Certains résidents de la Colombie-Britannique ont proposé des visites en autobus aux maisons incendiées dans et autour de West Kelowna

Les responsables du centre de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, ont déclaré que les personnes dont les maisons ont été détruites par l’incendie de forêt à West Kelowna et dans les environs ont été contactées pour planifier des visites en autobus escortées afin d’évaluer les dégâts.

Un communiqué du centre régional des opérations d’urgence indique que seules les personnes dont les propriétés sont complètement détruites ou endommagées au point de devenir inhabitables seront invitées à participer pour le moment.

Il indique que le processus vise à garantir que les personnes qui ont perdu leur maison « aient l’intimité, le temps et l’espace nécessaires pour être les premiers à voir leurs propriétés ».

Il indique que les visites en bus sont proposées avant que les autorités ne lèvent tout nouvel ordre d’évacuation dans les quartiers ravagés par les incendies de forêt il y a près de deux semaines.

Des agents de la GRC patrouillent sur le lac Okanagan près de maisons détruites à West Kelowna, le mercredi 23 août. (Chris Corday/CBC)

Les gens doivent rester dans le bus pendant leur visite, et toutes les propriétés ne seront pas visibles depuis le bus, comme celles ayant une longue allée, note le communiqué.

Le personnel régional, ainsi que la GRC et des professionnels de la santé mentale, seront présents lors des visites pour offrir un soutien aux propriétaires, a indiqué le district.

L’incendie de forêt de McDougall Creek, qui s’étend sur 126 kilomètres carrés, continue de brûler de manière incontrôlable dans les collines au-dessus de la région et fait partie d’un ensemble d’incendies qui ont détruit ou endommagé près de 190 propriétés.

Nouvel ordre d’évacuation à Shuswap

Au nord, dans la région de Shuswap, la menace de l’incendie de Bush Creek East a incité un nouvel ordre d’évacuation pour 14 propriétés dans la région de Sorrente, où les incendies de forêt ont déjà détruit ou considérablement endommagé près de 170 propriétés.

Derek Sutherland, directeur du centre des opérations d’urgence du district régional de Columbia Shuswap, a déclaré qu’il y avait eu une « lutte active contre les incendies » mardi soir dans la partie ouest de Sorrente, où les équipes ont réussi à sauver une maison.

Les pompiers se sentaient « à l’aise » avec l’état de l’incendie mercredi matin, ce qui apportait des conditions météorologiques plus favorables, a déclaré le responsable de l’information Tim Conrad.

« Les prévisions météorologiques que nous avons reçues sont parmi les meilleures que nous ayons vues depuis un bon moment », a-t-il déclaré lors d’un point de presse mercredi.

« En même temps, nous sommes marqués par la réalité du fait que nous téléphonons à des personnes qui ont perdu leur maison, leur chalet, etc. »

Un homme fait le plein de carburant dans son camion à Scotch Creek, en Colombie-Britannique, dans la région de Shuswap, le 19 août. (Ben Nelms/CBC)

Pendant ce temps, la GRC de Chase affirme avoir récupéré du matériel essentiel de lutte contre les incendies qui a été volé plus tôt ce mois-ci dans la région de Shuswap.

La police affirme avoir été informée par des membres de la communauté et aucune arrestation n’a été effectuée. La police policière a trouvé l’équipement sur une propriété rurale de la région de Celista.

« L’équipement est [in] pour être honnête, il s’agit d’une pénurie extrême non seulement au Canada, mais dans le monde entier », a déclaré mercredi le responsable de l’information sur les incendies, Mike McCulley.

« J’espère que c’est juste une chance pour les gens de respecter et de comprendre pourquoi il est si important de laisser ça de côté si vous le voyez. »

Menace persistante d’incendie à West Kelowna

De retour dans le centre de l’Okanagan, les responsables ont déclaré mercredi que des conditions plus fraîches et plus humides avaient contribué à une « nuit calme » pour l’incendie de McDougall Creek.

Mais ils ont ajouté que les conditions météorologiques ont également entraîné des vents plus forts, ce qui a entraîné l’extension de l’alerte d’évacuation dans certaines parties de la ville.

Une déclaration du chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré que ces vents combinés à une faible humidité étaient une « recette pour un comportement accru des incendies » et que des pompiers et du matériel supplémentaires étaient stationnés dans les zones menacées.

« Nous nous sentons mieux en ce qui concerne les prévisions météorologiques et les conditions d’incendie à West Kelowna », a-t-il déclaré mercredi. « Cependant, cet incendie de forêt constituera une menace permanente dans la région de Glenrosa pendant un certain temps encore. »

Les précipitations de la nuit et celles prévues dans les jours à venir aideront, « mais elles n’éteindront pas l’incendie », a-t-il déclaré, appelant les habitants à rester vigilants.

Près de 490 propriétés du centre de l’Okanagan restent sous ordre d’évacuation.

La pluie tombe au sud de Lytton

À l’ouest, les responsables ont déclaré que de fortes pluies sont tombées pendant la nuit sur l’incendie de forêt de Kookipi Creek, au sud de Lytton, en Colombie-Britannique. Les stations météorologiques ont enregistré jusqu’à 16 millimètres de pluie dans une zone, aidant les pompiers à contrecarrer toute croissance.

Jessica Mack, agente d’information du BC Wildfire Service, a déclaré lors d’un point de presse que les précipitations avaient considérablement atténué le comportement des incendies.

« Nous sommes en mesure d’aller plus directement au bord du feu et de travailler sur ces zones, car c’est un peu plus sûr pour nos équipes de le faire », a-t-elle déclaré.

Plus de 420 incendies de forêt brûlent actuellement dans toute la Colombie-Britannique, mercredi à 16 h 40 (heure du Pacifique), avec des dizaines de nouveaux incendies déclenchés par la foudre au cours des deux derniers jours. Près de 200 incendies sont classés comme hors de contrôle.