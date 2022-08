Certains restaurants demandent jusqu’à 30 % de pourboires en cas de pourboire

Le montant que l’on demande aux Canadiens de laisser un pourboire lorsqu’ils paient avec des cartes de crédit ou de débit augmente, selon les observateurs de l’industrie, et cela pourrait encourager les Canadiens à être plus généreux avec les pourboires.

Un sondage mené par Restaurants Canada en avril 2022 a révélé que lorsqu’ils dînaient dans un restaurant avec service à table, 44 % des 1 500 Canadiens interrogés ont déclaré que leurs pourboires étaient plus élevés qu’avant la pandémie de COVID-19.

Les pourboires suggérés augmentent également, selon la critique de restaurant de CBC Calgary, Elizabeth Carson, qui a noté que les invites sur les machines à cartes de crédit qui demandaient auparavant des pourboires de 10 à 20 % ont maintenant grimpé à 18, 20 ou 25 %.

Carson a également été invitée à donner un pourboire jusqu’à 30% et a déclaré qu’elle trouvait les invites plus élevées ennuyeuses. Cela conduit à un sentiment général qui pourrait être appelé tip-flation.

Ce terminal de point de vente dans un restaurant de Toronto demande des pourboires allant de 18 à 30 % par défaut. (Anis Heydari/CBC)

“Parce que la nourriture et les salaires coûtent plus cher, la facture est maintenant 10% plus élevée qu’auparavant. Cela équivaut donc toujours à un très gros pourboire car la facture est si élevée”, a déclaré Carson.

Le critique de restaurant, qui mange généralement trois à six fois par semaine, a commencé à remarquer cette tendance lors du premier verrouillage de COVID-19.

“Les restaurants ne pouvaient rien faire d’autre que des plats à emporter. Les gens se sentaient très mal pour les employés des restaurants, et donc les gens laissaient des pourcentages beaucoup plus élevés que les niveaux de pourboire suggérés”, a déclaré Carson.

Carson a suggéré que les restaurants avaient remarqué que les clients étaient prêts à donner plus de pourboires, alors ils ont commencé à en demander plus.

Comment vos choix sont façonnés

Bien que le choix d’un client puisse sembler être le sien, des décisions telles que le montant du pourboire peuvent être influencées par une théorie appelée “architecture de choix”, ou la manière dont les choix nous sont présentés.

Simon Pek, de la Gustavson School of Business de l’Université de Victoria, examine ces influences dans ses recherches sur les pratiques de pourboire.

Si ces chiffres sont plus élevés, cela nous fait penser qu’un pourboire plus élevé est plus approprié. – Simon Pek, professeur agrégé, Université de Victoria

Les choix prédéfinis pour un pourboire à la fin de la transaction de votre restaurant sont un exemple d’architecture de choix, selon Pek.

“Lorsque vous voyez le dispositif de point de vente, le message qui vous est envoyé est que le pourboire est attendu ou est une norme dans ce contexte particulier”, a-t-il déclaré.

Simon Pek fait des recherches sur les pourboires à l’Université de Victoria et a déclaré que lorsque des pourcentages de pourboires plus élevés sont présentés, les clients peuvent sentir qu’ils devraient donner plus de pourboires. (Services photo UVic)

“Le premier chiffre que vous voyez, ou la plage que vous voyez devant vous, influence les décisions et les perceptions des gens sur ce qu’est le bon conseil à faire dans ce contexte particulier.”

“Donc, si ces chiffres sont plus élevés, cela nous fait penser qu’un pourboire plus élevé est plus approprié dans ce contexte.”

On ne sait pas à quelle fréquence les pourboires de 30 % se produisent

Les entreprises de technologie financière telles que Square ou Moneris ne partagent pas de données sur la fréquence à laquelle les Canadiens choisissent l’option de pourboire de 30 %.

Cependant, Square a confirmé qu’il appartient aux vendeurs et aux détaillants d’activer et de personnaliser les paramètres de pourboire sur les terminaux de point de vente.

Certains restaurateurs ont déclaré que l’augmentation des options de pourboire pour les clients qui paient par carte de débit ou de crédit pourrait se retourner contre eux, notamment Jacquie Titherington, serveuse et gérante du Blue Star Diner à Calgary.

“J’ai l’impression que cela pousse quelque chose qui ne va pas nécessairement fonctionner en faveur des employés parce que je pense que quand les gens voient cela, cela peut être un peu un détour parce que cela semble excessif”, a déclaré Titherington, qui a 26 ans. d’expérience dans le domaine de la restauration.

Zoe Smith, qui a récemment quitté son emploi dans un pub de Victoria pour partir en voyage, dit qu’elle ne peut pas se permettre de laisser un pourboire de 30 % lorsqu’elle dîne au restaurant – elle ne s’attend donc pas à ce que les clients le fassent non plus.

“Je pense que lorsque je fais du bon travail, je n’attends pas plus de 18 %. Et si je reçois plus que cela, je suis heureux et reconnaissant, mais … nous avons tous du mal ici, comme tout le monde essaie pour joindre les deux bouts », a déclaré Smith.

Entre juillet 2020 et juillet 2022, Square a suivi le montant que les Canadiens donnent sur les transactions en personne. La gratification moyenne a oscillé autour de 17 % à l’échelle nationale, soit 1 % de plus qu’avant la pandémie.

À l’échelle provinciale, les Britanno-Colombiens ont laissé les pourboires les moins élevés — une moyenne de 16,7 %, comparativement aux Terre-Neuviens qui sont les plus gros pourboires au Canada selon les données de Square, avec un pourboire moyen de 18,6 %.

La distribution des pourboires peut varier selon la province

Au Canada, l’employé ou l’employeur peut contrôler la distribution des pourboires .

Dans les restaurants où les serveurs collectent tous les pourboires des clients, ils transmettent souvent un pourcentage de ces revenus à leurs collègues tels que les hôtes et les hôtesses, les bus, les lave-vaisselle et les cuisiniers.

Lorsque les pourboires sont contrôlés par l’employeur, ils peuvent être regroupés et distribués au personnel par le biais d’un accord de partage des pourboires prévu dans un contrat de travail.

Il appartient aux vendeurs d’activer et de personnaliser le paramètre de pourboire sur les terminaux de point de vente, selon la société de technologie financière Square. (Danielle Nerman/CBC)

Dans certains cas, les restaurateurs sont inclus dans cet arrangement et prennent ce qu’on appelle la coupe maison. Cependant, cette pratique est illégale en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick et une zone grise dans de nombreuses autres juridictions, dont l’Alberta.

Lorsque Sean Gandossi travaillait dans un comptoir de pizzas à emporter à Calgary, il n’a jamais vu aucun de ses conseils.

“Nous avions une option de pourboire sur le [point-of-sale] machine là-bas… et nous avons gagné beaucoup d’argent en pourboires, comme certaines nuits, c’était plus de 1 000 $, mais rien de cet argent ne nous est allé du tout », a déclaré Gandossi.

Les propriétaires lui ont dit qu’ils réinvestissaient ces pourboires dans l’entreprise et Gandossi, qui avait 17 ans à l’époque, n’a pas contesté l’arrangement car il gagnait 17,50 $ de l’heure.

“Quand vous êtes un peu plus jeune aussi, vous savez, vous pensez, d’accord, eh bien, je gagne plus que le salaire minimum … alors, vous savez, je ne m’en suis pas beaucoup plaint parce que je ne l’ai tout simplement pas fait. savent vraiment beaucoup mieux », a-t-il déclaré à CBC Radio Coût de la vie.

Demandez qui reçoit votre pourboire, peu importe le pourcentage

Gandossi a déclaré qu’il pensait que la plupart des clients ignoraient que leurs pourboires allaient aux propriétaires du restaurant et non au personnel.

“C’est vous qui leur donnez la machine, n’est-ce pas ? Vous êtes le seul à demander la sélection du pourboire ou l’option de pourboire”, a déclaré Gandossi.

Les pourboires que vous donnez au personnel du restaurant par le biais de machines de point de vente comme celle-ci ne doivent pas toujours passer par le personnel du restaurant, disent les anciens serveurs. (Steve Bruce/CBC)

“C’est un peu comme quand vous avez un pot de pourboires. Vous allez supposer que si vous mettez de l’argent dans le pot de pourboires, la personne que vous voyez, ce sera elle qui recevra les pourboires.”

Des experts tels que le chercheur sur les pourboires Simon Pek disent que si un client veut savoir où va son pourboire, il doit le demander.