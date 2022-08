Certains Ukrainiens vont et viennent régulièrement des territoires occupés par la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

KAMIYANSKE, Ukraine – Oleksander déteste entrer dans ce village ukrainien abandonné sur le Dniepr, l’un des seuls portails vers les territoires occupés par la Russie à l’est. Lorsqu’il passe devant le dernier drapeau ukrainien, flottant à côté d’une station-service bombardée, il sait qu’il est sur le point de rencontrer le premier point de contrôle russe et que les soldats vont l’interroger, vérifier si son téléphone contient des mèmes anti-russes et examiner son corps pour tatouages ​​militaires.

Parfois, ils menacent de lui tirer dessus.

“Cette voiture a été touchée trois fois”, a-t-il dit en montrant le morceau de ruban adhésif sur un trou d’obus dans la porte de sa fourgonnette Ford Transit blanche en lambeaux. “Rien de bon ne se passe quand vous obtenez [inside Russian-controlled territory]. Mon sourire s’estompe dès que je vais dans cette direction.

Oleksander – que le Washington Post n’identifie que par son prénom pour le protéger de l’attention russe – est l’un des rares Ukrainiens qui passent du temps des deux côtés de la ligne séparant les armées ennemies. Il fait partie d’une poignée de courriers prêts à traverser le rideau blindé militarisé, faisant des allers-retours à travers ce no man’s land soigneusement contrôlé avec une coopération tendue des troupes des deux côtés.

Faisant le voyage deux ou trois fois par mois, ils évitent les cratères d’obus sur cette route à deux voies délabrée et naviguent dans les bureaucraties militaires de deux armées. En règle générale, leurs courses font sortir les familles des zones occupées et apportent de la nourriture, du courrier, des ordonnances et, inévitablement, du papier toilette pour les personnes vivant sous contrôle ennemi.

“Il est difficile de trouver du papier toilette et le prix a doublé”, a déclaré Serhii, un autre chauffeur qui fait régulièrement le trajet entre son appartement près de Marioupol, aux mains des Russes, et la ville de Zaporizhzhia en Ukraine libre.

Comme Oleksander, Serhii n’est pas identifié par son nom complet. Bien que ses traversées soient devenues plus faciles ces derniers mois – il estime avoir fait le voyage au moins une centaine de fois depuis que Marioupol est tombé aux mains des Russes – il ressent encore un frisson lorsqu’il se souvient de la fois où des soldats russes l’ont tiré à bout portant de sa camionnette. Les voyages sont peut-être devenus plus routiniers, certains Russes le reconnaissant, mais le danger est toujours là.

“Quand les gars avec des armes à feu ne vous aiment pas, ils deviennent laids”, a-t-il dit. “Ma femme s’inquiète pour moi à chaque minute que je suis parti.”

Les Russes lui font parfois jeter des tomates fraîches et d’autres produits qu’il essaie de faire sortir pour les agriculteurs de l’autre côté. Et dernièrement, ils ont détourné des camionnettes de biens de consommation vers les zones sous contrôle russe.

“Ils font tout ce qu’ils veulent, à tout moment”, a déclaré Rafik Sultanov, un autre chauffeur qui avait été refoulé ce matin-là avec une camionnette remplie de papier toilette et de détergent à lessive donnés par des groupes d’aide. “Nous sommes à leur merci.”

Tous les chauffeurs se trouvaient samedi dans une zone de rassemblement du côté ukrainien de Kamiyanske, attendant l’autorisation des autorités ukrainiennes de continuer jusqu’au parking de Zaporizhzhia, où les familles qu’ils ont amenées chercheront à se rendre à Dnipro, Kyiv ou partout où ils espèrent trouver refuge.

Ce petit avant-poste ravagé par la guerre est l’un des seuls points de passage légaux le long de la ligne de front de 1 500 milles séparant les forces ukrainiennes et russes. La zone est interdite au public en raison de bombardements fréquents, illustrés par un fuselage de fusée encastré dans le trottoir près du centre du village. Le Post a été autorisé à effectuer une brève visite dans le village, où aucune des deux parties ne maintient de présence militaire, avec l’autorisation des responsables ukrainiens.

La plupart de ceux qui traversent ici sont des familles fuyant les zones tenues par les forces d’invasion russes. Au total, plus de 306 000 Ukrainiens ont fui les territoires occupés, selon des responsables gouvernementaux, par ce point de passage et d’autres lorsqu’ils opéraient.

À cette dernière porte d’entrée restante, le trafic a augmenté ces dernières semaines, même si les voyageurs doivent parfois dormir dans leur véhicule jusqu’à une semaine avant d’obtenir l’autorisation de franchir la série de points de contrôle russes menant à cette zone démilitarisée avec Kamiyanske en son centre.

Des milliers de familles ont afflué du côté russe alors que les combats faisaient rage autour de la centrale nucléaire voisine de Zaporizhzhia sous contrôle russe, faisant planer le spectre d’un cataclysme dans la plus grande installation d’énergie atomique d’Europe.

Mais un nombre croissant de familles font le chemin inverse.

Alors que des véhicules à destination du territoire sous contrôle ukrainien attendaient d’un côté de la route, un convoi lâche de fourgonnettes et de voitures se précipita dans l’autre sens, tous se dirigeant vers les champs vallonnés contrôlés par les Russes visibles au-delà du village. En quelques minutes, ils seraient aux mains de l’ennemi.

Certains des véhicules étaient des voyageurs fréquents comme Serhii et Oleksander. Mais beaucoup étaient des familles qui avaient fui auparavant et étaient maintenant prêtes à tenter leur chance sous la domination russe pour récupérer leurs maisons et leurs biens.

“Tout ce que nous possédons est là”, a déclaré Kateryna, qui a fui la ville assiégée de Lysychansk le 5 avril lorsque des bombardements russes ont provoqué un incendie dans son quartier. “Nous avons dû partir sans rien, nous étions pieds nus, et maintenant l’hiver arrive. Tout ce que nous avons est à Lysychansk.

Kateryna, qui n’est pas entièrement identifiée pour sa sécurité, faisait partie des centaines d’Ukrainiens qui attendaient dans un parking non pavé du côté ukrainien du village l’autorisation de partir pour le côté russe.

Elle et les autres qui payaient environ 150 $ pour un voyage détourné dans une camionnette à Lysychansk à travers les zones sous contrôle russe attendaient à ce point d’enregistrement depuis environ 24 heures. D’autres campaient sur place depuis plus de cinq jours.

Oleksander a également été fréquemment bloqué, attendant la permission de continuer. Mais pour lui, tout retard a l’avantage de lui donner plus de temps avec sa famille. Ils ont depuis longtemps évacué de sa ville natale de Berestove à l’intérieur du territoire sous contrôle russe. Il attend avec eux dans un appartement à Dnipro, à un peu plus d’une heure de là, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel téléphonique lui disant qu’il peut commencer sa course vers le territoire sous contrôle russe.

En règle générale, il charge sa camionnette avec des biens donnés qui sont devenus rares ou inabordables dans les zones occupées par la Russie – sucre, pâtes, papier toilette, couches. Les dirigeants en exil de sa ville envoient également des colis aux citoyens de retour chez eux, donnant à Oleksander des numéros de téléphone à appeler pour qu’on vienne le chercher à son arrivée. Il récupère les colis et le courrier sur demande, et achète le carburateur de rechange et les amortisseurs dont quelqu’un a besoin à la maison.

Il se sent utile, mais il déteste retourner sous contrôle russe, dit-il, où les soldats exigent de voir les passeports. Parfois, ceux qui s’y opposent disparaissent. Il quitterait la zone occupée, sauf qu’il sait que les Russes prendraient possession de son appartement. Et sa mère, qui est en fauteuil roulant, est trop âgée pour se déplacer.

“Elle n’irait jamais aussi loin”, a-t-il déclaré sous le soleil radieux du village qui sert de sas entre les factions belligérantes.

Et donc il fait des allers-retours, partageant son temps entre les parties de l’Ukraine contrôlées par les Ukrainiens et les parties contrôlées par l’ennemi. Mais en gardant son sourire pour un seul côté.