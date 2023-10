Certains Républicains tentent de ramener McCarthy sur l’aide à Israël

« Une courte fenêtre est tout ce dont nous avons besoin à la Chambre pour réintégrer Kevin McCarthy et changer la règle », a déclaré le représentant John Duarte (R-Calif.) à POLITICO.

Duarte a également déclaré qu’il pensait que les positions de l’administration Biden et « notre désarroi à la Chambre » étaient des facteurs déterminants dans le timing des attaques.

« Les attaques contre Israël ont des modérés qui se battent pour la seule personne qui peut vraiment nous unir : Kevin McCarthy », selon un troisième législateur républicain de la Chambre.

McCarthy est « conscient et reconnaissant » des efforts croissants visant à le réintégrer, mais il ne s’engage pas à ce stade, a ajouté ce législateur.

La tentative de réinstaller McCarthy se heurte à de grandes difficultés. Deux candidats forts mènent une campagne active à quelques jours seulement du vote, et plusieurs dizaines de républicains ont déjà apporté leur soutien. Il y a peu de raisons de penser que les calculs de base pour McCarthy ont changé depuis mardi dernier.

Les Républicains à l’origine de cette initiative estiment cependant que l’urgence de répondre aux attaques terroristes et d’aider Israël pourrait faire pression sur les huit Républicains de la Chambre qui ont voté contre McCarthy plus tôt cette semaine pour qu’ils changent de position. Le troisième député républicain de la Chambre des représentants a déclaré que les membres à l’origine de cette campagne étaient toujours furieux contre les Républicains qui ont voté contre McCarthy, un fervent partisan d’Israël, et qu’ils « profitent de ce moment pour montrer à quel point ils avaient tort ».

McCarthy a joué un rôle actif dans la réponse du Parti républicain de la Chambre aux attaques de samedi, dénonçant les actions de l’administration Biden et notant que la Chambre est actuellement incapable de proposer des lois majeures sans un orateur.

« La Chambre ne peut rien faire tant qu’elle n’a pas élu un président, et je ne sais pas si cela se produira rapidement », a déclaré McCarthy à Fox News.

Les législateurs envisagent également de définir des pouvoirs plus clairs pour le président intérimaire Patrick McHenry à court terme, ou éventuellement en l’élisant purement et simplement président.

La Chambre pourrait prendre d’autres mesures pour contourner le rôle restreint de McHenry, notamment en le nommant président pro tempore, perdant ainsi son titre d’intérimaire pour lui donner plus d’autorité pendant que les républicains déterminent qui ils veulent les diriger. Si McHenry tente d’agir, sur une législation israélienne ou sur toute autre, sans une autorité plus large de la Chambre, il risque d’être contesté sur le terrain et de voter pour annuler ses actions.

La pression en faveur de McCarthy ou McHenry est une option plus acceptable pour de nombreux républicains vulnérables, en particulier ceux des districts de Biden, qui ne sont étroitement alignés sur aucun des candidats actuels. Le chef de la majorité Steve Scalise (R-La.) et Jim Jordan (R-Ohio) .

Un facteur de complication majeur est que les démocrates et les républicains à la Chambre ont clairement indiqué qu’ils interprétaient le rôle de McHenry dans sa forme la plus étroite, ce qui, à ce stade, l’empêcherait de présenter une législation avant l’élection d’un président.

Il n’existe aucun précédent quant à l’ampleur avec laquelle McHenry peut exercer ses pouvoirs au sein de la Chambre, et cela a poussé certains Républicains à explorer d’autres voies pour faire adopter une législation visant à renforcer Israël dans les jours ou les semaines à venir.

La représentante Claudia Tenney (RN.Y.) a déclaré samedi qu’elle présenterait un projet de loi pour compléter le financement du système de défense antimissile israélien Iron Dome et a exhorté les républicains et les démocrates à « soumettre rapidement ce projet de loi ».

« Notre désunion au Capitole affaiblit la position de l’Amérique en tant que leader mondial et entrave notre capacité à répondre aux atrocités commises par le Hamas contre le peuple israélien », a déclaré samedi le représentant Jim Baird (R-Ind.). « Nous devons mettre fin à ces jeux politiques et faire preuve de leadership pendant cette urgence internationale. »

Mais comme on l’a vu en janvier, ce n’est pas un processus rapide. Les Républicains de la Chambre devraient organiser un forum des candidats mardi et organiser des élections internes à huis clos et au scrutin secret mercredi. Aucun des deux candidats n’étant proche des 218 voix nécessaires pour décrocher le marteau, on ne sait pas encore quand il pourra prendre la parole pour un vote final.

D’autres républicains de la Chambre ont demandé à McHenry et à la présidente de la conférence House GOP, Elise Stefanik (R.Y.), d’avancer dans l’élection du président qui devrait commencer mercredi prochain.

« Nous devons avoir un forum dimanche ou lundi », a déclaré le représentant Mark Alford (R-Mo.) Samedi X.

« Nous sommes paralysés en tant que corps », a ajouté Alford. « Les événements mondiaux dictent l’urgence. »