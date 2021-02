Les gens font la queue sur un site de vaccination Covid-19 à San Francisco. Récemment, certains grands employeurs ont commencé à offrir des incitations rémunérées aux travailleurs pour encourager la vaccination. | Amy Osborne / AFP / Getty Images

Les entreprises offrent des incitations et versent des primes pour encourager la vaccination, mais la plupart ont cessé de l’exiger.

En décembre, alors que les États-Unis s’apprêtaient à commencer leur campagne de vaccination de masse contre le Covid-19, les entreprises et les groupes industriels étaient occupés à faire pression sur les autorités fédérales et étatiques pour la priorité des vaccins. Des employeurs, comme Amazon et Lyft, et des groupes d’intérêt, comme le North American Meat Institute et la National Retail Federation, plaident pour que leurs travailleurs soient les prochains sur la liste. Les directives de vaccination varient d’un État à l’autre, mais certains ont commencé à offrir des vaccins aux travailleurs de première ligne, comme les employés de la vente au détail et le personnel des services alimentaires. Cette récente expansion a poussé les entreprises américaines à se bousculer pour annoncer des initiatives de vaccination des employés.

Sous la direction de l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) des États-Unis, les employeurs pourraient exiger des travailleurs qu’ils soient vaccinés contre le Covid-19, à moins qu’ils n’aient un handicap ou n’aient des croyances religieuses qui les interdisent de se faire vacciner. Peu d’entreprises, cependant, sont disposées à appliquer des exigences aussi strictes. Dans une mairie, le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a déclaré qu’il avait l’intention de rendre les prises de vue obligatoires pour les employés, mais c’est l’exception. D’autres grands transporteurs, dont American, Delta et Southwest, ne se sont pas encore engagés à une telle décision.

Au lieu de cela, la plupart des employeurs «encouragent fortement» à se faire vacciner sur une base volontaire et s’emploient à lancer des programmes pour éduquer les travailleurs sur le vaccin, ses avantages et son innocuité. Uber, par exemple, a déployé des fonctionnalités dans son application qui permettent aux conducteurs basés dans des États qui vaccinent les travailleurs des transports de confirmer leur statut de travailleur essentiel.

Récemment, de plus en plus d’entreprises offrent des incitations payantes: McDonald’s, Trader Joe’s, Starbucks et Dollar General, pour n’en nommer que quelques-unes, offrent aux travailleurs quatre heures de salaire supplémentaires pour recevoir leurs deux doses de vaccin. Les chaînes d’épicerie Lidl et Kroger donnent respectivement 200 $ et 100 $ de primes aux travailleurs vaccinés; Le plus grand système hospitalier du Texas, qui emploie 26 000 personnes, offre des «primes d’espoir» de 500 $. Les employés à temps partiel et à temps plein de Target recevront 15 $ en crédit de course Lyft dans chaque sens vers et depuis le site de vaccination, en plus de quatre heures de salaire supplémentaire.

Ces initiatives dirigées par les entreprises sont similaires à ce que les entreprises ont commencé à offrir pendant les années électorales – payer les travailleurs pour qu’ils votent ou même pour qu’ils se portent volontaires aux urnes. De telles mesures génèrent probablement une presse positive pour les employeurs, mais elles sont également largement bénéfiques pour encourager les vaccinations parmi les membres du public. Pourtant, certaines grandes entreprises, comme Walmart et Amazon, sont restées muettes sur l’offre d’incitations, bien qu’Amazon ait prévu d’administrer des vaccinations sur place dans certains endroits.

La nature décentralisée du déploiement du vaccin a rendu difficile la planification à l’avance, par rapport à la réorganisation des horaires des employés autour d’une date fixe comme le jour du scrutin. La plupart des entreprises s’attendent à ce que les employés planifient et reçoivent les injections à leur rythme. Dans certains cas, comme McDonald’s, une société ne surveille que les employés de l’entreprise ou ceux des restaurants appartenant à l’entreprise, pas ses franchises. Cela limite considérablement le nombre de travailleurs qui pourraient recevoir des prestations de vaccination.

«Cela revient à avoir des politiques flexibles pour que les gens aient ce temps libre s’ils en ont besoin ou ont une charge de travail modérée», a déclaré Rebecca Reindel, directrice de la sécurité et de la santé du groupe syndical AFL-CIO, à USA Today.

Les employeurs se rendent compte que des incitations financières – et même une aide à la planification des vaccins – peuvent constituer une bonne motivation. Une enquête menée par la société de solutions d’incitation Blackhawk Network a révélé que plus des deux tiers des 1 000 répondants adultes accepteraient une forme de compensation monétaire pour se faire vacciner. Cependant, certains avocats du travail hésitent à approuver cette pratique, car elle pourrait être interprétée comme contraignante ou même discriminatoire pour ceux qui sont médicalement incapables de se faire vacciner. «La loi est vraiment instable ici. … Même lorsque nous avons les meilleures intentions du monde, nous devons être conscients qu’il existe d’autres personnes dont les droits peuvent être bafoués », a déclaré à Bloomberg News Valdi Licul, avocat spécialisé dans les droits civils et associé chez Wigdor LLP.

La question de savoir qui devrait avoir la priorité pour les vaccins en premier lieu – et si les employeurs devraient l’exiger ou les encourager – est compliquée. Comme Emily Stewart l’a précédemment rapporté pour Recode, Covid-19 est une menace importante pour la main-d’œuvre des entreprises, mais l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin pourrait rendre son mandat délicat pour les employeurs: «Les employeurs ont l’obligation de maintenir une main-d’œuvre sûre et en bonne santé, y compris l’atténuation des infections procédures, mais rendre obligatoire un vaccin s’accompagne d’obligations particulières en termes de responsabilité. »

Certains syndicats, comme l’Union internationale des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, demandent aux employeurs et aux États non seulement de donner la priorité aux travailleurs dans le processus de vaccination, mais également de mettre en œuvre des mesures telles que la prime de risque ou les congés payés supplémentaires. La catégorisation des emplois «essentiels» ou à prioriser concerne surtout les travailleurs indépendants ou sous contrat, qui ne sont pas soutenus par des entreprises. Le Los Angeles Times a rapporté que les agents de santé qui ne sont pas directement employés par les hôpitaux plaident pour être considérés comme un groupe prioritaire en Californie, car ils interagissent toujours avec les patients. Les travailleurs embauchés par de grandes entreprises craignent également d’être laissés pour compte dans le déploiement, bien qu’ils travaillent dans des environnements à haut risque.

Maintenant que les États-Unis ont acheté suffisamment de doses pour vacciner tous les Américains, il reste à voir comment – et si – les employeurs joueront un rôle plus actif dans la distribution de vaccins aux employés.