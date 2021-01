Jusqu’en mars, quand tout a commencé à avoir un goût de carton, Katherine Hansen avait un odorat si vif qu’elle pouvait recréer presque tous les plats de restaurant à la maison sans la recette, juste en rappelant les parfums et les saveurs. Puis le coronavirus est arrivé. L’un des premiers symptômes de Mme Hansen était une perte d’odorat, puis de goût. Mme Hansen ne peut toujours pas goûter la nourriture et dit qu’elle ne peut même pas tolérer de la mâcher. Maintenant, elle vit principalement de soupes et de shakes. «Je suis comme quelqu’un qui perd la vue à l’âge adulte», a déclaré Mme Hansen, un agent immobilier qui vit à l’extérieur de Seattle. «Ils savent à quoi devrait ressembler quelque chose. Je sais ce que ça devrait goûter, mais je ne peux pas y arriver. Une diminution de l’odorat, appelée anosmie, est devenue l’un des symptômes révélateurs de Covid-19, la maladie causée par le coronavirus. C’est le premier symptôme pour certains patients, et parfois le seul. Souvent accompagnée d’une incapacité à goûter, l’anosmie survient brutalement et dramatiquement chez ces patients, presque comme si un interrupteur avait été basculé.

La plupart retrouvent leurs sens de l’odorat et du goût après leur guérison, généralement en quelques semaines. Mais chez une minorité de patients comme Mme Hansen, la perte persiste et les médecins ne peuvent pas dire quand ou si les sens reviendront. Les scientifiques savent peu de choses sur la façon dont le virus provoque une anosmie persistante ou sur la façon de la guérir. Mais les cas s’accumulent alors que le coronavirus balaie le monde, et certains experts craignent que la pandémie ne laisse un grand nombre de personnes avec une perte permanente d’odeur et de goût. La perspective a déclenché une ruée urgente parmi les chercheurs pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les patients perdent ces sens essentiels et comment les aider. «De nombreuses personnes font de la recherche olfactive depuis des décennies et reçoivent peu d’attention», a déclaré le Dr Dolores Malaspina, professeur de psychiatrie, de neurosciences, de génétique et de génomique à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York. «Covid ne fait que bouleverser ce domaine.» L’odeur est intimement liée à la fois au goût et à l’appétit, et l’anosmie prive souvent les gens du plaisir de manger. Mais l’absence soudaine peut aussi avoir un impact profond sur l’humeur et la qualité de vie. Des études ont lié l’anosmie à l’isolement social et à l’anhédonie, une incapacité à ressentir du plaisir, ainsi qu’à un étrange sentiment de détachement et d’isolement. Les souvenirs et les émotions sont intimement liés à l’odorat, et le système olfactif joue un rôle important bien que largement méconnu dans le bien-être émotionnel, a déclaré le Dr Sandeep Robert Datta, professeur agrégé de neurobiologie à la Harvard Medical School.

«Vous pensez que c’est un sens esthétique supplémentaire», a déclaré le Dr Datta. «Mais lorsque quelqu’un se voit refuser son odorat, cela change sa perception de l’environnement et sa place dans l’environnement. Le sentiment de bien-être des gens diminue. Cela peut être vraiment choquant et déconcertant. De nombreux malades décrivent la perte comme extrêmement bouleversante, voire débilitante, d’autant plus qu’elle est invisible pour les autres. «L’odeur n’est pas quelque chose auquel nous accordons beaucoup d’attention jusqu’à ce qu’elle disparaisse», a déclaré Pamela Dalton, qui étudie le lien entre l’odorat et la cognition et l’émotion au Monell Chemical Senses Center de Philadelphie. «Ensuite, les gens le remarquent, et c’est assez pénible. Rien n’est tout à fait pareil. » Des scientifiques britanniques ont étudié les expériences de 9000 patients Covid-19 qui ont rejoint un groupe de soutien Facebook mis en place par le groupe caritatif AbScent entre le 24 mars et le 30 septembre. De nombreux membres ont déclaré qu’ils avaient non seulement perdu le plaisir de manger, mais aussi de socialiser. La perte avait affaibli leurs liens avec les autres, affectant les relations intimes et les laissant se sentir isolés, voire détachés de la réalité. «Je me sens étranger à moi-même», a écrit un participant. «C’est aussi une sorte de solitude dans le monde. Comme si une partie de moi manquait, car je ne peux plus sentir et ressentir les émotions de la vie quotidienne de base. Un autre a dit: «Je me sens déconcerté – comme si je n’existais pas. Je ne peux pas sentir ma maison et me sentir chez moi. Je ne sens ni l’air frais ni l’herbe quand je sors. Je ne peux pas sentir la pluie. La perte d’odorat est un facteur de risque d’anxiété et de dépression, de sorte que les implications de l’anosmie généralisée troublent profondément les experts en santé mentale. Le Dr Malaspina et d’autres chercheurs ont découvert que le dysfonctionnement olfactif précède souvent les déficits sociaux dans la schizophrénie et le retrait social même chez les individus en bonne santé.

«Du point de vue de la santé publique, c’est vraiment important», a déclaré le Dr Datta. «Si vous pensez dans le monde entier au nombre de personnes atteintes de Covid, même si seulement 10% ont une perte d’odeur plus prolongée, nous parlons potentiellement de millions de personnes.» Les effets les plus immédiats peuvent être d’ordre nutritionnel. Les personnes atteintes d’anosmie peuvent continuer à percevoir les goûts de base – salés, acides, sucrés, amers et umami. Mais les papilles gustatives sont des précepteurs relativement grossiers. L’odorat ajoute de la complexité à la perception de la saveur via des centaines de récepteurs d’odeurs signalant le cerveau. De nombreuses personnes qui ne peuvent pas sentir perdront l’appétit, ce qui les exposera à des carences nutritionnelles et à une perte de poids involontaire. Kara VanGuilder, qui vit à Brookline, dans le Massachusetts, a déclaré qu’elle avait perdu 20 livres depuis mars, lorsque son odorat a disparu. «Je l’appelle le régime Covid», a déclaré Mme VanGuilder, 26 ans, qui travaille dans l’administration médicale. « Il ne sert à rien de me livrer à des brownies si je ne peux pas vraiment goûter le brownie. » Mais pendant qu’elle plaisante à ce sujet, ajoute-t-elle, la perte est pénible: «Depuis quelques mois, presque tous les jours, je pleurais à la fin de la journée.