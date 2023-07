Ces 10 États sont les marchés du logement les plus solides d’Amérique

Le marché immobilier américain est dans une tourmente historique. Des années de taux d’intérêt au plus bas, puis la pandémie, et maintenant un cycle de resserrement sans précédent de la Réserve fédérale qui n’est probablement pas encore terminé, ont laissé les acheteurs et les vendeurs dans une situation difficile.

Les prix ont commencé à se stabiliser ou à baisser dans de nombreux domaines en réponse à la hausse des taux hypothécaires. Mais selon l’Association nationale des agents immobiliers, les maisons sont encore difficiles à trouver et encore plus difficiles à payer. Certains États gèrent mieux que d’autres tous ces bouleversements, et les entreprises de toutes sortes surveillent cela de près. Avec une telle pénurie de travailleurs qualifiés, les chefs d’entreprise recherchent des endroits avec des marchés du logement sains, où les employés potentiels peuvent faire des achats intelligents et profiter d’un foyer heureux.

L’étude annuelle sur la compétitivité de CNBC, America’s Top States for Business, surveille également, mesurant le marché du logement de la même manière que les entreprises.

Selon notre méthodologie 2023, le logement est une mesure de la catégorie Économie, l’une des plus importantes de nos dix catégories de compétitivité. Pour déterminer quels États ont les marchés du logement les plus sains, nous prenons en compte plusieurs facteurs, notamment l’appréciation des prix, les mises en chantier, les taux de saisies et l’abordabilité. Cette année, nous avons inclus comme métrique le score de distribution d’accessibilité de NAR, qui examine l’abordabilité des maisons à vendre à tous les niveaux de revenu, à la fin de l’année dernière. Un score de 1 ou plus suggère généralement un marché du logement abordable, tandis que plus un score est inférieur à 1, c’est un indicateur d’un marché moins abordable sans suffisamment d’inscriptions dans la gamme des acheteurs locaux.

Ces 10 États sont positionnés pour vous offrir le meilleur rapport qualité-prix.