à son plus bas classement dans cette catégorie depuis 2009, en grande partie à cause de l’ajout de la garde d’enfants en tant que métrique (avant 2021, nous appelions la catégorie “Qualité de vie”). UN étude par LendingTree nomme Hawaï l’État le plus cher pour la garde d’enfants. Il tombe toujours dans la moitié supérieure des États pour l’accès à la garde d’enfants, mais à peine. Score Vie, Santé et Inclusion 2022 : 262 points sur 325 (Top States Grade : A-) Forces: Qualité de l’air, Santé, Criminalité La faiblesse: Garde d’enfants

2. Maine

Cap Elizabeth, Maine Enzo Figueras | moment | Getty Images

Le Maine n’est pas seulement un État sûr, il devient de plus en plus sûr. Le ministère de la Sécurité publique du Maine rapports que la criminalité globale a diminué pour la 9e année consécutive en 2020, les statistiques les plus récentes disponibles. Les crimes violents ont chuté de près de 5 % et les crimes contre les biens ont chuté de plus de 6 %. Score Vie, Santé et Inclusion 2022 : 265 points sur 325 (Top States Grade : A-) Forces: Criminalité, garde d’enfants, droit de vote La faiblesse: Qualité de l’air

1. Vermont

Charmant centre-ville de Middlebury, Vermont. Jean Greim | Fusée lumineuse | Getty Images