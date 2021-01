Certains athlètes américains de luge, de bobsleigh et de skeleton ont rejoint les circuits internationaux de glisse de la Coupe du monde, après être tous restés chez eux pendant la première moitié de la saison en raison de problèmes liés à la coronavirus pandémie.

Il y a quelques exceptions: la plupart des athlètes et entraîneurs qui sont membres du programme d’athlètes de classe mondiale de l’armée américaine ne seront pas avec leurs équipes pour le reste de la saison, une liste qui comprend l’entraîneur de bobsleigh américain Mike Kohn. L’armée n’a pas encore approuvé de laisser les soldats participer à ce programme, qui comprend plus d’une douzaine de sports olympiques, concourir tout en invoquant des inquiétudes concernant le nombre croissant de COVID-19[feminine cas aux États-Unis et dans le monde.

Vendredi a marqué le premier jour d’une véritable compétition internationale pour les sliders américains, avec USA Luge participant à une course de la Coupe des Nations à Knigssee, en Allemagne. C’était un précurseur pour les courses de Coupe du monde de ce week-end là-bas, et sept des huit motoneiges américaines qui ont concouru se sont qualifiées pour les courses samedi et dimanche.

Les athlètes et entraîneurs de USA Luge ont tous dû obtenir trois négatifs COVID-19[feminine tests dans une période de trois jours avant de rejoindre le circuit, et la Fédération internationale de luge a pu réussir quatre week-ends de course déjà cette saison sans aucun problème de virus majeur.

Je suis tellement heureux d’être de retour en Coupe du monde, a déclaré USA Luges Summer Britcher, qui a terminé troisième de la course féminine de la Nation Cup vendredi et qui a été la meilleure Américaine au classement de la Coupe du monde la saison dernière.

Les équipes américaines de bobsleigh et de skeleton se sont envolées pour l’Allemagne cette semaine et rejoindront le circuit de la Coupe du monde à Winterberg les 9 et 10 janvier. Kohn, avec une poignée d’autres entraîneurs et athlètes américains de bobsleigh et de skeleton, est resté à la maison pour se conformer à les mandats de la WCAP pour la sécurité.

Brian Shimer servira d’entraîneur-chef par intérim pour le bobsleigh, tandis que Kohn restera impliqué depuis son domicile de Lake Placid, New York, la base d’entraînement des équipes. Un bon côté pour lui: ce sera la première fois qu’il rentre à la maison pour les anniversaires de sa femme et de leurs deux fils. Il manque généralement ceux-ci car ils se produisent tous pendant la saison de glisse.

Tout simplement parce que vous n’êtes pas sur la course de la Coupe du monde, si vous maximisez vos opportunités chez vous, il y a des gains qui peuvent être réalisés, a déclaré Kohn. Cela me libère de gérer, de diriger et d’organiser beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire si j’étais en Europe maintenant.

Bon nombre des meilleurs sliders américains se trouvent maintenant en Europe, une liste qui comprend la championne en titre de bobsleigh Kaillie Humphries, la triple médaillée olympique de bobsleigh Elana Meyers Taylor, la médaillée d’argent olympique masculine de luge 2018 Chris Mazdzer et la médaillée du championnat du monde de luge féminin Emily Sweeney. Lolo Jones, trois fois olympien deux en athlétisme, un en bobsleigh et cherchant à faire partie de l’équipe olympique 2022 en tant qu’athlète de poussée, fait également partie des Américains qui ont été choisis pour concourir cet hiver.

Il est possible que d’autres Américains se dirigent vers la course avant la fin de la saison. Les responsables de la WCAP surveillent COVID-19[feminine chiffres et comment les sports de glisse combattent régulièrement le virus et réévaluent au besoin. Sweeney est un athlète WCAP de longue date; elle est en compétition ce week-end car elle n’est pas actuellement en commande.

Nous devons placer la santé et la sécurité des soldats en premier, a déclaré Willie Wilson, le chef de la WCAP. Lorsque vous êtes en compétition ou que vous êtes activement impliqué dans quelque chose, vous êtes concentré sur la réalisation de cet objectif. … Nous avons dû prendre des décisions difficiles en ce moment et essayer de prendre la bonne et la meilleure décision pour l’ensemble du programme.

USA Luge pourrait participer à six épreuves au cours des six prochains week-ends, dont les championnats du monde à Knigssee à la fin du mois de janvier. USA Bobsled and Skeleton pourrait être dans jusqu’à cinq compétitions, culminant avec les championnats du monde pour ces sports à Altenberg, en Allemagne, au cours des deux premières semaines de février.