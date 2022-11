Certains retournent au cœur de la vie palestinienne battue par la guerre en Syrie

BEYROUTH (AP) – Le plus grand camp palestinien de Syrie était autrefois très animé : il était bondé de mini-bus et rempli de magasins vendant des falafels, du shawarma et du knafeh nabulsieh – une douce concoction de fromage et de pâte phyllo.

Les enfants jouaient au football et brandissaient des pistolets en plastique jusqu’à ce que des hommes avec de vrais pistolets arrivent lorsque la Syrie a sombré dans la guerre civile. Au cours de la dernière décennie, les combats ont dévasté des communautés à travers le pays, y compris le camp de Yarmouk, à la périphérie de la capitale Damas.

Aujourd’hui, les rues de Yarmouk sont encore jonchées de décombres. Des drapeaux palestiniens éparpillés flottent sur des maisons pour la plupart abandonnées, le seul rappel qu’il s’agissait autrefois d’un centre politique et culturel majeur de la diaspora des réfugiés palestiniens.

Il y a deux ans, les autorités syriennes ont commencé à autoriser les anciens résidents de Yarmouk qui pouvaient prouver qu’ils étaient propriétaires de leur logement et passer un contrôle de sécurité à revenir.

Mais jusqu’à présent, peu sont revenus. Beaucoup d’autres ont été dissuadés par la peur d’être arrêtés ou enrôlés de force. D’autres n’ont plus de maison où revenir. Pourtant, les combats ayant cessé dans une grande partie de la Syrie, certains veulent voir ce qu’il reste de leurs maisons.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a ouvert Yarmouk pour une rare visite de journalistes afin de souligner sa pression pour les rapatriés. L’occasion : le lancement d’un nouveau centre communautaire, construit par une organisation non gouvernementale.

L’un de ceux qui sont revenus est Mohamed Youssef Jamil. Originaire du village palestinien de Lubya, à l’ouest de la ville de Tibériade dans l’actuel Israël, il vivait à Yarmouk depuis 1960. Il a élevé trois fils dans le camp, avant que la guerre en Syrie n’éclate.

L’homme de 80 ans est revenu il y a un an et demi, avec l’approbation du gouvernement pour réparer sa maison endommagée. Sur les 30 ou 40 familles qui vivaient dans sa rue, il y en a maintenant quatre. De nombreux bâtiments qui n’ont pas été rasés par les bombes ont été pillés, dépouillés de fenêtres, de câblage électrique et même de robinets.

“Je reste ici pour le protéger des voleurs”, a-t-il déclaré à propos de sa maison.

A proximité, la moitié droite de la maison de Mohamed Taher s’est effondrée, tandis qu’il répare la moitié gauche encore debout. “Il n’y a pas d’électricité”, a déclaré l’homme de 55 ans, bien que dans certaines parties du camp il y ait de l’eau et que le système d’égout fonctionne.

Yarmouk a été construit en 1957 en tant que camp de réfugiés palestiniens, mais est devenu une banlieue animée qui a également attiré des Syriens de la classe ouvrière. Avant que le soulèvement de 2011 ne se transforme en guerre civile, quelque 1,2 million de personnes vivaient à Yarmouk, dont 160 000 Palestiniens, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ou UNRWA.

En juin, quelque 4 000 personnes sont retournées à Yarmouk, a indiqué l’UNRWA, tandis que 8 000 autres familles ont reçu l’autorisation de revenir au cours de l’été.

Les rapatriés sont aux prises avec un “manque de services de base, des transports limités et des infrastructures publiques en grande partie détruites”, a déclaré l’UNRWA. Certains vivent dans des maisons sans portes ni fenêtres.

L’agence des Nations Unies a déclaré que les retours à Yarmouk avaient augmenté, en partie parce que le camp offrait un logement gratuit. Lors d’une récente conférence de presse, le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré qu’un nombre croissant de réfugiés palestiniens en Syrie « retournent fondamentalement dans les décombres simplement parce qu’ils ne peuvent plus se permettre de vivre là où ils étaient ».

Dans le passé, les factions palestiniennes en Syrie avaient parfois des relations compliquées avec les autorités syriennes. L’ancien président syrien Hafez Assad et le chef de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, étaient des adversaires acharnés.

Cependant, les réfugiés palestiniens vivaient dans un confort relatif en Syrie, avec des droits socio-économiques et civils plus importants que ceux du Liban voisin.

Les factions palestiniennes de Yarmouk ont ​​tenté de rester neutres lorsque la guerre civile syrienne a éclaté, mais fin 2012, le camp a été entraîné dans le conflit et différentes factions ont pris parti dans la guerre.

Le groupe militant du Hamas a soutenu l’opposition syrienne tandis que d’autres, comme le Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général, ont combattu aux côtés du gouvernement syrien.

En 2013, Yarmouk est devenu la cible d’un siège dévastateur par les forces gouvernementales. En 2015, il a été repris par le groupe extrémiste État islamique. Une offensive gouvernementale a repris le camp en 2018, le vidant des habitants restants.

Sari Hanafi, professeur de sociologie à l’Université américaine de Beyrouth qui a grandi à Yarmouk, a déclaré que ceux qui reviennent le font par “absolue nécessité”.

“Les autres qui ne reviennent pas, c’est parce que c’est un endroit invivable”, a-t-il dit.

Un jeune homme de Yarmouk vivant dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban est d’accord. Alors que le gouvernement du président syrien Bashar Assad est toujours fermement en place, il a déclaré que s’il retournait, il “vivrait toujours dans l’anxiété et sans sécurité”.

« Quelqu’un qui retourne au camp, ou en Syrie en général, ne pense plus : ‘Quelle liberté aurai-je ?’ Il pense : ‘Je veux juste une maison pour y vivre’ », a-t-il dit, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, craignant pour la sécurité de ses proches restés en Syrie.

Lors de l’ouverture du centre communautaire, le gouverneur de Damas, Mohamed Tarek Kreishati, a promis de déblayer les décombres et de restaurer les services publics et les transports publics.

Mais il reste un long chemin à parcourir pour convaincre les gens de rentrer, a déclaré Mahmoud Zaghmout du Groupe d’action pour les Palestiniens de Syrie, basé à Londres, aligné avec l’opposition syrienne.

Yarmouk manque “d’hôpitaux, de boulangeries, de centres de distribution de gaz et d’articles de consommation et alimentaires de base”, a déclaré Zaghmout.

Il y a ceux qui espèrent que Yarmouk retrouvera sa gloire passée, comme Suheil Natour, chercheur basé au Liban et membre du Front démocratique de gauche pour la libération de la Palestine.

Il a mentionné le camp de réfugiés palestiniens d’Ein el-Hilweh au Liban, qui a été rasé par les forces israéliennes en 1982 et reconstruit plus tard. Yarmouk peut aussi être “un jour un symbole très florissant du renouveau des réfugiés palestiniens”, a-t-il déclaré.

D’autres sont sceptiques. Samih Mahmoud, 24 ans, qui a grandi à Yarmouk mais vit maintenant au Liban, a déclaré qu’il ne restait plus grand-chose de l’endroit dont il se souvenait.

Il a dit qu’il n’était pas attaché aux bâtiments et aux rues de Yarmouk. « Je suis attaché aux gens, à la nourriture, à l’ambiance du camp », dit-il. “Et tout cela a disparu.”

L’écrivain d’Associated Press Albert Aji à Damas, en Syrie, et Omar Akour à Amman, en Jordanie, ont contribué à ce rapport.

Abby Sewell, l’Associated Press