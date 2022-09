Certains Russes fuient, d’autres protestent alors que Poutine appelle des réservistes à la guerre

Dans les heures qui ont suivi le discours du président Vladimir Poutine déclarant une mobilisation militaire partielle mercredi, des hommes de toute la Russie – y compris certains qui avaient tenté pendant des mois d’ignorer la guerre désordonnée en Ukraine – ont soudainement vu leur vie plongée dans le chaos alors qu’ils étaient convoqués. Les hommes, pour la plupart des réservistes de moins de 35 ans qui ont servi dans l’armée et ont des grades militaires subalternes, ont reçu des avis écrits dans leurs bureaux ou à leur domicile. Dans certains cas, ils ont fait vérifier leurs papiers d’identité dans la rue et ont été sommés de se présenter pour un bilan de santé. D’autres recevaient des commandes par téléphone.

Pendant ce temps, des parents anxieux ont commencé à chercher des moyens de fuir le pays ou d’éviter que leurs proches ne soient appelés au service. Les vols vers les quelques villes à l’étranger offrant encore un service direct vers la Russie – la plupart des destinations ont été coupées par les sanctions – ont été soudainement épuisés.

Les tendances de recherche sur Google ont montré une augmentation des requêtes telles que “comment quitter la Russie” et même “comment se casser un bras à la maison”, ce qui laisse supposer que certains Russes envisageaient de recourir à l’automutilation pour éviter la guerre.

“Ils me poursuivent depuis février, essayant de me proposer un contrat”, a déclaré dans une interview un habitant de Moscou, qui a servi dans l’armée et qui a déjà combattu.

L’homme, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour s’exprimer librement, a déclaré que contrairement à d’autres qui avaient reçu des convocations écrites, il avait reçu un appel personnel du bureau d’enrôlement militaire, qui avait son numéro sous la main depuis des mois. « J’ai reçu l’ordre de subir une [health] commission demain matin », a-t-il déclaré au Washington Post. “Donc, je doute que je serai épargné maintenant.”

Les analystes militaires ont déclaré qu’il était loin d’être certain que la mobilisation partielle serait en mesure de transformer rapidement, voire pas du tout, la campagne militaire en berne à l’avantage de la Russie. Mais mercredi soir, il était clair que la réaction politique redoutée par Poutine – et qui l’a conduit à résister à une mobilisation pendant des mois malgré des revers répétés sur le champ de bataille – avait commencé.

En réponse au décret de Poutine, la critique de la guerre, qui avait augmenté à l’échelle internationale et nationale malgré une sévère répression du Kremlin contre la dissidence, a soudainement éclaté au grand jour.

Des manifestations relativement contenues mais importantes ont éclaté non seulement dans les grandes villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, mais aussi à Novossibirsk, dans la lointaine Sibérie. Mercredi soir, plus de 1 000 personnes avaient été arrêtées à travers le pays, selon OVD-Info, un groupe indépendant surveillant les activités de protestation en Russie – un nombre remarquable étant donné que la critique de la guerre est potentiellement passible de longues peines de prison.

Dans la capitale, des centaines de personnes ont scandé “Laissons vivre nos enfants !” et “Envoyez Poutine dans les tranchées!” alors qu’ils marchaient le long de la rue Arbat. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des policiers arrêtant des manifestants et les chargeant dans des fourgons et des bus de la police, y compris un homme affichant « Non à la guerre ! »

À Saint-Pétersbourg, des policiers ont été vus en train de frapper des manifestants avec des matraques et de briser durement des foules. Lors de la petite manifestation de Novossibirsk, un homme a été arrêté alors qu’il criait aux policiers : « Je ne veux pas mourir pour Poutine et vous !

Une pétition en ligne contre la mobilisation, lancée au printemps dernier, a subitement grimpé à plus de 292 000 signatures.

Poutine recrute jusqu’à 300 000 réservistes et soutient l’annexion au milieu des pertes de guerre

La décision de Poutine d’ordonner la mobilisation partielle, dans le but d’appeler jusqu’à 300 000 réservistes, reflétait ses options décroissantes pour tenter d’inverser de terribles défaites sur le champ de bataille, notamment une offensive ukrainienne éclair qui a forcé les troupes russes à se retirer du nord-est de Kharkiv. Région.

Dans une allocution nationale mercredi matin, il a déployé son dernier réseau emmêlé de théories du complot anti-russes sur les nazis et l’OTAN, et a déclaré son soutien aux référendums organisés dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, que de nombreux dirigeants occidentaux ont dénoncés comme des votes fictifs et un prétexte illégitime pour annexer le territoire souverain de l’Ukraine.

Alors que Poutine s’est arrêté avant de déclarer une mobilisation totale, qui impliquerait un projet national, la mobilisation partielle a immédiatement commencé à bouleverser la vie des réservistes.

À Mourmansk, dans le nord de l’Arctique russe, un employé de Nornickel, une usine de nickel, qui a combattu dans la guerre de Tchétchénie il y a plus de dix ans, a reçu un avis lui ordonnant de se présenter à un commissariat militaire local.

Les employés de Surgutneftegas, une société pétrolière et gazière russe en Sibérie occidentale, ont commencé à recevoir des listes de personnes obligées de se présenter à une “session de formation” de deux semaines, selon un proche de l’un des employés et une lettre divulguée à un télégramme russe. chaîne Ostorozhno Novosti.

Certains hommes éligibles à Moscou ont déclaré au Post qu’ils avaient reçu des avis les obligeant à se présenter pour un entraînement militaire similaire de 15 jours commençant dès lundi. Le média russe Mediazona a rapporté des témoignages similaires d’habitants d’au moins trois autres villes.

Le nouveau nombre de victimes rapporté mercredi par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, montrant que 5 937 Russes sont morts en Ukraine – un nombre que les gouvernements occidentaux disent être artificiellement bas – n’a pas fait grand-chose pour renforcer le soutien populaire à la mobilisation, pas plus que les affirmations de Choïgou, faites sans preuves. , d’un nombre de morts beaucoup plus élevé du côté ukrainien.

Les lettres laissées par des soldats russes démoralisés alors qu’ils fuyaient

Alors que Poutine a insisté dans son discours sur le fait que la Russie avait réussi à chasser les nazis de l’est de l’Ukraine et revendiqué un large soutien public parmi les habitants des régions ukrainiennes qu’il espère annexer (mais qu’il ne contrôle toujours pas totalement sur le plan militaire ou politique), les appels à la protestation se sont répandus sur les réseaux sociaux russes. médias.

La mobilisation « signifie que des milliers d’hommes russes – nos pères, nos frères et nos maris – seront jetés dans le hachoir à viande de la guerre. Pourquoi mourront-ils ? Pour le palais de Poutine ? a déclaré le mouvement de protestation Vesna dans un appel public à manifester.

« Les autorités ont d’abord dit que seuls les ‘professionnels’ se battaient et qu’ils gagneraient. Il s’est avéré qu’ils ne gagnaient pas », a ajouté le groupe. « Ainsi, la guerre n’est plus quelque part là-bas ; il est arrivé chez nous.

Bien que les manifestations de mercredi ne puissent être comparées aux dizaines de milliers de personnes qui ont défilé sur les places des villes russes contre la réélection de Poutine il y a dix ans, elles ont été la plus grande manifestation de mécontentement public depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février. .

Pour de nombreux Russes, le discours de Poutine mercredi a créé un terrible sentiment de déjà-vu. À partir de ce premier jour de l’invasion en février, des rumeurs de mobilisation imminente ont provoqué un exode massif de personnes fuyant vers l’Arménie et la Géorgie voisines ou empruntant les derniers vols vers la Turquie, Dubaï ou Tel-Aviv.

Alors que leurs craintes se reconstituaient, les Russes des grandes villes ont de nouveau fui vers les frontières, achetant tous les vols restants vers les quelques destinations sans visa encore disponibles pour les détenteurs de passeports russes.

À court de soldats à envoyer à la guerre, les mercenaires russes recrutent dans les prisons

Certains de ceux qui ont raté des billets ont afflué vers les frontières terrestres avec la Finlande et la Mongolie, formant de longs embouteillages aux points de contrôle, selon des images publiées en ligne.

Des salons de discussion en ligne ont vu le jour offrant des mises à jour en direct des passages frontaliers avec des personnes signalant si les gardes les avaient laissés passer.

« Je m’y attendais depuis fin février ; J’essayais de me calmer en espérant que cette opération serait terminée, et j’ai continué à reporter cette décision », a déclaré Anna, une résidente de Moscou et mère de deux fils, dont l’un a 24 ans, au Post, ajoutant qu’elle avait décidé d’envoyer ses enfants en Arménie cette semaine.

« Je ne veux pas que mon fils parte en guerre, c’est inacceptable », a déclaré Anna. « Quels sont les objectifs de cette opération ? Pourquoi nos enfants doivent-ils sacrifier leur vie ? Nous n’avons jamais voulu cette guerre.

Un autre résident de Moscou, un informaticien dont l’âge le rend éligible au service militaire mais qui n’a pas encore été convoqué, a déclaré qu’il accélérait l’émigration de sa famille et espère partir début octobre.

“Bien sûr, il y a une certaine panique”, a-t-il déclaré. “Je crains que cela ne s’aggrave, bien que je ne sache pas comment cela peut être pire, et qu’il soit peut-être trop tard pour partir.” Il a ajouté: “Mais nous avons des affaires inachevées ici, et les seuls billets que j’ai pu trouver dépassaient déjà 16 000 $, ce que je ne peux pas me permettre.”

Un millionnaire moscovite qui vit en partie en Italie mais qui est revenu en Russie pour quelques jours a décrit un désenchantement croissant envers Poutine et la peur de l’avenir chez les dirigeants d’entreprise. Le millionnaire a dit qu’il avait peur d’être bloqué à Moscou, même s’il ne fait pas partie de la réserve militaire.

“Il n’y a pas de billets et il devient de plus en plus difficile de partir par la route”, a-t-il déclaré. “S’il y a des restrictions supplémentaires en raison de la mobilisation partielle, il pourrait ne pas être possible de partir.”

Le millionnaire, qui, comme d’autres personnes interrogées pour ce rapport, a parlé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles, a déclaré que de nombreux membres de l’élite des affaires et de l’intelligentsia considéraient la guerre comme “une erreur stupide”, peu convaincus par l’argument de Poutine qu’il défend. russophones de l’est de l’Ukraine.

« La confiance des entreprises, de l’élite culturelle et universitaire dans le régime a disparu. Tout le monde comprend que tous les mots sur la défense de la population russophone [in Ukraine] et le combat pour nos frères n’a aucun rapport avec la réalité », a-t-il déclaré. “Tout le monde voit cela comme une erreur stupide.”

Les avocats russes ont signalé une vague d’appels d’hommes inquiets, de leurs mères et de leurs épouses demandant des stratégies juridiques pour éviter d’être appelés.

Une loi adoptée à la hâte mardi par la Douma d’État, la chambre basse du parlement, prévoit de nouvelles peines sévères pour ceux qui tentent de se soustraire au service, se rendent ou refusent de se battre.

Mercredi, une bande dessinée sombre a fait le tour des réseaux sociaux russes, décrivant la trajectoire de vie d’un Russe ordinaire en 2022 : vous partez en guerre ou en prison, mais vous êtes quand même envoyé en première ligne, étant donné que les prisons sont récemment devenues une nouvelle base de recrutement pour aider à faire face à la grave pénurie de forces russes.

Isabelle Khurshudyan à Kyiv, en Ukraine, Catherine Belton à Londres, et Robyn Dixon et Natalia Abbakumova à Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.