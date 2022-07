Certains Tunisiens célèbrent le résultat du vote constitutionnel

TUNIS, Tunisie (AP) – Des centaines de partisans du président tunisien Kais Saied sont descendus dans la rue pour célébrer la fin du vote sur une nouvelle constitution controversée qui, selon les critiques, pourrait annuler les acquis démocratiques durement acquis et enraciner une prise de pouvoir présidentielle

Le président Kais Saied s’est joint à une grande foule de partisans tôt mardi alors qu’ils défilaient sur l’artère centrale de Tunis, agitant des drapeaux nationaux, applaudissant et faisant retentir des klaxons de voiture après qu’un résultat officieux d’un sondage à la sortie du scrutin a suggéré lundi soir qu’une majorité d’électeurs approuvaient la nouvelle constitution.

Escorté par un solide élément de sécurité, Saied a déclaré aux médias qu’il assurerait “un avenir bien meilleur” aux Tunisiens et s’est engagé à améliorer les conditions de vie tout en poursuivant la lutte contre la corruption.

“Nous sommes passés du rivage du désespoir et de la désillusion au rivage de l’espoir”, a-t-il déclaré. “Il n’y aura pas de retour en arrière… C’est une rupture totale avec un système à jamais rejeté”

De nombreux supporters ont hurlé et se sont bousculés pour avoir une photo de Saied sur leur smartphone alors qu’il marchait dans l’avenue.

« Je lui souhaite la victoire contre ses ennemis, nous espérons que Dieu le protégera des méchants. Félicitations, félicitations, prends soin de toi Kais Saied!” a déclaré une partisane, Haida, qui n’a donné que son prénom.

Selon l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), un résultat préliminaire officiel est attendu mardi soir et le résultat définitif le 28 août.

La constitution proposée donne au bureau du président tous les pouvoirs exécutifs et supprime les principaux freins et contrepoids. Le pouvoir du pouvoir judiciaire et du parlement tunisiens serait considérablement réduit.

Les critiques avertissent que la nouvelle structure politique de Saied pourrait ouvrir la voie à une nouvelle autocratie dans le pays qui s’est soulevée contre l’ancien homme fort autocratique Zine El Abidine Ben Ali en 2011 et a lancé les manifestations pro-démocratiques du Printemps arabe. La Tunisie est la seule nation à émerger avec une démocratie de ces protestations.

Le référendum de lundi a eu lieu un an jour pour jour après que Saied a gelé le parlement tunisien et renversé son gouvernement. Les critiques ont alors qualifié cette décision de “coup d’État”, mais les Tunisiens, exaspérés par les élites politiques du pays et les années de stagnation économique, l’ont célébrée. Au cours de l’année qui a suivi, Saied s’est donné le pouvoir de gouverner par décret et a limogé des dizaines de juges, des décisions qui ont provoqué une série de protestations.

Saied bénéficie toujours d’un large soutien populaire. En 2019, Saied a remporté la présidence avec plus de 70 % des voix au second tour, tandis que de récents sondages placent son taux d’approbation à bien plus de 50 %. Beaucoup pensent que la nouvelle constitution mettra fin à des années d’impasse politique et réduira l’influence politique du plus grand parti tunisien, Ennahdha, le parti islamiste profondément impopulaire.

Un désir de changement était évident parmi les électeurs qui ont parlé à l’Associated Press après la fermeture des bureaux de vote lundi soir.

“C’était un jour important, j’espère que tous les Tunisiens voteront pour élever le niveau du pays et l’améliorer” a déclaré Yahia Arafet, après avoir voté.

Olfa Hmid a déclaré qu’elle estimait que la Tunisie avait atteint “le stade de l’effondrement”.

“L’avenir n’est pas clair et nous ne voyons rien de clair. Nous pensons à l’avenir de nos enfants et de notre pays et nous voulons le voir progresser. C’est une situation vraiment malheureuse et nous espérons un avenir meilleur », a déclaré Hmid.

Avec les critiques de Saied appelant au boycott du référendum, la participation était un point de friction pour le président. De nombreux observateurs s’attendaient à une faible participation électorale en partie à cause du boycott, mais aussi à cause du désenchantement des Tunisiens à l’égard de la politique et de leurs luttes contre la hausse de l’inflation qui a atteint 8,1 %.

Le président de l’ISIE, Farouk Bouaskar, a déclaré lundi soir que les chiffres préliminaires suggéraient un taux de participation de 27,5 % des 9,3 millions d’électeurs inscrits.

Saied avait évité la question de l’AP de savoir si un faible taux de participation mettrait en doute la validité du référendum. S’exprimant alors que nous marchions avec des partisans tôt mardi, Saied a déclaré qu’il avait essayé de faire participer “autant de Tunisiens que possible à cette élection”.

Francesca Ebel, Associated Press