Certains styles Nike bénéficient de 20% de réduction sur la ligne d’arrivée en ce moment

C’est le rêve d’un fan de Nike devenu réalité : Finish Line organise une vente Nike. Aujourd’hui à travers 6 août, Finish Line organise une vente qui offre lorsque vous utilisez le code d’offre NIKE20 à la caisse.

Bien qu’il y ait des vêtements disponibles pendant cette offre, les baskets Nike sont probablement ce qui vous intéresse le plus. Des chaussures comme celles-ci pour hommes pour 40 $ sont les chaussures les plus abordables disponibles avec la remise. Nike pour homme sont également disponibles pour 32 $ si vous n’aimez pas les sangles sur les sandales. Vous pouvez prendre une paire de 40 $ pour hommes qui est fabriqué avec 20 % de matériaux recyclés et a une semelle intermédiaire en mousse pour une course plus facile.

Des chaussures sont également disponibles pour les femmes. aux femmes optez pour 80 $ et incluez une mousse légère sous le pied pour plus de flexibilité et de respirabilité. De plus, pour minimiser les déchets, ces chaussures contiennent également 20 % de matériaux recyclés. Et, vous pouvez également acheter des chaussures pour hommes à votre taille (une fois que vous savez quelle est la taille) si les chaussures pour femmes ne vous parlent pas.

Visitez Finish Line avant la fin de l’offre pour profiter de plus d’économies sur les chaussures et les vêtements.

Lire la suite: Meilleures chaussures de course pour hommes pour 2022