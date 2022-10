Certains Russes repêchés disent que personne n’est en charge et qu’ils ne savent pas ce qu’ils font en Ukraine

Entraînement militaire d’hommes appelés au service militaire dans le cadre de la mobilisation partielle de la Russie pour combattre en Ukraine à Rostov, en Russie, le 21 octobre 2022. (Arkady Budnitsky/Anadolu Agency via Getty Images)

Un groupe de soldats russes en Ukraine s’est plaint au ministère de la Défense, a rapporté The Insider.

Dans une vidéo de Telegram, les hommes ont déclaré qu’ils n’avaient aucun équipement et qu’ils avaient été jetés dans un champ “comme des chiens”.

Poutine a déclaré une mobilisation le mois dernier, mais certains conscrits ont déclaré qu’ils ne recevaient ni formation ni équipement.

Les soldats russes enrôlés pour combattre en Ukraine disent qu’ils n’ont pas de munitions, pas de commandants et ne savent pas ce qu’ils font sur le champ de bataille.

La réclamation est venue de six hommes récemment repêchés dans une vidéo diffusé sur Telegramqui figurait dans un rapport du média russe indépendant The Insider.

(The Insider est un média russe et n’a aucune affiliation avec Insider.)

Dans les images, ils se sont plaints directement au ministère russe de la Défense de leur manque de direction et d’équipement.

Le groupe, selon le rapport, a déclaré qu’il venait de la région russe de Krasnodar et avait été appelé vers le début de la mobilisation annoncée par le président russe Vladimir Poutine le 21 septembre.

Après l’entraînement, les hommes ont déclaré : “Il s’avère que nous sommes quelque part dans les champs d’Ukraine et ils nous ont juste jetés dans le champ comme des chiens”, selon The Insider.

Ils ont également déclaré qu’ils n’étaient équipés que d’uniformes et qu’ils avaient reçu des AK-47 et des baïonnettes, mais pas de munitions.

“Il n’y a aucune information, aucune commande, nous sommes sur des épingles et des aiguilles, car nous ne savons pas où sont nos gens et où [the enemy] est », a déclaré un homme dans la vidéo, a rapporté The Insider.

“Pas de radio, pas de munitions, pas un putain de truc. Pas de fournitures médicales non plus”, a-t-il ajouté. “J’aimerais montrer ça à nos autorités… Considérez-vous cela comme normal ?”

Insider n’a pas pu vérifier la vidéo de manière indépendante.

Le rapport intervient plus d’un mois après le président russe Vladimir Poutine annoncé une mobilisation partielle des réservistes militaires de son pays.

Cela concorde avec d’autres rapports soulignant des problèmes de formation et d’équipement médiocres parmi les Russes mobilisés.

Marina Miron, chercheuse honoraire au Centre d’éthique militaire du King’s College de Londres, a déclaré à Sinead Baker d’Insider la semaine dernière il est probable que “certaines des personnes mobilisées ont été envoyées en Ukraine sans aucune orientation ni formation d’aucune sorte”.

La semaine dernière, Poutine a déclaré qu’environ 16 000 hommes mobilisés avaient déjà combattu en Ukraine. De nombreux experts ont conclu que les hommes sont effectivement utilisés comme chair à canon.

Le manque d’équipement est également un problème dans l’armée russe, avec un conscrit dire au gardien la semaine dernière qu’on lui a fait acheter son propre équipement.

“Ils ne nous ont donné absolument aucun équipement. L’armée n’a rien”, a déclaré le conscrit au Guardian.