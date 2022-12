Certifié Motorola Moto X40 avec options de charge 68 W et 125 W

La série Moto X40 devrait arriver le 15 décembre, lorsque Motorola organise un événement en Chine. Nous attendons deux appareils – un Moto X40 vanille et un Moto X40 Pro, et la liste 3C d’aujourd’hui a révélé que le premier prendra en charge une charge rapide de 125 W, mais aura également une option plus lente de 68 W.











Motorola XT2301-5

Actuellement, la norme 125 W (sortie 20 V/6,25 A) est la plus rapide pour un smartphone Motorola, et nous l’avons vu dans le X30 Pro et Edge 30 Ultra. Le XT2301-5 sera le premier Moto vanille à bénéficier d’une charge rapide à trois chiffres, ce qui serait un argument de vente massif pour l’appareil.

Les informations sur les deux options de charge sont conformes aux deux entrées que nous avons vues sur TENAA plus tôt – l’une avec une batterie de 5 000 mAh, l’autre avec 4 500 mAh. Il est sûr de dire que seul ce dernier prendra en charge 125 W car l’appareil a besoin d’espace physique pour le matériel à charge rapide.

