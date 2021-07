Certains téléviseurs et smartphones Xiaomi en Inde sont désormais 3-6% plus chers

Dans des nouvelles plutôt malheureuses pour nos lecteurs indiens, Xiaomi a confirmé son augmentation des prix de certains de ses smartphones et téléviseurs de 3-6% à partir d’aujourd’hui le 1er juillet. Il y a deux facteurs principaux derrière l’augmentation des prix avec la pénurie mondiale de puces et augmentation des frais d’expédition.

En raison d’une inadéquation massive entre l’offre et la demande, la majorité des composants utilisés dans les smartphones, les téléviseurs intelligents et autres gadgets électroniques (jeux de puces, panneaux d’affichage, pilotes d’affichage, panneaux arrière, batteries, etc.) ont vu leurs prix augmenter constamment.

Alors que nous avons essayé d’absorber les coûts croissants, certains de nos produits ont connu une hausse des prix. Nous prévoyons également une augmentation inévitable de 3-6% des prix de nos téléviseurs intelligents à partir du 1er juillet. – Porte-parole de Xiaomi Inde