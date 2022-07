Certains sachets de nourriture pour bébé sont plus sucrés que le Coca-Cola, préviennent les dentistes

Les sachets d’aliments pour bébés sont un incontournable dans le sac à langer de tous les parents, semblant aussi pratiques que sains pour l’alimentation des tout-petits. Et pourtant, les purées de fruits conditionnées dans des sachets compressibles ne sont peut-être pas si anodines pour les dents des enfants, à tel point que les dentistes britanniques tirent la sonnette d’alarme sur leur teneur en sucre ahurissante. Qu’il s’agisse de fraise, de pomme ou d’abricot, il est indéniable que les purées de fruits conditionnées en sachets que les bébés et les tout-petits pressent directement dans leur bouche sont très pratiques en déplacement. Et comme il s’agit d’une collation à base de fruits, nous avons tendance à les considérer comme un bon choix pour les enfants. Cependant, la British Dental Association (BDA) a examiné la composition de 109 de ces produits, tous conçus pour les enfants de moins de 12 mois, pour voir combien de sucre ces produits contiennent. En fait, plus d’un quart d’entre eux contenaient plus de sucre qu’une canette de Coca-Cola, par rapport au volume. De plus, les deux tiers des sachets dépassaient cinq grammes de sucre pour 100 ml.

Pour 40 % des échantillons, ces sachets de purée de fruits étaient clairement commercialisés comme un produit adapté aux enfants à partir de quatre mois. Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé recommande de ne donner ce type de produit alimentaire qu’à partir de six mois.

Selon la BDA, les consommateurs ne devraient pas être séduits par des allégations publicitaires telles que « sans sucre ajouté » ou « riche en fibres ». Selon les dentistes britanniques, la commercialisation de ces produits suggère à tort qu’il s’agit de produits sains.

Et pourtant, c’est loin d’être le cas, surtout lorsqu’ils sont consommés directement en aspirant le contenu du sachet dans la bouche — même si tout l’intérêt de cet emballage est justement d’essorer le contenu pour ne pas avoir besoin de cuillère . En fait, ce processus garantit que les aliments passent plus de temps en contact avec les dents, ce qui augmente le risque d’érosion et de carie.

