“Certains soirs, vous ne dînez tout simplement pas”: Toronto devient encore plus inabordable, confirment les données

Alors que Sue-Ellen Patcheson se fraye un chemin dans une banque alimentaire locale en ramassant toutes les nécessités hebdomadaires que ses points achèteront – haricots, pommes de terre, bananes si elle a de la chance – son vrai souhait est que cela n’ait pas à exister du tout.

“Nous pensons vraiment qu’il est important que les gens sachent que nous sommes reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants.

“Nous serions plus reconnaissants s’ils étaient mis à la faillite”, dit Patcheson avec un rire rauque.

Patcheson, qui souffre d’un trouble anxieux grave, se rend une fois par semaine à la banque alimentaire à pied depuis son domicile de Toronto. Dans sa famille de cinq adultes, quatre bénéficient d’une forme ou d’une autre de soutien aux personnes handicapées, y compris elle-même.

Leurs revenus étaient suffisants pour survivre. Mais en 2020, Patcheson a commencé à devoir compter sur la banque alimentaire pour compléter ce qu’elle pouvait se permettre.

“Certains soirs, vous ne faites tout simplement pas le dîner”, dit-elle. “La nuit dernière était une de ces nuits.”

Entrez dans une banque alimentaire de Toronto avec un utilisateur qui dit que c'est plus occupé que jamais

Alors que les prix des épiceries continuent d’augmenter avec l’inflation, Patcheson n’est que l’un des un nombre record de clients utilisant les banques alimentaires de la région de Toronto cette année, dont beaucoup ont un emploi mais n’arrivent tout simplement pas à joindre les deux bouts. La banque alimentaire est un élément clé pour le rendre hebdomadaire, mais Patcheson dit que ce dont les gens ont réellement besoin, ce sont des solutions à long terme.

“Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’un revenu de subsistance pour tout le monde”, dit-elle. “La sécurité du revenu s’occupe de l’insécurité sanitaire, elle s’occupe de l’insécurité alimentaire et elle s’occupe de l’insécurité du logement.”

De nouvelles données de la division du développement social, des finances et de l’administration de la ville de Toronto confirment cette réalité en chiffres absolus. Toronto est tenue de faire rapport sur le coût de l’abordabilité des aliments chaque année, mais la ville affirme que la pandémie a forcé une pause dans la collecte de données jusqu’en juin dernier.

Parmi les conclusions — ce que beaucoup de gens de la ville ne savent que trop bien : “Les personnes à faible revenu n’ont pas assez d’argent pour couvrir le coût des dépenses de base, y compris les aliments nutritifs.”

“Un endroit effrayant”

Les données décrivent huit scénarios de revenu courants qui pourraient augmenter le risque d’insécurité alimentaire – des facteurs tels que le fait d’être sur l’aide sociale, les ménages monoparentaux et le logement locatif – et un neuvième à titre de comparaison, en utilisant un revenu médian d’environ 84 000 $. De là, il a soustrait les dépenses de subsistance de base, y compris le logement, la nourriture, la garde d’enfants et le transport.

Sur la base de ces calculs, une famille de quatre personnes avec un salaire minimum à temps plein avait besoin de 95 % de son revenu pour payer un loyer du marché, mais de 28 % pour la nourriture, ce qui mettait hors de portée des repas sains réguliers.

Jetez un œil aux scénarios de revenus par vous-même. Cliquez sur les onglets rouges et bleus ci-dessous pour basculer entre ce à quoi les choses ressemblent avec et sans subventions :

Comme on pouvait s’y attendre, la situation est plus sombre lorsque deux parents bénéficient du programme Ontario au travail, le programme d’aide sociale de la province. Dans ce cas, 137 % de leurs revenus seraient nécessaires pour louer au prix du marché, dont 41 % pour une alimentation saine. Un ménage d’une personne bénéficiant d’Ontario au travail s’en sort encore moins bien, avec 195 % de son revenu nécessaire pour louer au prix du marché et 45 % pour des aliments sains.

Les choses semblent beaucoup mieux lorsque les subventions sont prises en compte, comme les loyers indexés sur le revenu, les laissez-passer pour les transports en commun et l’Allocation canadienne pour enfants et la Prestation Trillium de l’Ontario. Avec les subventions, la famille de quatre personnes bénéficiant d’un salaire minimum à temps plein a besoin de 19 % de son revenu pour le loyer et de 29 % pour la nourriture, tandis que le ménage d’une personne bénéficiant d’Ontario au travail avec des subventions a besoin de 10 % de son revenu. pour le loyer et 47 pour cent pour la nourriture.

Les données ne tiennent pas compte des autres coûts de la vie comme les services publics, les médicaments sur ordonnance et les vêtements – et surtout, n’indiquent rien sur la distribution ou le nombre de familles de Toronto qui se situent dans les scénarios de revenu les plus précaires.

Les personnes sans logement ou sur le point de le devenir ne sont pas non plus saisies dans les données, explique Saman Tabasinejad, directeur organisateur du groupe de défense Progress Toronto, qui affirme que trop de personnes dans cette ville ne sont qu’à un chèque de paie de l’itinérance.

“Personne n’est à l’abri d’être dans une situation encore plus précaire… C’est un endroit effrayant pour beaucoup de gens”, dit Tabasinejad.

Les «causes profondes» de la pauvreté se résument au revenu: ville

Alors est-ce que Toronto est vivable?

Demandez à Sean McIntyre, gestionnaire par intérim du Bureau de la stratégie de réduction de la pauvreté de la ville de Toronto, et la réponse est « absolument, c’est vivable, mais cela devient de plus en plus difficile ».

“L’écart entre ce qu’il en coûte pour vivre à Toronto et ce que les gens ont réellement à leur disposition pour vivre à Toronto s’est creusé”, a-t-il déclaré à CBC News.

«Les personnes à faible revenu n’ont pas assez d’argent pour couvrir le coût des dépenses de base, y compris les aliments nutritifs», indique un nouveau rapport de la division du développement social, des finances et de l’administration de la ville de Toronto. (Paul Borkwood/CBC)

Il y a des choses que la ville de Toronto peut faire, comme réduire le coût du transport en commun et améliorer les subventions aux loyers indexés sur le revenu, dit McIntyre. Mais les «causes profondes» de la pression se résument au revenu, un problème qui dépasse la compétence de la ville et qui signifie augmenter l’aide sociale et les allocations d’invalidité, dit-il.

“Les choses ne s’améliorent pas”, déclare McIntyre.

Garima Talwar Kapoor, directrice des politiques et de la recherche chez Maytree, une organisation caritative qui propose des solutions systémiques à la pauvreté, souligne qu’une majorité de personnes bénéficiant de l’aide sociale sont obligées de louer au prix du marché, se retrouvant souvent sur des listes d’attente pour un logement social aussi longtemps comme 10 ans.

En plus de cela, dit-elle, pour un adulte célibataire bénéficiant d’Ontario au travail, le coût du marché pour une chambre à coucher à Toronto est presque le triple de ce qu’il reçoit et environ le double de ce qu’il reçoit sur le soutien aux personnes handicapées de l’Ontario.

“Sans réellement avoir un effort concerté pour construire ce type de logement, vous allez voir l’écart entre les revenus des gens et le coût de ce dont ils ont besoin pour vivre une vie avec dignité de base augmenter avec le temps”, a déclaré Talwar Kapoor à CBC News. .

Les modifications du POSPH ne suffisent pas : les défenseurs

Selon les plus récentes données du recensement recueillies en mai 2021, Toronto continue d’avoir un taux de personnes à faible revenu plus élevé que la province dans son ensemble. Le revenu médian de son ménage était également inférieur à celui de toutes les autres régions de la RGTH, où la région de Halton avait le revenu médian le plus élevé de 121 000 $.

De tous les résidents de Toronto employés en 2021, 34,8 % avaient un revenu annuel inférieur à 20 000 $, un pourcentage qui inclut ceux qui travaillaient à temps partiel.

Avec le POSPH, pouvez-vous vous permettre de manger des aliments sains?

L’Ontario aujourd’hui51:50Avec le POSPH, pouvez-vous vous permettre de manger des aliments sains? C’est impossible. Trevor Manson, de l’ODSP ActionCoalition, dit qu’il mange un repas par jour. Rabia Khedr, directrice nationale de Disability Without Poverty, demande aux gouvernements provincial et fédéral d’aider les personnes handicapées à sortir de la pauvreté.

Pour Trevor Manson, qui bénéficie du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), le dîner ressemble parfois à quelques oranges et à un bol de céréales. D’autres fois, il a recours au café pour supprimer son appétit.

“Une fois le loyer payé, vous devez garder un toit au-dessus de votre tête et voir ce qui reste”, a déclaré Manson, qui est également secrétaire coprésident de l’ODSP Action Coalition, à CBC Radio. L’Ontario aujourd’hui.

« Les gens que je connais sur le POSPH, moi y compris, ne mangent qu’un repas par jour parce que c’est tout ce que nous pouvons vraiment nous permettre.

De nombreux défenseurs des droits des personnes handicapées ont demandé à la province de doubler les taux du POSPH.

Au lieu de cela, l’Ontario a récemment augmenté de 5 % les taux de soutien du revenu pour les bénéficiaires du POSPH, la plus forte augmentation depuis des décennies, selon le gouvernement. C’est environ 60 $ de plus par mois. Les futurs taux du POSPH seront également ajustés à l’inflation, le premier ajustement intervenant en juillet prochain, a déclaré le ministère de l’Enfance, des Services sociaux et communautaires de la province à CBC News.

La province a également pris des mesures pour permettre aux personnes handicapées qui travaillent de gagner un maximum de 1 000 $ par mois, une augmentation de 400 %.

Mais Rabia Khedr, directrice nationale du groupe Handicap Sans Pauvreté, a déclaré L’Ontario aujourd’hui ça ne va pas assez loin.

« Cela ne profite qu’au très petit nombre de bénéficiaires du POSPH qui peuvent obtenir et conserver un emploi pour gagner autant d’argent. Tout le monde ne peut pas vraiment travailler », dit Khedr.

Khedr souligne également un projet de loi fédéral — le projet de loi C22 — pour établir la prestation canadienne d’invalidité qu’elle espère bientôt passer pour aider à augmenter les taux d’invalidité.

« En fait, cette prestation sauvera des vies », dit-elle, citant des reportages récents dans les médias sur des bénéficiaires du POSPH qui se tournent vers l’aide médicale à mourir parce qu’ils n’ont tout simplement pas les moyens de vivre.

La Ville préconise une augmentation de l’aide sociale et des taux du POSPH

CBC News a demandé à la province pourquoi les allocations d’Ontario au travail n’avaient pas été augmentées de la même manière.

En réponse, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires a déclaré dans un courriel : « Ontario au travail est destiné à être un programme temporaire de dernier recours qui offre à la fois une stabilité financière et une aide à l’emploi pour encourager les personnes et leurs familles à atteindre l’indépendance financière. gouvernement continuera de mettre l’accent sur l’amélioration de l’accès aux services d’emploi et de formation pour les personnes aptes au travail. »

En ce qui concerne le rôle de la ville, le bureau du maire de Toronto, John Tory, a déclaré à CBC News que le maire continuerait de plaider pour un plus grand soutien provincial aux personnes bénéficiant du POSPH, d’Ontario au travail et sur le sujet du contrôle des loyers.

Lorsqu’on lui a demandé si le maire utiliserait ses nouveaux pouvoirs de «maire fort» pour faire face spécifiquement à la pression financière constatée dans les dernières données de la ville, le bureau de Tory a répondu: «Quelles que soient les autorités d’un maire, les arrangements financiers provinciaux-municipaux actuels et les limites strictes sur la façon dont les municipalités lever des fonds ne permettent pas à la ville d’intervenir là où la province a choisi de ne pas le faire. »

Patcheson se rend à la banque alimentaire à pied depuis son domicile de Toronto une fois par semaine avec son fils. Dans sa famille de cinq adultes, quatre bénéficient d’une forme ou d’une autre de soutien aux personnes handicapées, y compris elle-même. (Paul Borkwood/CBC)

La déclaration indique également que Tory se concentre sur la construction de logements plus abordables, en maintenant le coût du gouvernement municipal et, par conséquent, les taxes aussi bas que possible, et a approuvé une réduction des tarifs de transport en commun pour les résidents qui en ont le plus besoin.

Le personnel de la ville commence à préparer la stratégie de réduction de la pauvreté 2023-2026, qui fait partie d’un plan plus large lancé par Tory lors de son premier mandat, avec 17 recommandations à réaliser d’ici 2035.

Ils comprennent la stabilité du logement, l’accès aux services, l’équité du transport en commun, la sécurité alimentaire, la qualité de l’emploi et le changement systémique, a déclaré le bureau du maire.

Pendant ce temps, Patcheson continuera de se rendre chaque semaine à la banque alimentaire, mais elle dit à quiconque pourrait juger ceux qui utilisent le service : les gens n’ont tout simplement pas le choix.

“Ce sont vos voisins, ce sont vos collègues, ce sont les membres de votre église, les gens qui vivent dans votre communauté”, dit-elle.

“Aucun d’entre nous n’est content d’y aller.”

Ce mois-ci, CBC Toronto organise une collecte de fonds pour soutenir les banques alimentaires locales. Si vous êtes en mesure de faire un don, pensez à vous rendre sur cbc.ca/sots pour en savoir plus.