Certains résidents déplacés par un incendie de forêt dans la région d’Halifax ont été autorisés à rentrer chez eux

Certains résidents qui ont été forcés de quitter leur domicile en raison d’un incendie de forêt dans la région d’Halifax ont reçu le feu vert pour rentrer chez eux.

Juste après 16 heures vendredi, une alerte d’urgence a déclaré qu’il y avait une « annulation d’évacuation partielle » pour Lucasville Road, St. George Boulevard et la région de Stillwater Lake.

Spécifiquement pour Lucasville Road, le changement s’applique de Sackville Drive à Hammonds Plains Road et les zones environnantes, y compris Timber Trails.

Elle s’applique au sud du chemin Hammonds Plains jusqu’au boulevard St. George, ainsi qu’au secteur du lac Stillwater au sud du croissant Pine Tree.

Les parties vertes de cette carte montrent les zones où l’ordre d’évacuation a été annulé. (Halifax.ca)

Subvention unique de 2 500 $ pour les petites entreprises

Lors d’une conférence de presse vendredi à 15 heures, le premier ministre Tim Houston a rendu hommage aux personnes qui ont perdu leur maison dans les incendies de forêt.

« Si la nouvelle est le pire des scénarios, je suis vraiment désolé », a déclaré Houston. « Et pour ceux qui attendent des informations sur le moment où vous pouvez entrer chez vous, j’espère que cela se rapproche. La pluie aiderait. »

Houston a annoncé une subvention unique de 2 500 $ pour les petites entreprises dans les zones d’évacuation de la région d’Halifax et du comté de Shelburne.

Il a déclaré que l’intention de la subvention est de compenser le coût des fermetures d’entreprises imprévues. Le programme devrait coûter 1,5 million de dollars et des informations sur la manière de postuler seront bientôt disponibles.

Le premier ministre a également applaudi les premiers intervenants pour leur travail acharné et a reconnu l’aide provenant d’autres provinces, des États-Unis et du Costa Rica. Il a noté qu’il n’y avait eu aucun mort, aucune personne disparue et aucun blessé.

Aucun appel de violation de brûlure pendant la nuit

Lors de la même conférence de presse, le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’appels de violation de brûlage pendant la nuit.

« Le message passe aux gens. C’est une bonne nouvelle », a déclaré Savage.

Savage a déclaré lors d’une interview précédente avec CBC News Network que ce n’était pas une tâche simple de faire correspondre les noms avec les numéros de téléphone et les adresses des maisons qui ont été détruites dans la région d’Upper Tantallon.

Il a déclaré que la municipalité offrirait un soutien aux personnes en deuil aux familles touchées.

Dans une mise à jour aux journalistes plus tôt vendredi, David Steeves du ministère des Ressources naturelles a déclaré qu’il y avait probablement une croissance minimale du feu de forêt de 837 hectares, mais il n’avait pas de cartographie précise à l’époque.

Steeves a déclaré que le confinement était toujours à 50% après une dure journée d’éruptions jeudi au feu de forêt qui s’étend sur des étendues d’Upper Tantallon, Hammonds Plains et Pockwock, ainsi que de nouveaux incendies qui ont surgi dans d’autres zones de la municipalité.

Le chef adjoint des pompiers et des urgences de la région d’Halifax, Dave Meldrum, a déclaré que tout le monde était sur le pont, alors que les ressources étaient redéployées dans toute la région. Même la nouvelle classe de recrues du feu a été appelée pour aider à ce que Meldrum a décrit comme un mouvement très inhabituel.

Pluie sur le chemin

Des averses sporadiques vendredi matin ont été un répit bienvenu face aux conditions chaudes et sèches qui sévissent dans la région depuis le déclenchement de l’incendie de forêt.

Mais les responsables ont reconnu que le montant n’était pas suffisant pour aider à combattre les incendies.

« Je n’ai jamais été aussi heureux de voir la pluie que ce matin », a déclaré Meldrum. « C’est super d’avoir. Ce n’est pas assez. »

Les responsables ont supplié le public jeudi de respecter les interdictions de la province de brûler et d’entrer dans les zones boisées. Hollett a déclaré qu’il n’y avait aucun rapport de personnes ayant enfreint l’interdiction dans la région d’Halifax dans la nuit de jeudi.

L’amende provinciale pour violation de l’interdiction actuelle de brûler a été augmentée cette semaine de 237,50 $ à un maximum de 25 000 $.

Avez-vous remarqué que le prix de l’assurance incendie a augmenté ? Nous voulons avoir de vos nouvelles pour une histoire à venir. Envoyez un courriel à [email protected].

La GRC a indiqué vendredi que 10 contraventions ont été émises à travers la province depuis mardi 16 heures, dont sept liées à l’interdiction de brûler et trois liées à l’interdiction d’entrer dans les zones boisées.

Comme les ordinateurs n’avaient pas été mis à jour, aucun des billets ne portait la nouvelle amende et concernait plutôt l’amende précédente de 237,50 $.

Vendredi à 11 h, les ordinateurs de la GRC ont été mis à jour et toute personne frappée d’une amende pourrait être pénalisée jusqu’à 25 000 $.

Environ 16 400 résidents ont été forcés de quitter leur domicile au plus fort des évacuations, qui s’étendaient d’Upper Tantallon à Sackville. Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de personnes disparues.

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi que les Forces armées canadiennes fourniront un soutien pour aider à combattre les incendies de forêt qui font rage en Nouvelle-Écosse, y compris un soutien à la planification et à la coordination, ainsi que des pompiers et des spécialistes des incendies pour aider à contrôler les incendies.

Vous avez une question ou quelque chose à dire ? Courriel : [email protected]

La Nouvelle-Écosse offre un paiement unique de 500 $ par ménage admissible aux personnes touchées par l’ordre d’évacuation. Résidents peut demander ce paiement par l’intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne.

Bill Lawlor, de la Croix-Rouge canadienne, a déclaré que 3 400 ménages en Nouvelle-Écosse avaient reçu les 500 $ – un total de 1,7 million de dollars – vendredi.

Les équipes enquêtent sur ce qui a déclenché l’incendie initial dans la subdivision de Westwood Hills au large de Hammonds Plains Road – située à environ 25 kilomètres à l’extérieur d’Halifax – mais des responsables du ministère des Ressources naturelles ont déclaré qu’il s’agissait probablement d’une activité humaine.

La GRC de la Nouvelle-Écosse a déclaré que des agents patrouillent dans les quartiers touchés 24 heures sur 24 pour empêcher les personnes qui ne devraient pas s’y trouver. Aucun cas de pillage ou d’activité suspecte n’a été signalé.

Zones d’évacuation

La municipalité a déclaré que la zone d’évacuation pourrait changer, et si les gens doivent partir, ils doivent apporter leurs animaux de compagnie, des documents importants et des médicaments avec eux, ainsi que des fournitures pendant 72 heures.

Les personnes qui vivent dans les zones touchées par l’état d’urgence local doivent avoir un sac prêt à partir car elles pourraient avoir besoin de partir à court préavis.

Les responsables ont déclaré que les évacués devaient s’inscrire au 311 afin qu’ils puissent être avertis si leurs biens ont été endommagés ou détruits. (Sans frais au 1-800-835-6428, 1-866-236-0020 pour les utilisateurs malentendants de téléimprimeurs uniquement).

Le Halifax Regional Centre for Education indique qu’une mise à jour sera fournie dimanche soir sur les fermetures d’écoles pour lundi.

Centres de confort

La municipalité régionale d’Halifax a déclaré l’état d’urgence local dimanche soir afin d’accéder à un soutien supplémentaire.

Des centres de confort ont été ouverts à :

Le centre communautaire Black Point and Area, 8579 St Margarets Bay Rd., sera ouvert de 8 h à 21 h le vendredi 2 juin.

Le centre communautaire Beaver Bank Kinsac, 1583, chemin Beaver Bank, sera ouvert de 8 h à 21 h le vendredi 2 juin.

Centre des Jeux du Canada, 26 Thomas Raddall Dr., ouvert 24 heures.

John W. Lindsay YMCA, 5640, rue Sackville, du lundi au vendredi de 5 h 45 à 22 h, samedi et dimanche de 7 h 45 à 20 h

YMCA communautaire, 2269, rue Gottingen, Halifax, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 22 h, samedi et dimanche de 8 h 30 à 17 h

Une clinique de santé primaire mobile sera disponible au centre de confort des Jeux du Canada mercredi de 9 h à 17 h. La clinique pourra fournir des soins pour les problèmes de santé non urgents, comme les renouvellements d’ordonnances, les symptômes respiratoires mineurs, les maux de gorge, les maux de tête, douleurs musculaires et soutien en santé mentale et en toxicomanie.