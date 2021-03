Certains scientifiques remettent en question l’enquête de l’OMS sur les origines de la pandémie de coronavirus

La lettre ouverte, rapportée pour la première fois dans le Wall Street Journal et dans la publication française Le Monde, énumère ce que les signataires considèrent comme des failles dans l’enquête conjointe OMS-Chine et déclare qu’elle ne pourrait pas traiter de manière adéquate la possibilité que le virus ait fui d’un laboratoire. . La lettre pose en outre le type d’enquête qui serait adéquat, y compris un accès complet aux dossiers en Chine.

Richard Ebright, biologiste moléculaire à l’Université Rutgers et l’un des scientifiques qui ont signé la lettre, a déclaré qu’elle était le fruit d’une série de discussions en ligne entre des scientifiques, des experts en politique et d’autres qui sont devenus officieusement connus sous le nom de groupe de Paris. Beaucoup de ceux qui ont signé la lettre étaient basés en France et le Dr Ebright, qui a clairement exprimé la nécessité d’enquêter sur une éventuelle fuite de laboratoire, a déclaré qu’une telle discussion avait été moins vigoureuse aux États-Unis.

Invité à répondre à la lettre, Tarik Jasarevic, un porte-parole de l’OMS, a répondu dans un courrier électronique que l’équipe d’experts qui s’était rendue en Chine «travaille sur son rapport complet ainsi que sur un rapport de synthèse qui l’accompagne, dont nous comprenons qu’il sera émis simultanément dans quelques semaines. »

La lettre ouverte notait que l’étude de l’OMS était un effort conjoint d’une équipe d’experts extérieurs, sélectionnés par l’organisation mondiale de la santé, qui travaillait avec des scientifiques chinois, et que le rapport de l’équipe devait être approuvé par tous. La lettre soulignait que l’équipe s’était vu refuser l’accès à certains dossiers et n’avait pas enquêté sur les laboratoires en Chine.

Selon la lettre, les conclusions de l’équipe «bien que potentiellement utiles dans une certaine mesure, ne représentent ni la position officielle de l’OMS ni le résultat d’une enquête indépendante sans restriction».

Sans le nommer, la lettre critiquait Peter Daszak, un expert des maladies animales et de leur lien avec la santé humaine, qui est à la tête d’EcoHealth International. La lettre était liée à des articles sur le Dr Daszak et disait qu’il avait précédemment déclaré sa conviction qu’une origine naturelle du virus était la plus probable.

Le Dr Daszak a déclaré que la volonté de la lettre d’enquêter sur l’origine du virus en laboratoire était une position «soutenue par des agendas politiques».

«J’exhorte la communauté mondiale à attendre la publication du rapport de la mission de l’OMS», a-t-il ajouté.

Filippa Lentzos, maître de conférences en science et sécurité internationale, au King’s College de Londres, et l’un des signataires de la lettre, a déclaré: «Je pense que pour obtenir une enquête crédible, il faut davantage un effort mondial dans le sens qu’il devrait être porté à l’Assemblée générale de l’ONU où toutes les nations du monde sont représentées et peuvent voter sur l’opportunité de donner ou non un mandat au secrétaire général de l’ONU, pour mener ce genre d’enquête.