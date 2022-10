Certifié Realme 10 Pro+ avec batterie de 5 000 mAh

Le prochain Realme 10 Pro + (RMX3686) a été certifié par le NBTC thaïlandais plus tôt ce mois-ci et maintenant le même appareil a passé la base de données China Quality Certification (CQC) avec une capacité de batterie nominale de 4 890 mAh. Cela signifie que le successeur du Realme 9 Pro+ disposera probablement d’une cellule de capacité typique de 5 000 mAh.







Certification Realme 10 Pro+ CQC

Realme 10 Pro + devrait avoir un écran AMOLED à rafraîchissement élevé et un chipset encore plus performant – le Dimensity 1080 si nous pouvons nous fier à certaines rumeurs récentes. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le Realme 10 Pro+ pour le moment. Realme prépare également le Realme 10 qui fera ses débuts avec le chipset Helio G99 à la barre.

