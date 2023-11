Certains vaccins Covid sont encore difficiles à trouver

À la Nouvelle-Orléans, lorsque Michael Hoerger a vérifié pour la première fois les données des Centers for Disease Control and Prevention chercheur de vaccins site Internet, le rendez-vous le plus proche pour ses jumeaux d’un an était à six heures. Quelques semaines plus tard, il trouva un rendez-vous à Baton Rouge, en Louisiane, mais c’était encore trop loin. “C’était vraiment frustrant”, a-t-il déclaré.

Si les parents ne trouvent pas de rendez-vous avec un prestataire du réseau à proximité, ils devront peut-être payer en espèces dans une clinique hors réseau, remplir des formulaires de réclamation et attendre un remboursement. Les enfants qui reçoivent des vaccins contre le Covid via le Vaccins pour les enfants Le programme, y compris ceux qui sont éligibles à Medicaid, a encore moins d’options pour les prestataires participants.

La fin de l’urgence sanitaire liée au Covid-19 a également rendu plus difficile l’obtention de rendez-vous. En vertu de la déclaration d’urgence, les techniciens en pharmacie, les médecins à la retraite et d’autres prestataires pourraient administrer des injections, et les pédiatres pourraient ouvrir de grandes cliniques de vaccination dans les écoles.

«Maintenant, nous ne pouvons pas lancer ces grandes campagnes de santé publique pour obtenir des coups de feu», a déclaré le Dr Beau Gilmore, pédiatre au Mosaic Community Health à Bend, Oregon.

Autre défi : le déclin de l’intérêt pour la vaccination, qui fait qu’il est difficile pour les médecins et les pharmaciens d’évaluer correctement la demande lors de la commande de vaccins.