Certains téléviseurs LG OLED mis à jour avec le mode de jeu Dolby Vision 4K 120 Hz

LG publie une nouvelle mise à jour du firmware pour une sélection de ses téléviseurs OLED les plus récents, faisant de la société le premier fabricant à proposer Dolby Vision HDR à 4K/120 Hz pour les jeux.

Les consoles Xbox Series X et Series S de Microsoft prennent toutes deux en charge 4K Dolby Vision à 120 Hz, mais jusqu’à présent, aucun téléviseur n’a pu profiter de cette fonctionnalité. Maintenant, ces appareils LG le peuvent.

La mise à jour (version du firmware 03.15.27) est en cours de déploiement sur les téléviseurs des séries C1 et G1 de LG, et sera disponible sur la série OLED Z1, la série QNED Mini LED QNED99 et la série NanoCell NANO99 à partir du mois prochain.

Les futurs modèles de LG sont actuellement testés pour la capacité Dolby Vision 60 Hz et 120 Hz lors des jeux, alors attendez-vous à voir cette fonctionnalité annoncée dans davantage de gammes 2021 et 2020 de la société dans les mois à venir. On ne sait pas si cette fonctionnalité sera déployée sur les anciens modèles.

La mise à jour ajoute également un menu flottant à l’écran appelé Game Dashboard, qui sera disponible sur n’importe quel téléviseur LG doté de la fonction Game Optimiser. Cet écran contextuel permet aux utilisateurs d’ajuster rapidement les paramètres de télévision pertinents en fonction du jeu auquel ils jouent, qu’il s’agisse d’un FPS (jeu de tir à la première personne) ou d’un RPG (jeu de rôle).

Le tableau de bord donne également accès à d’autres informations, par exemple si des modes de faible latence ou de taux de rafraîchissement variable sont activés.

Pour ceux qui ne le savent pas, Dolby Vision est un format HDR (plage dynamique élevée) couramment utilisé, conçu pour offrir une précision des couleurs améliorée, un meilleur contraste et des nuances plus lumineuses par rapport à une image SDR (plage dynamique standard). C’est un rival du HDR10+, qui est utilisé par des marques telles que Samsung. Dolby Vision est considéré comme l’étalon-or en matière de formats HDR – vous pouvez en savoir plus sur pourquoi c’est le cas dans notre explicateur Dolby Vision.

Les prix de la série LG C1 commencent actuellement à 1 699 £ / 1 499 $ US, tandis que les prix de la série G1 commencent à 1 999 £ / 2 200 $. Vous pouvez actuellement les acheter chez des Amazone, Currys et John lewis au Royaume-Uni, et Amazon États-Unis et Meilleur achat Aux États-Unis.