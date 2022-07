Certains Ukrainiens ne fuiront pas les zones prises dans le collimateur de la guerre

KRAMATORSK, Ukraine (AP) – Des voitures incendiées et des arbres éclatés couvent à la suite d’une frappe de missile sur Kramatorsk, une ville de l’est de l’Ukraine. Un corps gît sur le sol, recouvert d’un drap. Les résidents blessés sont assis, hébétés et couverts de sang. Un cratère a été creusé au centre d’une cour autrefois calme et ensoleillée.

De l’autre côté de la ville assiégée, Valerii Ilchenko est assis à l’ombre des arbres, travaillant sur un jeu de mots croisés. Le veuf de 70 ans a maintenant du mal à marcher, et ce rituel quotidien à l’air frais lui permet de passer la journée.

Pas plus tard que la semaine dernière, le gouverneur de la province de Donetsk a exhorté ses 350 000 habitants restants à se déplacer vers des endroits plus sûrs dans l’ouest de l’Ukraine. Mais comme beaucoup d’autres civils qui ont essuyé des tirs au cours de la guerre qui dure depuis près de 5 mois, Ilchenko n’a pas l’intention de partir, quelle que soit la proximité des combats.

« Je n’ai nulle part où aller et je ne veux pas non plus. Qu’est-ce que je ferais là-bas ? Ici, au moins, je peux m’asseoir sur le banc, je peux regarder la télévision », a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview dans son appartement d’une pièce où il vit seul.

Moscou et Kyiv se battent pour le contrôle du Donbass, une région fertile et industrielle de l’est de l’Ukraine où un conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie fait rage depuis 2014. Ces dernières semaines, la Russie a fait des gains significatifs et est sur le point d’occuper pleinement la province de Louhansk, qui, avec la province de Donetsk, constitue la région. Les attaques contre des villes clés comme Kramatorsk et Sloviansk ont ​​considérablement augmenté, tuant et blessant des dizaines de civils chaque semaine.

Depuis le début de la guerre, Ilchenko n’a pas pu appeler son fils et son petit-fils, qui vivent à Moscou. Bien qu’il soit encore un peu autonome, Ilchenko est presque immobile. Des volontaires veillent à ce qu’il reçoive régulièrement des livraisons de pain, d’eau et de cigarettes ; les voisins appellent de temps en temps.

Les fenêtres de son appartement ont été soufflées lors d’une attaque antérieure. Pendant qu’il parlait, une sirène de raid aérien a hurlé. Mais Ilchenko sourit et haussa les épaules.

“Où courrais-je quand les sirènes commenceraient ? Je n’ai pas de sous-sol, alors où ? Dans ce bâtiment, nous restons tous ici », a-t-il déclaré.

En exhortant à l’évacuation, le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que cela permettrait à l’armée ukrainienne de mieux défendre les villes, ajoutant qu’environ 80% de la région était partie lundi.

“Une fois qu’il y aura moins de monde, nous pourrons nous concentrer davantage sur notre ennemi”, a déclaré Kyrylenko, ajoutant que les bombardements s’étaient intensifiés et étaient “très chaotiques”.

Les observateurs disent que Sloviansk et Kramatorsk pourraient finir comme Sievierodonetsk et Lysychansk, des villes désormais sous contrôle russe après des bombardements si féroces qu’elles sont pratiquement inhabitables.

“Je serai plus sévère cette fois – les gens devraient partir”, a déclaré Kyrylenko.

Pourtant, pour beaucoup, l’envie de rester est forte, car ils sont retraités ou ont des revenus si bas qu’ils craignent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins loin de ce que Kyrylenko a appelé leur «zone de confort».

D’autres craignent qu’ils ne soient pas les bienvenus dans l’ouest de l’Ukraine – une inquiétude basée sur la perception que certains de leurs compatriotes en veulent aux habitants de l’Est à prédominance russophone et les blâment pour la guerre.

Quelques-uns nourrissent des sympathies pro-Moscou – soit par nostalgie de leur passé soviétique, soit en regardant la télévision d’État russe. D’autres encore ne croient pas que leur vie changera de manière significative sous un drapeau russe ou ukrainien.

Le maire de Sloviansk, Vadym Liakh, a déclaré à l’AP que quelles que soient les motivations de ceux qui restent, “nous voyons que lorsque leurs maisons sont détruites, n’ayant que des pantoufles aux pieds avec un sac en plastique, ils partent. Ils ne pensent pas à l’argent.

Comme Ilchenko, Maria Savon n’a pas l’intention de quitter Kramatorsk. Faisant la queue pour manger sous un soleil aveuglant, l’homme de 85 ans est une figure voûtée et fragile. Quand elle parle, cependant, ses voix aiguës résonnent à travers la place.

« Pourquoi devrais-je partir ? Là où l’on naît, on doit mourir. C’est notre terre. Nous n’y sommes pas nécessaires, depuis des temps immémoriaux. Pour autant que je sache, les personnes âgées demandent même leur terre natale avant de mourir », a-t-elle déclaré, la voix brisée par l’émotion.

Savon a déclaré qu’elle voulait vivre dans un pays gouverné par des Ukrainiens – pas des Russes – mais qu’elle se méfiait également de l’Occident. Elle veut que le président Volodymyr Zelenskyy coupe les ponts avec l’Europe et le président américain Joe Biden, et accepte un cessez-le-feu avec Moscou.

Ses sentiments illustrent la complexité de l’opinion publique dans le Donbass.

« Je vais vous dire honnêtement, je suis désolé pour les jeunes, les jeunes hommes qui meurent. Je prendrais ce Zelensky et je le mettrais en pièces, avec Biden, avec l’Amérique, avec tous ces fascistes”, a-t-elle déclaré.

Un retraité pêchant sur la rivière Kazennyi Torets a déclaré qu’il aimait sa ville natale mais qu’il était trop vieux pour se battre.

« Bien sûr, ce serait dommage de partir. Sans l’appartement, que laisserais-je à mes enfants ? Nous attendrons que cela se termine », a déclaré l’homme, qui s’est identifié uniquement comme Viktor par crainte de représailles.

Ensuite, il y a ceux comme Lena Ravlis, 38 ans, à la fois terrifiés à l’idée de rester et terrifiés à l’idée de partir.

“Bien sûr, c’est très dangereux ici, mais la route est très dangereuse aussi”, a-t-elle déclaré, citant l’horrible attentat d’avril contre la gare de Kramatorsk qui a tué 59 civils et blessé plus de 100, dont des enfants.

Pourtant, alors que les troupes russes marchent vers l’ouest, un flux constant de personnes quitte les villes prises dans le collimateur de la guerre. Des centaines partent chaque jour en train depuis Pokrovsk. Liakh, le maire de Sloviansk, a déclaré qu’ils recevaient de la nourriture et des logements dans l’ouest de l’Ukraine et qu’ils pouvaient s’inscrire pour obtenir une indemnisation.

Une femme qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom, Olena, également pour des raisons de sécurité, a déclaré que lorsqu’elle a fui Sloviansk la semaine dernière avec son petit enfant, elle a été choquée par la destruction.

« Nous avons attendu trop longtemps. Mais finalement j’ai décidé de sauver mon enfant et moi-même. Ils nous bombardaient avec toutes les armes existantes », a-t-elle déclaré.

Les rues de Kramatorsk sont étrangement calmes. La plupart des magasins ont fermé et les derniers cafés en activité sont fermés. Cette ville autrefois animée avec une population d’avant-guerre d’environ 150 000 habitants est en grande partie vide en prévision de l’avancée russe.

Ilchenko a déclaré qu’il se sentait parfois seul. “C’est mauvais quand le blues t’atteint, et d’autres fois ça va”, dit-il tristement.

Ancien soldat de l’armée soviétique, il est furieux contre les Russes et veut qu’ils soient “expulsés le plus tôt possible”.

Pendant qu’Ilchenko parlait, son voisin, également retraité solitaire, s’apprêtait à faire cuire des pommes de terre pour le déjeuner sur un réchaud extérieur de fortune car il n’y a pas de gaz de cuisine dans le quartier. Une autre femme habite au dernier étage de l’immeuble.

“Ça y est, les autres sont partis”, a déclaré Ilchenko.

« Laissez-les partir. C’est mieux que de se faire bombarder », a-t-il ajouté. “Je souhaite seulement qu’ils sachent où ils vont. Et si c’était pareil là-bas qu’ici ? Vous pouvez fuir les bombes. Mais les bombes sont des bombes, elles ne choisissent pas et ne choisissent pas.

Francesca Ebel, Associated Press