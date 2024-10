Certains téléphones Pixel 6 sont « complètement morts » après avoir obtenu Android 15

Certaines personnes ont la vie facile, d’autres – entre autres choses – possèdent probablement un Pixel 6. Vous voyez, ce fameux téléphone est en difficulté… encore une fois. Cette fois, c’est Android 15 qui semble faire quelques morts ici et là. Littéralement, je veux dire : les gens disent qu’ils sont « complètement morts ». Pixel 6 unités après la mise à jour vers Android 15.C’était il y a un an – presque exactement le jour – que je suis tombé sur une histoire similaire : la mise à jour d’Android 14 causait des problèmes majeurs pour le Pixel 6 doubler. À l’époque, les propriétaires étaient confrontés à un bug de stockage important, selon leurs rapports. Après la mise à jour, certains appareils ont montré une baisse drastique du stockage disponible, avec des erreurs telles que « Appareil hors stockage » empêchant l’accès aux fichiers ou la prise de photos.

Dans certains cas, même l’ouverture des paramètres de stockage provoque le blocage de l’appareil. Tout simplement génial.

Je peux continuer : en 2022, les Google Pixel 6 et 6 Pro, bien qu’initialement loués pour leur design et leur puce Tensor personnalisée, ont rapidement acquis la réputation d’être sujets aux bugs. Certains analystes suggèrent que 36 % des propriétaires de Pixel envisagent de passer à une autre marque en raison de problèmes persistants.

Malgré la résolution de certains bugs, les utilisateurs sont toujours confrontés à des problèmes tels que des scanners d’empreintes digitales lents, des vitesses de chargement plus lentes que celles annoncées et des problèmes logiciels non résolus tels que des rejets d’appels et des pannes d’Android Auto, ce qui entraîne un mécontentement croissant.

Il n’y a pas si longtemps, mon collègue Tsveta a examiné de plus près les bugs, les correctifs et les frustrations des utilisateurs, et a résumé les Pixel 6Les problèmes les plus courants :

Problèmes de chauffage

Problèmes de scanner d’empreintes digitales

Afficher les gels

Problèmes de charge

Problèmes de connectivité

Ça suffit, voyons quoi Android 15 fait pour certains Pixel 6 propriétaires. Alerte spoiler : ce n’est pas joli.

Autre alerte spoiler : il est peut-être sage de ne pas mettre à jour vers Android 15 immédiatement, mais attendez la fin et voyez ce qui se passe.

Police Android rapporte que cela fait presque une semaine que Google a commencé à déployer le Android 15 mise à jour pour les téléphones Pixel. La mise à jour serait à l’origine Pixel 6 appareils deviennent complètement inutilisables. Plusieurs utilisateurs sur Reddit partagent des expériences de blocage de leurs téléphones après la mise à jour, les empêchant d’allumer ou de résoudre le problème.

Ce n’est pas la première fois Pixel 6 a rencontré des problèmes après une mise à jour Android. Comme mentionné, Android 14 a provoqué des verrouillages de stockage et, plus tôt cette année, des réinitialisations d’usine ont rendu de nombreux appareils insensibles. Maintenant, Android 15 semble créer des problèmes encore pires, les utilisateurs décrivant leurs téléphones comme « complètement morts » après avoir utilisé la fonction Espace privé ou lors d’une utilisation régulière.

À ce stade, on ne sait pas exactement quelle est la cause du problème, même si certains soupçonnent qu’il pourrait être lié aux profils utilisateur. De plus en plus de rapports font état de briques aléatoires après la mise à jour, ce qui suscite des inquiétudes.

Google n’a pas encore publié de déclaration officielle traitant de ces problèmes, alors restez à l’écoute !