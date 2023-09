Cerveau, bande passante et Elon Musk

Cela fonctionne parce que lorsque les sujets imaginent prononcer des mots, les électrodes mesurent leurs motoneurones, dont la cadence de déclenchement contient des informations sur la façon dont ils essaient de bouger leur langue et leur larynx. À partir de ces données, il est désormais possible de déterminer quels mots les gens pensent prononcer avec une précision surprenante. Les chercheurs pensent qu’avec plus d’électrodes écoutant plus de neurones et plus de bande passante, ils deviendront encore meilleurs.

« Nous n’avons pas besoin de plus d’électrodes pour contrôler le curseur, mais pour la parole, nous sommes dans un régime où le débit de données compte beaucoup », explique Angle. « Il est très clair que nous devons augmenter le nombre de canaux pour rendre ces systèmes viables. Avec mille électrodes, ce sera aussi efficace qu’un téléphone portable retranscrivant votre discours. Donc dans cette situation, oui, vous multipliez par 10 ou cent le débit d’information.

Conclusion : lorsqu’il s’agit de améliorer communication entre personnes non handicapées, mes sources étaient sceptiques quant à l’importance d’une plus grande bande passante. Le cerveau va faire obstacle. Mais quand il s’agit de restauration fonction, c’est important. Il faut beaucoup de neurones – et beaucoup de données – pour permettre à un patient de revenir à une communication de base de 40 bits par seconde.

En 2021, j’ai dressé le profil de Dennis DeGray, un homme paralysé qui, à l’époque, détenait le record du monde de communication directe entre le cerveau et l’ordinateur. Il pouvait taper dans ses pensées à raison de 18 mots par minute. « C’est presque une conversation entre l’appareil et moi-même », m’a dit DeGray. « C’est une interaction très personnelle. »

Mais les records de vitesse ne cessent de tomber. En août dernier, des chercheurs ont démontré que deux personnes ayant perdu la capacité de parler – l’une à cause d’un accident vasculaire cérébral, l’autre à cause de la SLA – étaient capables de prononcer rapidement des mots grâce à un ordinateur connecté à des implants placés dans leur cerveau. Lisez le rapport de Cassandra Willyard ici.

Il y a quelques années, Adam Piore a raconté l’histoire bizarre de Phil Kennedy, un chercheur pionnier en matière d’implants cérébraux qui a pris la mesure extrême de se faire installer un implant dans son propre cerveau.

