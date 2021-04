WASHINGTON – Le secrétaire au Travail, Marty Walsh, a déclaré qu’il pensait que certains travailleurs de chantier devraient être classés comme des «employés», leur donnant le «filet de sécurité» des avantages sociaux et de certaines lois du travail.

« Nous l’examinons, mais dans de nombreux cas, les travailleurs de chantier devraient être classés comme des employés », a déclaré Walsh. « Dans certains cas, ils sont traités avec respect et dans certains cas, ils ne le sont pas, et je pense que cela doit être cohérent à travers le tableau. »

Les commentaires de Walsh, attendus depuis longtemps par les militants syndicaux et les observateurs de l’économie technologique, ont été formulés pour la première fois dans une interview avec Reuters et confirmés par USA TODAY jeudi.

Les «travailleurs à la demande» sont des entrepreneurs et des ouvriers indépendants qui travaillent avec des entreprises de technologie pour effectuer un travail donné pour un contrat déterminé. Le nombre de travailleurs à la demande aux États-Unis a fortement augmenté au cours de la dernière décennie, les services Internet à la demande étant devenus un moteur de croissance de l’économie.

«Ces entreprises réalisent des bénéfices et des revenus, et je ne vais (ne vais) en vouloir à personne parce que c’est ce dont nous sommes aux États-Unis … mais nous voulons aussi nous assurer que le succès se répercute sur les travailleurs». a exhorté le secrétaire.

Les commentaires de Walsh indiquent que l’administration Biden estime qu’au moins certains travailleurs de la scène devraient avoir droit à certains avantages et être soumis aux normes du travail des employés plus permanents de l’économie.

«Le secrétaire a répété que la classification erronée est un problème omniprésent qui affecte à la fois l’économie et les travailleurs. Les protections des travailleurs en vertu de la loi fédérale créent un filet de sécurité de sécurité et d’avantages qui offrent des échelles d’opportunités à la classe moyenne. Ce filet de sécurité devrait être encore renforcé », a déclaré un porte-parole du ministère du Travail, développant les commentaires de Walsh.

« Alors que notre reprise se poursuit, nous devrions soutenir la relation employeur-employé et toutes les opportunités qu’elle offre », a poursuivi le porte-parole.

Suite:Plus d’intérimaires, plus d’heures: des signes d’amélioration de l’économie apparaissent malgré le recul de l’embauche

L’économie des petits boulots

Les plates-formes technologiques qui emploient des travailleurs de l’économie des petits boulots couvrent l’économie, y compris les services de covoiturage comme Uber et Lyft; des plates-formes de livraison de nourriture et d’épicerie comme DoorDash et Instacart; et des applications de service à domicile comme HomeAdvisor, TaskRabbit et Wag.

En 2017, le Bureau of Labor Statistics a rapporté qu’il y avait 55 millions de personnes employées comme travailleurs de chantier – 34% de la main-d’œuvre – avec ce nombre qui devrait augmenter à 43% en 2020.

La pandémie de coronavirus a entraîné une forte augmentation du nombre de travailleurs de chantier, car de nombreux emplois ont été supprimés en raison de verrouillages et que les Américains se réfugiant sur place ont augmenté le marché des services à la demande.

Suite:Conducteurs recherchés: la demande record chez Uber alors que les vaccinations augmentent, l’entreprise attire activement les conducteurs

Cependant, à mesure que ces services sont devenus de plus en plus courants, les régulateurs et les défenseurs du droit du travail ont exprimé des inquiétudes sur le fait que le travail à la demande est souvent trop précaire et ne dispose pas des protections auxquelles les employés ont normalement droit lorsqu’ils travaillent pour une entreprise.

Les partisans du travail à la demande affirment que les contrats des travailleurs à la demande sont plus flexibles et plus habilitants que les emplois plus réglementés, une affirmation que certains décideurs ont jugée douteuse.

Les actions des grandes entreprises qui emploient des travailleurs à la demande, notamment Uber, Lyft et DoorDash, ont été touchées par les nouvelles des commentaires de Walsh.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.