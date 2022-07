Certains utilisateurs commencent à voir Google Duo devenir “Meet” avec la dernière version

Le mois dernier, Google a annoncé que ses deux produits d’appel vidéo Duo et Meet fusionneraient en une seule plate-forme d’appel vidéo appelée “Google Meet”.

Un petit nombre d’utilisateurs commencent à voir cette fusion s’opérer avec la dernière version de l’application Google Duo sur Android. 9to5Google a quelques captures d’écran montrant le début de la transition avec la dernière version 169.0.459621665.

Votre application Duo deviendra Meet, avec un nouveau nom et une nouvelle icône, et plus de fonctionnalités comme les effets d’arrière-plan

L’application mise à jour montre que “Duo s’améliore encore” et le bouton d’action principal est passé de “Nouvel appel” à “Nouveau”. Vous pouvez également “Planifier dans Google Agenda” pour configurer des appels pour plus tard. Un nouveau message contextuel affiche les conditions de confidentialité mises à jour, à savoir le passage de l’utilisation du cryptage de bout en bout au cryptage dans le cloud, qui, selon Google, permet davantage de fonctionnalités telles que le chat et le sous-titrage en direct. Ils notent également que les utilisateurs bloqués sur Duo ne seront pas transférés vers Meet.











Source : 9to5Google

Si un utilisateur planifie une nouvelle réunion via le site Web de bureau, la réunion s’affichera dans une nouvelle section “Réunions” de l’application qui répertoriera également tous les autres événements programmés à partir du calendrier.

Google Duo était la simple application d’appel vidéo de Google pour smartphones ou ordinateurs de bureau qui rivaliserait avec FaceTime lors de son lancement aux côtés d’Allo en 2016 et Meet ne serait lancé que quelques mois plus tard en 2017. Google Meet est la plate-forme de visioconférence de Google intégrée à Google Calendar et Gmail, et il a gagné en popularité au milieu du pic de la demande d’applications de conférence au début de la pandémie de COVID-19.

de Google Page d’assistance détaille la transition de Google Duo vers Meet, qui comprendra toutes les fonctionnalités dont bénéficient les utilisateurs de Meet, comme les appels vidéo à 100 personnes et les appels vidéo améliorés avec des sous-titres en direct et des arrière-plans virtuels. Pendant ce temps, Meet conservera les fonctionnalités de Duo, notamment des filtres et des effets amusants, la possibilité d’envoyer des messages vidéo et la possibilité d’utiliser Google Assistant pour appeler des appareils domestiques.

