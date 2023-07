Ces 10 États sont les meilleurs d’Amérique pour les travailleurs que les employeurs veulent embaucher

Où sont passés tous les ouvriers ? La question tourmente tout le monde, des propriétaires d’entreprise aux décideurs politiques en passant par les consommateurs. Avec beaucoup plus d’offres d’emploi aux États-Unis qu’il n’y a de personnes disponibles pour les pourvoir, les entreprises décident de plus en plus où s’installer en fonction de l’endroit où se trouvent les travailleurs. « Les États qui ont continué à gagner avec la migration entrante nette sont ceux sur lesquels les entreprises sont vraiment appelées », a déclaré Tom Stringer, directeur et responsable de la sélection de sites et des pratiques d’incitation de BDO. C’est pourquoi l’étude 2023 de CNBC sur les meilleurs États américains pour les affaires, qui note le climat des affaires des 50 États, accorde une attention particulière à la main-d’œuvre de chaque État. Selon la méthodologie de cette année, la catégorie Main-d’œuvre a le plus de poids parmi dix catégories de compétitivité. Josh Wright, vice-président exécutif de la société d’études sur le marché du travail Lightcast, a déclaré qu’il s’agissait de plus qu’un simple phénomène temporaire en raison de la soi-disant « grande démission » pendant la pandémie. Il s’agit plutôt, a-t-il dit, d’un changement fondamental. « Nous assistons à un mélange d’augmentation des départs à la retraite et de moins de jeunes qui gravissent les échelons », a-t-il déclaré. « Donc, il y a juste une confluence de facteurs démographiques et du marché du travail qui rendent difficile la recherche de personnes. » Pour déterminer les États avec les meilleurs effectifs américains, nous considérons la disponibilité globale des travailleurs. Nous examinons la migration nette des travailleurs ayant fait des études collégiales, le niveau de scolarité de la main-d’œuvre, la concentration de talents en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), ainsi que les travailleurs titulaires de certificats reconnus par l’industrie et le bassin d’étudiants dans les programmes d’éducation à la carrière. Nous évaluons les programmes de formation des travailleurs de l’État et nous considérons lois sur le droit au travail qui protègent les employés qui refusent d’adhérer à un syndicat. Nous considérons également la productivité des travailleurs en termes de production économique par emploi. En 2023, ces dix États sont en train de gagner la guerre des travailleurs.

Des microbiologistes de l’AEGIS Sciences Corporation traitent les tests Covid-19 et Monkeypox dans ses installations de Nashville, Tennessee, le 4 août 2022. Nathan Posner | Agence Anadolu | Getty Images

9. (cravate) Tennessee

L’État volontaire fait un travail remarquable pour inciter les gens à se mobiliser et à s’y installer. C’est aussi un État du droit au travail. Le Tennessee est à la traîne en matière de talents STEM et de niveau de scolarité global, mais ses programmes de formation des travailleurs fonctionnent bien. Selon les données du département américain du Travail, 83 % des participants sont employés dans les six mois suivant la fin de leur formation. Bilan Effectif 2023 : 245 points sur 400 (note Top States : B) Classement de la migration nette : N° 9 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 29% Diplôme d’études professionnelles : 15,1 % Travailleurs STEM : 5,3 % État du droit au travail ? Oui

Les techniciens de décontamination Battelle testent l’un des nouveaux systèmes de décontamination Battelle CCDS Critical Care livrés au Colorado par FEMA et HHS le 8 mai 2020 à Brighton, Colorado. Michel Ciaglo | Getty Images

9. (cravate) Colorado

L’État du centenaire possède la deuxième main-d’œuvre la mieux éduquée d’Amérique (après le Massachusetts) et l’une des plus grandes concentrations de talents technologiques. Cependant, les programmes de formation des travailleurs du Colorado sont à la traîne. Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un État de droit au travail, le Loi sur la paix du travail du Colorado offre des protections aux employés qui refusent d’adhérer à un syndicat et exige un vote de 75 % pour créer une boutique syndicale. L’État la décrit comme une loi hybride. Bilan Effectif 2023 : 245 points sur 400 (note Top States : B) Classement de la migration nette : N° 22 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 42,8 % Diplôme d’études professionnelles : 14,8 % Travailleurs STEM : 9,3 % État du droit au travail : Hybride

Un travailleur transporte des cacahuètes utilisées pour les graines depuis une installation de décorticage à Plains, en Géorgie, le 20 février 2023. Brendan Smialowski | AFP | Getty Images

8. Géorgie

Alors que les gens ont commencé à retourner sur le marché du travail, l’État de Peach fait toujours face à une pénurie de main-d’œuvre avec un chômage oscillant autour de 3 %. Mais l’État fait du bon travail pour attirer des travailleurs, et ces travailleurs sont productifs. La Géorgie est un État du droit au travail, avec une concentration relativement élevée de talents technologiques. Bilan Effectif 2023 : 250 points sur 400 (note Top States : B+) Classement de la migration nette : N° 8 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 33% Diplôme d’études professionnelles : 15% Travailleurs STEM : 6,2 % État du droit au travail ? Oui

Un technicien de laboratoire a donné des packs de congélation de plasma convalescent donné par des patients COVID-19 récupérés pour être expédié aux hôpitaux locaux d’Inova Blood Services le 22 avril 2020 à Dulles, en Virginie. Alex Edelmann | AFP | Getty Images

7. Virginie

Peu d’États ont rassemblé le calibre de talent que possède l’Ancien Dominion, y compris la troisième plus forte concentration de travailleurs STEM du pays. Le système d’enseignement supérieur de Virginie est de classe mondiale, bien que son bassin d’élèves du secondaire dans les programmes d’éducation à la carrière pourrait bénéficier d’un coup de pouce. La migration vers l’État est également à la traîne. Bilan Effectif 2023 : 252 points sur 400 (note Top States : B+) Classement de la migration nette : N° 40 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 40,3 % Diplôme d’études professionnelles : 15,2 % Travailleurs STEM : 9,4 % État du droit au travail ? Oui

Le personnel de santé travaille dans une unité de soins intensifs de la maladie à coronavirus (COVID-19) où il fait face à une augmentation des cas de la variante Delta au Intermountain Medical Center de Murray, Utah, sur cette photo fournie le 23 juillet 2021. Santé intermontagne | Reuter

6. Utah

L’État de Beehive tire son surnom de l’assiduité de ses habitants, et ces jours-ci, ils fonctionnent à un niveau élevé, avec une grande concentration de talents technologiques dans la région en pleine croissance des Silicon Slopes de l’État. L’Utah est également un chef de file en matière d’éducation à la carrière. Il a la deuxième plus grande concentration de travailleurs du pays avec des diplômes de l’industrie ou des diplômes de deux ans (après le Wyoming), et un pipeline complet de jeunes apprenant des métiers spécialisés. Bilan Effectif 2023 : 264 points sur 400 (note Top States : A-) Classement de la migration nette : N° 32 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 35,4 % Diplôme d’études professionnelles : 23,6 % Travailleurs STEM : 7,6 % État du droit au travail ? Oui

Des employés de Boeing passent devant un nouveau Boeing 737-900 au Boeing Field de Seattle. Barry doux | Bloomberg | Getty Images

5.Washington

L’Evergreen State possède la plus grande concentration de talents technologiques du pays, et ses travailleurs sont les deuxièmes les plus productifs du pays, générant 160 482 $ de production par emploi non agricole l’année dernière (juste derrière New York), selon les données du Labour and Départements commerciaux. Et avec un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale en Washington, une plus grande partie de ce talent intelligent et productif est disponible à l’embauche. Bilan Effectif 2023 : 273 points sur 400 (note Top States : A) Classement de la migration nette : n ° 5 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 37,3 % Diplôme d’études professionnelles : 18,2 % Travailleurs STEM : 10,4 % État du droit au travail ? Non

Serena Kelley Jefferson, copropriétaire de Serena’s Soulfood, aide un client à Wilmington, Delaware. Chris Stein | AFP | Getty Images

4. Delaware

Avec un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, le Premier État dispose d’une réserve de travailleurs intelligents et productifs. L’État a une grande concentration de talents STEM, et les programmes de formation des travailleurs surpassent également une grande partie du pays. Alors que Le Delaware n’attire peut-être pas beaucoup l’attention en tant que destination, il termine dans la moitié supérieure pour la migration nette. Bilan Effectif 2023 : 275 points sur 400 (note Top States : A) Classement de la migration nette : N° 21 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 33,6 % Diplôme d’études professionnelles : 14,5 % Travailleurs STEM : 7,2 % État du droit au travail ? Non

Un ouvrier construit une nouvelle maison dans un lotissement à Phoenix, en Arizona. Justin Sullivan | Getty Images

3. Arizona

Les travailleurs instruits affluent vers l’État du Grand Canyon, et un nombre croissant d’entre eux sont hautement qualifiés à mesure que l’État renforce son secteur technologique. Avec un chômage à peu près conforme à la moyenne nationale, les pénuries de travailleurs ne sont pas aussi graves que dans certains autres États. L’Arizona est un État du droit au travail avec un système d’éducation professionnelle solide, bien que les programmes de formation des travailleurs pourraient être améliorés. Bilan Effectif 2023 : 276 points sur 400 (note Top States : A) Classement de la migration nette : n ° 3 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 31,2 % Diplôme d’études professionnelles : 22% Travailleurs STEM : 6,8 % État du droit au travail ? Oui

Adm arrière. Jennifer Couture, commandant du Commandement de la formation du service naval, à gauche, visite le Battleship Texas dans sa cale sèche et Gulf Copper dans le cadre de la semaine de la Marine Houston le jeudi 27 octobre 2022 à Galveston. Houston Chronicle/hearst Journaux Via Getty Images | Journaux de Hearst | Getty Images

2.Texas

Le Texas est un aimant à talents. Les travailleurs affluent dans l’État de Lone Star, dont beaucoup trouvent des postes dans des domaines technologiques alors que l’État cherche à diversifier son économie. Le Texas figurait également parmi les dix premiers pour la productivité des travailleurs. Mais le Texas a terminé au milieu en termes de niveau d’instruction de sa main-d’œuvre, et son système d’éducation professionnelle fait défaut. Pourtant, les entreprises qui recherchent un grand nombre de travailleurs dans un État dynamique pourraient faire bien pire. Bilan Effectif 2023 : 278 points sur 400 (note Top States : A) Classement de la migration nette : Numéro 4 Adultes titulaires d’un Baccalauréat ou supérieur : 31,5 % Diplôme d’études professionnelles : 15,4 % Travailleurs STEM : 6,7 % État du droit au travail : Oui

Les participants à un salon de l’emploi dans un collège communautaire de Bolivie, en Caroline du Nord, le jeudi 20 avril 2023. Allison Joyce | Bloomberg | Getty Images

1. Caroline du Nord