Certains Ukrainiens ne fuiront pas les zones prises dans le collimateur de la guerre

KRAMATORSK, Ukraine – Des voitures incendiées et des arbres éclatés couvent à la suite d’une frappe de missile sur Kramatorsk, une ville de l’est de l’Ukraine. Un corps gît sur le sol, recouvert d’un drap. Les résidents blessés sont assis, hébétés et couverts de sang. Un cratère a été creusé au centre d’une cour autrefois calme et ensoleillée.

Pas plus tard que la semaine dernière, le gouverneur de la province de Donetsk a exhorté ses 350 000 habitants restants à se déplacer vers des endroits plus sûrs dans l’ouest de l’Ukraine. Mais comme beaucoup d’autres civils qui ont essuyé des tirs au cours de la guerre qui dure depuis près de 5 mois, Ilchenko n’a pas l’intention de partir, quelle que soit la proximité des combats.

« Je n’ai nulle part où aller et je ne veux pas non plus. Qu’est-ce que je ferais là-bas ? Ici, au moins, je peux m’asseoir sur le banc, je peux regarder la télévision », a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview dans son appartement d’une pièce où il vit seul.

Moscou et Kyiv sont se battre pour le contrôle du Donbass, une région fertile et industrielle de l’est de l’Ukraine où un conflit avec des séparatistes soutenus par la Russie fait rage depuis 2014. Ces dernières semaines, la Russie a réalisé des gains significatifs et est sur le point d’occuper pleinement la province de Louhansk, qui, avec la province de Donetsk, constitue la région. Les attaques contre des villes clés comme Kramatorsk et Sloviansk ont ​​considérablement augmenté, tuant et blessant des dizaines de civils chaque semaine.